Во Владивостоке активно ремонтируют дороги

Аварийно-восстановительный ремонт городских дорог продолжается во Владивостоке. Уже отремонтированы участки дорожного полотна на улицах Русской, Гоголя, Фирсова, проспекте «Красного знамени» и др. В ближайшее время дорожники приступят к ремонту улиц Первомайского района.

Сейчас дорожные бригады муниципального учреждения «Содержание городских территорий» завершают ремонт улицы Снеговой - на участке от остановки общественного транспорта «Таксопарк» до остановки «Дальхимпром». Протяженность ремонта - около 3,5 километров, уложено порядка 650 тонн асфальтобетона.

С открытием движения по дороге «Снеговая - Горностай» вырос дорожный трафик, в том числе большегрузного транспорта, и дорожное полотно пришло в негодность. В результате возникла необходимость в замене участков дорожного покрытия, ликвидации ям и просадок.

Все работы ведутся только в ночные часы, когда спадает интенсивность движения автотранспорта. На объекте работают сразу несколько бригад. Одна ведет подготовительные работы - фрезерует старое дорожное покрытие, вторая - укладывает новый асфальт.

Светлана СМИРНОВА.