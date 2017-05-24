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Во Владивостоке активно ремонтируют дороги
Аварийно-восстановительный ремонт городских дорог продолжается во Владивостоке. Уже отремонтированы участки дорожного полотна на улицах Русской, Гоголя, Фирсова, проспекте «Красного знамени» и др. В ближайшее время дорожники приступят к ремонту улиц Первомайского района.
Сейчас дорожные бригады муниципального учреждения «Содержание городских территорий» завершают ремонт улицы Снеговой - на участке от остановки общественного транспорта «Таксопарк» до остановки «Дальхимпром». Протяженность ремонта - около 3,5 километров, уложено порядка 650 тонн асфальтобетона.
С открытием движения по дороге «Снеговая - Горностай» вырос дорожный трафик, в том числе большегрузного транспорта, и дорожное полотно пришло в негодность. В результате возникла необходимость в замене участков дорожного покрытия, ликвидации ям и просадок.
Все работы ведутся только в ночные часы, когда спадает интенсивность движения автотранспорта. На объекте работают сразу несколько бригад. Одна ведет подготовительные работы - фрезерует старое дорожное покрытие, вторая - укладывает новый асфальт.
Светлана СМИРНОВА.
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