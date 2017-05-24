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Внедорожники УАЗ покоряют Приморье

24 Мая 2017, 18:22 | Приморье

Новый дилерский центр популярной марки расположился на ул. Лесной

 

Группа компаний «Восток» на прошлой неделе открыла во Владивостоке новый дилерский центр марки УАЗ - «Восток-УАЗ». Новый дилерский центр УАЗ расположен в современном автомобильном комплексе в пределах городской черты, а это значит, что ценители знаменитого еще с советских времен бренда могут знакомиться с последними новинками автопрома в комфортных и доступных условиях (дополнительным преимуществом комплекса является наличие удобного паркинга), пишет Деловая газета "Золотой Рог".

ООО «Восток-УАЗ» является официальным дистрибьютором бренда «УАЗ» на территории Дальнего Востока (филиалы в городах Хабаровск, Южно-Сахалинск, Благовещенск, Комсомольск-на-Амуре) специализируется на продаже и техническом обслуживании автомобилей, а также на поставке оригинальных запасных частей.


 

 

 

 

 

 

 

Директор дилерского центра «Восток-УАЗ» Сергей ГРИФ на церемонии открытия отметил, что главным преимуществом нового автоцентра является многолетний успешный опыт работы Группы «Восток» на местном автомобильном рынке.

- Мы развиваемся вместе с Вами, - сказал Сергей Гриф, обращаясь к нынешним и будущим клиентам «Восток-УАЗ». – Сегодня мы с гордостью представляем новый центр продаж, который полностью соответствует всем корпоративным стандартам УАЗ.

Главным героем нового центра, конечно же, выступает обновленный внедорожник «УАЗ Патриот», спрос на который в Приморье только растет с момента старта продаж в прошлом году. Те, кто уже успел стать клиентами ДЦ «Восток-УАЗ», отмечают что обновленный флагман УАЗ стал более современным, безопасным, комфортным и универсальным, в том числе для семейного использования.

Роман ИЛЬИН, руководитель отдела продаж «Дивизион Восток» ООО «УАЗ»:

- Группа компаний «Восток» - динамично развивающийся автомобильный холдинг на Дальнем Востоке, уже имеющий в своем активе разветвленную дилерскую сеть. Это большой плюс для продвижения марки УАЗ в регионе. Наши автомобили неприхотливы к качеству дорог, а также достаточно недороги в обслуживании. Я считаю, что УАЗ является настоящим внедорожником, что очень ценится на Дальнем Востоке, где любят активный отдых. Что касается наших конкурентов – то это в первую очередь бэушные японские автомобили. Нас это не очень пугает, потому что новый автомобиль всегда лучше, чем старый, а во-вторых, у нас есть на Дальнем Востоке надежный и проверенный за 17 лет сотрудничества партнер в лице Группы компаний «Восток», глава которой Сергей Викторович Гриф делает все, чтобы на Востоке России армия поклонников автомобилей УАЗ росла с каждым днем.

Остается добавить, что в новом дилерском центре представлен широкий выбор запчастей и аксессуаров на собственном складе. Высококвалифицированные менеджеры-консультанты помогут клиентам в выборе автомобиля, кредитных или лизинговых программ и дополнительного оборудования. Наконец, действующие автовладельцы могут воспользоваться услугой Trade-in и обменять свой автомобиль на новый.

На верхнем фото: Директор дилерского центра «Восток-УАЗ» Сергей Гриф (слева) и руководитель отдела продаж «Дивизион Восток» ООО «УАЗ» Роман Ильин уверены в успешном развитии проекта.

Новый дилерский центр «Восток-УАЗ» работает по адресу: Владивосток, ул. Лесная, 1в, тел.(423)234-68-98, www.uaz-vostok.ru. Реклама.

Сергей КУЗЬМИН.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: восток-уаз  УАЗ  дивизион восток 



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