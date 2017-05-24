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Во Владивостоке известный магазин закрыли на 90 суток
Руководство неправильно эксплуатировало помещение, сообщили Деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе УФССП по Приморскому краю.
Инспекция регионального строительного надзора и контроля в области долевого строительства Приморского края обратилась в Арбитражный суд Приморского края с исковым заявлением о приостановлении деятельности ООО «Новая волна синема» по эксплуатации здания на Океанском проспекте, в котором расположился магазин «Фрекен Бок». В суде заявитель настаивал на назначении данного наказания из-за многочисленных нарушений строительного законодательства, создающих угрозу жизни и здоровью посетителей магазина. При этом предписания с указанием на устранение выявленных нарушений и необходимости ввода в эксплуатацию помещения после соответствующего разрешения ООО «Новая волна синема» получало неоднократно, однако требования Инспекции так и не были исполнены.
Рассмотрев материалы, предоставленные контролирующим органом, суд решил привлечь ответчика к административной ответственности, предусмотренной ч. 6 ст. 19.5 КоАП РФ и назначить наказание в виде административного приостановления деятельности по эксплуатации объекта – здания, расположенного по адресу г. Владивосток, Океанский проспект, 111, на срок 90 суток.
Исполнительный лист поступил в отдел судебных приставов по Фрунзенскому району Владивостокского городского округа, после чего директору ООО «Новая волна синема» было вручено постановление о возбуждении исполнительного производства и требование об исполнении решения суда.
В случае возобновления деятельности до истечения установленного срока общество с ограниченной ответственности будет привлечено к административной ответственности.
Иван КРЫШАН.
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Только можно удивляться когда закрывают магазины изолированные от жилых домов. Где тут угроза жизни и здоровью покупателям. Почему тогда не закрывают продуктовые магазины в жилых домах. Разгрузка товара под окнами, кондиционеры, шум от холодильников, продажа крепких спиртных напитков, продавцы с цигаркой в зубах и другие прелести. УДИВИТЕЛЬНО, но власти не видят таких нарушений.