Плавзавод "Всеволод Сибирцев" ушел на иваси

Флагман «Доброфлота» «Всеволод Сибирцев» отчалил к новым продовольственным рекордам

В очередной 9-месячный рейс отправился плавзавод «Всеволод Сибирцев». Почти две недели пришвартованное к причалам рыбного порта судно украшало морской фасад Владивостока. Тысячи людей наблюдали за уже ставший родным Владивостоку «Сибирцевым», и теперь ожидают, когда на прилавках появятся новый урожай пресервов и консервов «Доброфлота». И экипаж плавзавода готов ставить новые рекорды, ведь после двухмесячного ремонта плавучая фабрика модернизировала свои цеха и бытовые помещения. Побывавший на судне корреспондент Деловой газеты «Золотой Рог» убедился, что в комфортабельности условий труда и отдыха плавзаводу равных нет.





Вера в успех

478 человек экипажа деловито готовятся к отходу. Портовые краны подают на борт судна необходимое снабжение. Продукты питания и тару моряки аккуратно опускают в трюма. Покрашенный и надраенный «Сибирцев» вызывает уважение своими размерами и впечатляет своими производственными мощностями. Когда четыре года назад его заводили в Россию, в успех «Сибирцева» верил только руководитель компании «Доброфлот» Александр ЕФРЕМОВ. Встречая судно в порту Находка, он только «рисовал» журналистам будущие производственные достижения, а сегодня - уже отчитывается.

Правда, как и четыре года назад, в голосе идеолога возвращения рыбной России в Мировой океан есть настороженность к оценке промысловой ситуации. Показатели добычи во многом зависят от природы. И здесь, как не загадывай и как не планируй, а производственные риски всегда есть.

Настороженность исчезает, когда речь заходит о деталях и нюансах производства. Управляющий «Доброфлота», как и четыре года назад, лично водит журналистов по цехам и бытовым помещениям. В этом плавучем городе он прекрасно ориентируется. Такое ощущение, что его рабочее место не офис компании, а борт судна плавзавода.

При этом в его комментариях до сих пор не утрачен производственный восторг этим технологическим совершенством, которое уже по праву стало визитной продовольственной карточкой российской консервации и ивасевой «пресервации». Прогулка по цехам занимает почти сорок минут. На «Сибирцеве» цеха располагаются на четырех палубах. Наверху стоят два приемных бункера по 200 тонн. Эти сооружения принимают рыбу от добытчиков. Затем рыба идет в накопительные бункера, рассчитанные на объем в 360 тонн. В этих накопителях она хранится с жидким льдом. Это непременное условие сохранение сырца в свежем виде. И уже оттуда охлажденный сырец расходится по всем цехам.

Иваси убавят соли

На «Сибирцеве» применяется машинная и ручная разделка рыбы. Можно обрабатывать иваси, лосось, сайру, скумбрию, минтай и сельдь.

Цех, где располагаются котлы-автоклавы, полностью автоматизирован. «Сибирцев» - это симбиоз автоматики и ручного труда. Технологически плавбаза была запроектирована под производство пресервов и консервов.

Причем, здесь все продумано до малейших деталей. Например, есть своя собственная железная дорога. Без нее сложно представить, каким образом, можно перемещать сотни тонн продукции, которые завод производит ежесуточно.

Модернизация завода еще не закончена. Каждый промысловый рейс толкает рыбаков на инновационные решения. В этом году усовершенствованная линия производства пресервов дает возможность расширить ассортимент упаковки по форме и весу до нескольких разновидностей – 500 г, 1300 г и 5 кг. Таким образом, будут учтены вкусы и предпочтения любого покупателя. В очередном промысловом рейсе планируется произвести более 50 млн банок консервной продукции и около 5 млн банок пресервов.

В прошлом году на начальном этапе путины рыбаки столкнулись с тем, что косяки иваси были смешаны со скумбрией. Очень сложно было отсортировать рыбу, но затем природа сама развела косяки, и рыбаки стали заметывать чистую сардину. Однако к скумбрии здесь подготовились. Запустили бланширователь, и теперь в линейке продуктов есть консервы «бланшированная скумбрия».

«На самом деле в консервах нет консервантов, - рассказывает специалист компании «Доброфлот», отвечающий за продвижение продукции на потребительский рынок Игорь ЗАВОДОВ. – Консервы и пресервы, сделанные в море - это высшее качество. Уникальность в том, что плавбаза работает на свежем сырье. Если рыбу заморозить, потом разморозить, кристаллы льда порвут ткани рыбы, и межклеточная жидкость выйдет наружу, а также нарушится структура жировой ткани – хранилища омега 3. В свежей рыбе омега сохраняется в наибольшем количестве. Вкус пресервов иваси сделанных в море невозможно спутать с другой продукцией. Мы провели десятки слепых дегустаций, и потребитель всегда определял нашу продукцию».

На иваси у экипажа ставка особая. В прошлом году «Сибирцев» переработал около 6000 тыс тонн сардины иваси. Продукция произвела фурор на потребительском рынке. Не более трех банок в руки реализовывали на старте продаж на центральной ярмарке Владивостока. Потом дефицит был снят, но буквально на несколько месяцев. Затем, гонки за ивасем начались вновь. Увы, ивасевые пресервы доехали не вовсе регионы, но в этом году рыбаки надеются, что рыбалка будет удачной.

Производить пресервы иваси будут 80 человек. Для выпуска легендарных пресервов каждый день будут варить более 6 тонн тузлука. Новшество рецептур в том, что в пресервах будет уменьшено количество соли. В прошлом году многие потребители отмечали, что гостовский ивась солоноват. Компания учла пожелания потребителя и сделает продукцию слабосоленой. Также планируется наладить выпуск пресервы внутренней ферментации. То есть в банку пойдет непотрошеная рыба с головой. В советское время эта продукция была даже более востребована, чем тушка. Кроме этого будет выпускаться мука и рыбий жир.

«Обеспечивать сырьем на промысле сардины иваси нас будут четыре СТР, - рассказывает старпом Роман Гордиенко. – Идем работать в разные промысловые районы. В том числе и открытые воды Мирового океана. Для страны важно, чтобы там было российское производство рыбной продукции, так как идет подготовка к формированию национальной квоты».

От фитнеса до храма

Роман Гордиенко в компании работает с 2010 года. На «Сибирцеве» больше года. По его признанию, это самое комфортабельное судно в рыбопромысловом флоте России. «Условия проживания для экипажа и так были шикарные, но после того как руководство компании на протяжении нескольких лет вложилось в быт, для многих стало лучше чем на берегу».





Лучше чем на берегу, это не преувеличение. Оборудованный спортивный зал больше напоминает современный фитнес-центр. Современные тренажеры от компании «Р фитнесс» помогут и мышцы подкачать, и укрепить сердечно-сосудистую систему. После тренажерного зала у экипажа есть возможность попариться в сауне и освежиться в бассейне с морской водой. Также особое внимание уделено медицинскому обслуживанию.

«У нас есть хирургическая, терапевтическая и стоматологическая помощь, - рассказывает заведующий судовым лазаретом Виктор ТРУХНОВ. В прошлом рейсе мы около 100 зубов починили. Компания приобретает качественные медикаменты. Здесь каждый член экипажа знает, что его здоровью всегда помогут».





Кроме лазарета на судне появился свой храм. Молебен по освещению храма провел митрополит Владивостокский и Приморский Вениамин. «Каждый может зайти поставить свечку и помолиться. Это первый храм на гражданских судах, до этого они были только на военных», - рассказал митрополит.

Как сложится очередной промысловый рейс у флагмана «Доброфлота»? Наверное, даже руководство компании может только гадать. Многое будет зависеть от промысла сайры и сардины в открытых водах Мирового океана. И здесь важно, чтобы федеральное агентство по рыболовству помогло рыбакам промысловой разведкой. От успеха этой экспедиции будет зависеть и дальнейшее укрепление российского промысла в открытых водах

Виталий МОРОЗОВ.