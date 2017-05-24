Морского ежа в Приморье ловят со скандалом

УФАС по Приморскому краю занялся делом о перераспределении участков по вылову ценного гидробионта

Приморский рыбохозяйственный совет (ПРС) перераспределил участки под вылов морского ежа, на которых много лет работал рыболовецкий колхоз «Огни Востока» в пользу ООО «Акватехнологии». Примечательно, что генеральный директор «Акватехнологий» - Сергей СЛЕПЧЕНКО сам является членом ПРС.

Перераспределение четырех участков по добыче ежа морского серого на севере Приморья было рекомендовано протоколом заседания рабочей группы ПРС по вопросам промысла водных биологических ресурсов от 26 января 2017 №01-2017р.

Более 10 лет рыболовецкий колхоз «Огни Востока» добывал морского ежа в одном и том же месте на севере Приморья. Взамен отнятых участков РК «Огни Востока» предоставили два новых, еще не освоенных. Однако такую замену в колхозе не считают равноценной, ведь «Огни Востока» лишился исторического места добычи ценного гидробионта, более богатого на ежей. Ранее «Акватехнологии», кстати, добывали обитателя морского дня на участках РК - на правах подрядчика.

«Мы вылавливали в сезон 60-70 тонн ежа, - отмечает капитан рыболовецкого колхоза «Огни Востока» Роман ГРИГОРЬЕВ. - Но нас отодвинули с этого района и дали квоты в тех местам, где уже выбран еж. Там мы сможем вылавливать вдвое меньше. Соответственно и зарплаты наших колхозников уменьшатся в 2 раза».

Сегодня ООО «Акватехнологии» имеют самую большую квоту по добыче морского ежа серого (418,5 тонн из 906,5 тонн, согласно приказу департамента рыбного хозяйства и водных ресурсов Приморского края №130 от 14 декабря 2016 года).

В «Огнях Востока» «не исключают коррупционную составляющую».

Как отметил юрисконсульт компании РК «Огни Востока» Юрий РЫНКОВСКИЙ, «приморский рыбохозяйственный совет не обеспечил явку нашего представителя на заседание рабочей группы, не поставил нас в известность о проведении мероприятия. Мы не смогли явиться, чтобы грамотно и квалифицировано возражать. А уже по факту узнали, что на этом заседании было принято решение - переместить компанию в совершенно иные районы. Совершенно не ясно, какими критериями и какой логикой руководствовались в ПРС. Не исключено, что коррупционная составляющая. Отдали компании «Акватехнологии», которая раньше на этих участках осваивала вместе с нами вылов ежа. Руководитель этого предприятия, а также его владелец (а также депутат Законодательного собрания Приморского края Сергей Слепченко. - Прим. ред.), по совместительству является членом рыбохозяйственного совета».

«Огни Востока» направили жалобы в прокуратуру, департамент рыбного хозяйства, в федеральную антимонопольную службу, подготовил жалобы в ФСБ и Следственный комитет. В настоящий момент проводятся проверки оснований перераспределения участков.

В пресс-службе УФАС по Приморскому краю сообщают, что в настоящее время жалоба рассматривается. Сделаны необходимые запросы, в том числе в ПРС, ожидаются ответы. При этом срок рассмотрения жалобы пришлось продлить, что вызвано необходимостью сбора и анализа дополнительной информации и документов для полного и всестороннего ее рассмотрения.

Евгений СИДОРОВ.