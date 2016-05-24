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Бизнес-гороскоп: Весам лучше все еще раз взвесить

24 Мая 2016, 15:40 | Приморье
Гороскоп с 24 по 30 мая от Деловой газеты "Золотой Рог" и портала Ignio
 
ОВЕН. Достаточно насыщенное время, которое может оказаться в равной степени заполнено деловыми встречами, бумажными делами и поиском новых партнеров. Стабильности вашего финансового положения ничего не угрожает, однако это не значит, что можно проявить излишнее легкомыслие. Покупки в пятницу и в субботу доставят вам удовольствие.

ТЕЛЕЦ. Финансовое положение у вас пока далеко от идеала. Постарайтесь проявить осторожность в денежных делах, чтобы не потерять то, что вы имеете. Не рекомендуется совершать крупные покупки. Остерегайтесь бизнес-предложений со стороны малознакомых людей: вас могут впутать в авантюру.

БЛИЗНЕЦЫ. Если вы приложите на этой неделе максимум усилий, то в отпуск пойдете не с пустыми руками, а с приличной суммой в кошельке, которая позволит вам отлично отдохнуть.

РАК. Середина этой недели неблагоприятна для крупных денежных трат и серьезных приобретений. Также не следует злоупотреблять развлечениями, они лишь опустошат ваш кошелек, не прибавив положительных эмоций. Звезды советуют сейчас копить, а не тратить.

ЛЕВ. В начале недели осторожно обсудите с начальником давно обещанное повышение заработной платы, вполне возможно, что он не устоит перед вашими аргументами. Финансовое положение достаточно стабильно, но денежные ресурсы ограничены. В среду и в четверг будут удачными покупки бытовой и компьютерной техники.

ДЕВА. Постарайтесь планировать ваши расходы, тогда особых проблем в финансовой сфере не возникнет. Готовьтесь, что платить придется не только за себя, но и за членов семьи. В выходные денежных вливаний может потребовать дача.

ВЕСЫ. В среду вероятны финансовые поступления или деньги из дополнительного источника доходов - хотя и немного, но лишними они точно не будут. В пятницу, прежде чем поставить свою подпись под деловыми бумагами, стоит лишний раз их перечитать и проверить. В воскресенье будут удачными покупки для дома.

СКОРПИОН. Неделя весьма стабильна и даже успешна в финансовом плане. Все долги перед вами погасят, можно даже рассчитывать на премию и дополнительный заработок. Среда - особенно благоприятный день для подписания договоров и заключения сделок. В четверг вероятны новые денежные поступления. Пятница хороша для покупок и приобретений.

СТРЕЛЕЦ. В финансовом отношении эта неделя обещает быть удачной. Жаловаться на отсутствие денег вам не придется, если вы проявите усердие и активность в работе. Один из наиболее важных дней - четверг, заглушите эмоции, сосредоточьтесь, призовите на помощь логику, и тогда вас никто не сможет ввести в заблуждение.

КОЗЕРОГ. Будьте осторожны в решении определенных финансовых вопросов, вы сейчас можете рассчитывать только на собственные силы, не доверяя никому. Расточительство в понедельник и четверг может нанести значительный урон вашему бюджету. Покупки должны быть продуманными, а не спонтанными.

ВОДОЛЕЙ. Возможны денежные проблемы и некоторая ограниченность в средствах. Но не стоит отчаиваться, лучше найти новый источник дохода, а он появится, если искренне этого пожелать. Выполните поручение начальника, и это станет ключом к продвижению вверх по карьерной лестнице.

РЫБЫ. Вторник и пятница - благоприятное время для заключения договоров и сделок. Не исключены внезапные поездки, командировки. Особого недостатка в деньгах ощущаться, скорее всего, не будет, но на крупные покупки средств может не хватить.

Гороскоп предоставлен сайтом Ignio.   Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: гороскоп 



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Комментарии

  • karenherhec18:51, 24.05.2016#

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