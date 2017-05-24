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Морпорт "Первомайский" будет развивать бывший гендиректор ВМТП

24 Мая 2017, 15:10 | Приморье

Владивостокский морской порт «Первомайский», входящий в инвестиционную группу «МИГ», будет реализовывать далеко идущие планы по развитию с новым руководителем. Как стало известно Деловой газете «Золотой Рог», во главе стивидора встал бывший гендиректор ПАО «Владивостокский морской торговый порт» (ВМТП) Валерий МЕСТУЛОВ, один из самых успешных топ-менеджеров портовой отрасли.

ООО Владивостокский морской порт «Первомайский» зарегистрировано в августе 2005 года с уставным капиталом 1 млн рублей. До октября 2008 года учредителем компании было ООО «Парк актив», совладельцами которого на тот моменты был нынешний мэр Владивостока Игорь ПУШКАРЕВ (70%) и его партнер Станислав ЕРМОЛЕНКО (30%). Осенью 2008 года Станислав Ермоленко стал единственным владельцем порта, а с декабря 2015 года 100% долей перешли к Аэлите ЕРМОЛЕНКО, которой в настоящее время также принадлежит 100% долей ООО «Агро Актив» (с. Спасское).

Валерий Местулов руководил ВМТП с 13 февраля по 26 ноября 2015 года. Компанию покинул с формулировкой «по собственному желанию» до истечения контракта, не найдя полного взаимопонимания с владельцами порта из группы «Сумма».

Досье "Золотого Рога": Валерий Местулов в 2001-2004 годах работал в должности заместителя гендиректора ОАО «Восточный порт». В августе 2004 года создавал ООО «Восточная стивидорная компания» (ВСК), которое возглавлял с октября 2004 года по ноябрь 2005 года. Затем занимал должность советника гендиректора компании «Северстальтранс». 3 июля 2006 года был назначен гендиректором ООО «Владивостокский контейнерный терминал» (ВКТ), которое работало на территории ВМТП. После прихода в ВМТП FESCO Валерий Местулов покинул порт. В марте 2012 года вернулся в ООО «ВСК». В феврале 2015 года был избран гендиректором ОАО «ВМТП» сроком на 1 год.

По данным Деловой газеты «Золотой Рог», перед Валерием Местуловым поставлена задача развивать «Первомайский» в качестве универсального порта, а это значит, что в порту Владивосток еще больше ужесточится конкуренция.

Морпорт «Первомайский» расположен на южном берегу центральной части бухты Золотой Рог. На территории порта находится железнодорожный тупик, примыкающий к станции «Мыс Чуркин», что предоставляет прямой доступ на Транссиб. Техническое оснащение порта позволяет обрабатывать крупнотоннажные суда и контейнеровозы. На территории порта расположены крытые склады для размещения грузов, требующих особых условий хранения.

Олег КЛИМЕНКО.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

Автор: Олег Клименко
Теги: вмтп  морпорт  первомайский 



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