Во Владивостоке известный магазин закрыли на 90 суток

Руководство неправильно эксплуатировало помещение, сообщили Деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе УФССП по Приморскому краю.

Инспекция регионального строительного надзора и контроля в области долевого строительства Приморского края обратилась в Арбитражный суд Приморского края с исковым заявлением о приостановлении деятельности ООО «Новая волна синема» по эксплуатации здания на Океанском проспекте, в котором расположился магазин «Фрекен Бок». В суде заявитель настаивал на назначении данного наказания из-за многочисленных нарушений строительного законодательства, создающих угрозу жизни и здоровью посетителей магазина. При этом предписания с указанием на устранение выявленных нарушений и необходимости ввода в эксплуатацию помещения после соответствующего разрешения ООО «Новая волна синема» получало неоднократно, однако требования Инспекции так и не были исполнены.

Рассмотрев материалы, предоставленные контролирующим органом, суд решил привлечь ответчика к административной ответственности, предусмотренной ч. 6 ст. 19.5 КоАП РФ и назначить наказание в виде административного приостановления деятельности по эксплуатации объекта – здания, расположенного по адресу г. Владивосток, Океанский проспект, 111, на срок 90 суток.

Исполнительный лист поступил в отдел судебных приставов по Фрунзенскому району Владивостокского городского округа, после чего директору ООО «Новая волна синема» было вручено постановление о возбуждении исполнительного производства и требование об исполнении решения суда.

В случае возобновления деятельности до истечения установленного срока общество с ограниченной ответственности будет привлечено к административной ответственности.

Иван КРЫШАН.