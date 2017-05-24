Вопрос о реальном сроке сдачи в эксплуатацию "Хаятта" во Владивостоке вновь остался без ответа

Коридор и несколько номеров, к которым у компании «Хаятт» есть небольшие замечания, - вот, пожалуй, всё, чем спустя семь лет после начала строительства отеля на Корабельной набережной Владивостока могут похвастать ответственные лица. Те, кто сегодня отвечает за достройку отеля, убеждены, что его консервация на данном этапе невозможна, но не называют сроков завершения всех строительных работ. Нет ответа на вопрос, как и когда будут возвращены в бюджет средства, выделенные на строительство, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

На минувшей неделе ситуация со строительством пятизвездного отеля - в который уже раз! - стала предметом публичного обсуждения в краевом парламенте. Одобрив поправки в бюджет Приморского края, предусматривающие выделение 1,2 млрд рублей в качестве госгарантии ОАО «Наш дом - Приморье», депутаты профильного комитета ЗС ПК высказали сомнения в том, что компания сама сможет рассчитаться по кредиту, который НДП планирует взять на достройку отеля.

Курирующий долгострой вице-губернатор Приморья Эдуард ПОПОВ не рискнул назвать конкретный срок ввода гостиницы на Корабельной набережной, а о поручении вице-премьера Юрия ТРУТНЕВА сдать отель к третьему Восточному экономическому форуму, который пройдет в сентябре 2017 года, никто даже не вспоминал.

Нам денег не надо, гарантий давай!

Как уже сообщала деловая газета «Золотой Рог», весной этого года Контрольно-счетная палата Приморского края сочла нецелесообразными дальнейшие капитальные вложения за счет средств краевого бюджета в уставный капитал НДП. Ранее прокурор Приморья Сергей БЕССЧАСНЫЙ назвал участие бюджета края в строительстве гостиниц «Хаятт» во Владивостоке «неоправданным риском». В этой ситуации руководство Приморья пошло по единственному оставшемуся пути - предоставления госгарантий ОАО «Наш дом - Приморье» с целью привлечения последним кредитных средств. Соответствующую корректировку краевого бюджета депутаты рассмотрят уже завтра, 24 мая, на очередной сессии ЗС ПК.

По словам директора краевого департамента финансов Татьяны КАЗАНЦЕВОЙ, в новой редакции бюджет 2017-2019 годов предполагает возможность предоставления государственной гарантии в сумме 1,2 млрд рублей с целью дальнейшего кредитования ОАО «Наш дом Приморье» для обеспечения финансирования строительства гостиниц во Владивостоке. То есть в расходной части бюджетов 2018 и 2019 годов будет «заморожено» по 600 млн рублей, которых регион лишится в случае, если НДП не сможет рассчитаться по кредиту. При этом госдолг Приморья увеличен не будет, так как предыдущая госгарантия, выданная в декабре 2015 года, прекратила свое действие в связи с полным исполнением принципалом обязательств по кредитному договору.

Напомним, что ранее в отдельных СМИ фигурировала сумма на достройку гостиниц в размере 6,5 млрд рублей, якобы озвученная в ходе закрытой встречи депутатов с генподрядчиком. Но и сумма в 1,2 млрд рублей показалась депутатам неподъемной для оператора стройки, о чем будет сказано далее.

Проверки продолжаются

В ходе заседания председатель комитета ЗС ПК по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам Галуст АХОЯН озвучил выводы проведенной прокуратурой Приморского края проверки соблюдения законодательства при строительстве объекта «Многофункциональный гостиничный комплекс делового типа (5 звезд) в районе ул. Корабельная набережная, 6 во Владивостоке». В письме, направленном в краевой парламент, прокурор края Сергей Бессчасный попросил учесть информацию при рассмотрении вопроса о дальнейшем выделении средств на достройку гостиничного комплекса. Надзорный орган акцентировал внимание депутатов на том, что до настоящего времени в полном объеме не завершены проектные работы по объекту, не определена окончательная сметная стоимость строительства, отсутствует полный комплект сметной документации.

Курирующий достройку проблемного объекта вице-губернатор Эдуард Портнов рассказал о том, что при проведении проверок ОАО «Наш дом - Приморье» активно сотрудничает с силовыми структурами, предоставляя им всю необходимую информацию и документы. Также компания регулярно отчитывается перед акционером - департаментом земельных и имущественных отношений Приморского края - о расходовании средств, выделенных на строительство в 2014 2016 годах. Кроме того, при администрации Приморья создана комиссия по проверке соблюдения законодательства при строительстве гостиничного комплекса - в четверг, 25 мая, должно состояться ее очередное заседание. На самой стройке «Хаятт Ридженси Золотой Рог» постоянно присутствует несколько групп специалистов, документирующих фактический объем производимых работ.

- По результатам внутренних проверок и направления заявлений в правоохранительные органы возбуждено четыре уголовных дела, - проинформировал депутатов Эдуард Портнов. - Это два дела в отношении руководства ООО «СК «Дальний Восток», в том числе дело по преднамеренному банкротству этой компании. Два других дела касаются некачественно выполненных работ по устройству фасада отеля на Корабельной набережной и по факту хищения средств при строительстве малых архитектурных форм на объекте по ул. Батарейная,8. Кроме того, в правоохранительные органы направлены заявления по факту хищения оборудования в отеле на Корабельной набережной.

«Хаятт» почти доволен

По условиям соглашения с будущим оператором отеля, компанией «Хаятт», должна быть согласована вся проектная документация по гостиницам во Владивостоке. Как уже говорилось выше, на момент начала проверочных мероприятий этого сделано не было. Однако, как уточнил Эдуард Портнов, в течение последних месяцев ответственные за строительство специалисты находились в постоянном диалоге с представителями «Хаятта», благодаря чему удалось «навести порядок во взаимоотношениях».

- Все проектные решения, которые сегодня применяются на объекте, согласованы с компанией «Хаятт», - подчеркнул вице-губернатор.

Параллельно ведется работа по согласованию ПСД в госэкспертизой. С целью ускорить этот процесс было принято решение разделить проектирование на два этапа. В первый, основной, вошли общестроительные работы. Сегодня эта часть ПСД уже проходят государственную экспертизу. Как отметил Эдуард Портнов, сметная стоимость первого этапа проекта в процессе подготовки документации снизилась с 6 до 5 млрд рублей. Кроме того, снижать затраты помогает анализ целесообразности применения тех или иных материалов и постоянный поиск поставщиков, готовых предоставить их по минимальной цене.

Во второй этап проектирования вошли работы, связанные с демонтажом и переделками отдельных элементов здания, а также работы по благоустройству и комплекс пусконаладочных работ. Также в него войдет проект автомобильной парковки, здания дизель-генераторной установки и контейнеры для хранения топлива. Подрядчик, ООО «Архитектон», должен подготовить эту часть проекта в срок до 30 июня 2017 года. Однако часть разделов, которые уже готовы, переданы на госэкспертизу заранее. Такой подход, по мнению Эдуарда Портнова, дает основания рассчитывать на получение положительного заключения госэкспертизы к середине июля. Таким образом, полная стоимость возведения «Хаятта» на Корабельной набережной будет сформирована спустя семь лет после фактического начала строительства.

В то же время Эдуард Портнов не стал публично озвучивать срок ввода объекта в эксплуатацию. Ответить на прямой вопрос Галуста Ахояна вице-губернатор согласился только в своем рабочем кабинете, но пообещал депутатам провести экскурсию по строящейся гостинице.

В свою очередь, генеральный директор генподрядчика стройки на Корабельной набережной (им с 2016 является ООО «Ремонтно-строительная компания КФК» - прим. автора) Владимир КАСПИН сообщил, что в отеле на Корабельной набережной выделены приоритетные зоны, в которых к сентябрю текущего года должна быть выполнена чистовая отделка. К этому же сроку генподрядчик рассчитывает «практически завершить» все инженерные системы отеля и выполнить «основной объем» общестроительных работ.

- По этим зонам на сегодняшний день есть вся проектная документация, определена сумма финансирования, необходимого для завершения данных работ, - рассказал Владимир Каспин. - Определен график работ с нашей стороны и график финансирования со стороны заказчика. Темпы не сбавляем, на объекте работает порядка 600 человек. Практически все оборудование и отделочные материалы заказаны, ведется активная подготовка к их монтажу.

По словам Каспина, в строящемся отеле уже есть готовые «пилотные» номера и коридор, «выполненные по заданию «Хаятт» в соответствии с концепцией, разработанной английскими дизайнерами. Представитель генподрядчика заверил депутатов, что специалисты «Хаятт» высказали по указанным объектам лишь незначительные замечания, добавив, что для скорейшего завершения строительства на Корабельной набережной необходимо стабильное финансирование работ. Консервация отеля, как полагает Владимир Каспин, на текущем этапе уже невозможна.

Кто заплатит по кредиту?

Месяц назад в своем ежегодном отчете губернатор Приморья Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ не исключил возможность продажи отеля на Корабельной набережной, что позволит вернуть ранее вложенные в объект средства краевой казны. До этого власти региона заявляли лишь о намерении продать «как есть» второй отель «Хаятт» - на мысе Бурном во Владивостоке, ныне законсервированный.

- Гостиница (на Корабельной набережной. - Прим. автора) в нынешнем виде стоит одних денег, запущенная как бизнес, который можно посчитать, - других. По нашим оценкам, мы гостиницу достроенную продадим дороже, и те дополнительные затраты, которые понесем, сможем окупить. Собственно, и вся история. Мы ее будем продавать обязательно. Потому что это не наши полномочия - заниматься гостиничным бизнесом, - сказал тогда Владимир Миклушевский.

В то же время из заявлений, прозвучавших на бюджетом комитете ЗС ПК 19 мая, можно сделать вывод, что продажа гостиницы на Корабельной набережной - дело не предопределенное.

Отвечая на вопрос старшего помощника прокурора Приморья Елены БАРАБАШ, нынешний гендиректор ОАО «Наш дом - Приморье» Вадим КОЧУБЕЙ сообщил, что банковский кредит на продолжение строительства «Хаятта» на Корабельной набережной, о предоставлении которого сейчас ведутся переговоры, будет погашен только к 2024 году. Погашение основного тела кредита и процентов планируется осуществлять за счет доходов от эксплуатации отеля на Корабельной набережной.

- Если не продадим, будем рассчитываться за счет доходов от оперирования. Если продадим, тоже рассчитаемся, - обрисовал возможные перспективы Вадим Кочубей.

Хотя платить по банковским процентам или госгарантиям, возможно, придется уже другому губернатору и другому составу ЗС ПК, депутатский корпус устами вице-спикера Сергея КУЗЬМЕНКО усомнился в том, что у «Нашего дома - Приморье» будет достаточно средств, чтобы вернуть не только 1,2 млрд кредита, но и проценты, сумма которых оценивается в 140-150 млн рублей ежегодно. Развеять сомнения попытался Эдуард Портнов, который уточнил, что после ввода «Хаятт Ридженси» в эксплуатацию НДП будет нести расходы только на содержание инженерного состава в отеле. При этом условиями договора с «Хаятт» предусматривается, что Приморский край будет получать 2 млн долларов США ежегодно вне зависимости от того, будет ли эксплуатация гостиницы приносить оператору прибыль.

Добавим, что в ходе разговора практически не были затронуты такие вопросы как возврат ранее перечисленных авансов субподрядчикам за работы, которые по факту не были выполнены. Поэтому в решении комитета содержится требование предоставить информацию о согласованной проектно-сметной документации по объекту на Корабельной набережной с указанием окончательной сметной стоимости строительства и источников финансирования данных работ. Кроме того, депутаты хотели бы увидеть финансовый план по возврату в бюджет Приморья средств, ранее выделенных на проектирование и строительство, а также копию договора с компанией, в аренду которой передается гостиница.

Что касается второй недостроенной гостиницы, «Хаятт Владивосток Бурный», то ее судьба может определиться уже в начале июня. Аукцион, на котором власти Приморья рассчитывают продать отель, пройдет по классической схеме - очные торги с аукционистом.

Александр САЛКОВ.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Кому мебель из «Хаятта»?

Учитывая планы по продаже как минимум одного из двух «Хаяттов», неясной оставалась судьба мебели и оборудования, которым планировалось оснастить гостиничные номера.

По словам вице-губернатора Эдуарда Портнова, еще полгода тому назад склады мебели и оборудования, приобретенных для номеров двух отелей, представляли собой нечто вроде свалки. Однако по распоряжению вице-губернатора проводится полная инвентаризация этих активов с определением их балансовой стоимости. Но для достройки отеля на Корабельной набережной потребуется оборудования на 600 млн рублей, а невостребованную мебель в будущем планируется реализовать через аукционы. Общая стоимость таких «ненужных вещей» станет известна к 15 июля.