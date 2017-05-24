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Свободный порт Владивосток "захватывает" Камчатку, Сахалин и в Хабаровский край
В 2017 году Минвостокразвития России планирует распространить режим Свободного порта Владивосток еще на четыре мунобразования: Елизовский район Камчатского края, городской округ Хабаровск и Советско-Гаванский район Хабаровского края, Углегорский городской округ Сахалинской области. Об этом сообщил министр по развитию Дальнего Востока Александр ГАЛУШКА.
«Мы будем расширять границы и совершенствовать режим Свободного порта Владивосток», - подчеркнул Александр Галушка. Министр также напомнил, что с 1 октября 2016 года в круглосуточном режиме заработали пункты пропуска в Свободном порту Владивосток. А в начале марта этого года принят важный закон, призванный стать серьезным стимулом для развития туризма на Дальнем Востоке и привлечения инвесторов о введении электронной визы для иностранных граждан.
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