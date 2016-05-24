Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Конкурсный управляющий ТМК отказался работать
Пятый арбитражный апелляционный суд отклонил апелляционную жалобу бывшего конкурсного управляющего ЗАО «Тихоокеанская мостостроительная компания» (ТМК) Константина ЗЛОБИНА, обжаловавшего в суде свое назначение. Апелляционный суд подтвердил, что Злобин находился в должности конкурсного управляющего компании с 16 марта по 10 мая 2016 года.
«Таким образом, вся ответственность за действия или бездействие в данный период лежит на Злобине Константине Петровиче, как назначенном на законных основаниях», - пояснили в компании.
В ТМК считают, что за период с 16 марта по 10 мая Константином Злобиным не была исполнена обязанность по принятию имущества должника от предыдущего конкурсного управляющего, не были даны публикации об утверждении конкурсного управляющего в газету и на сайт Единого федерального реестра сведений о банкротстве, не были проведены торги по продаже имущества должника (не рассматривались заявки, не принималось решение о допуске к участию в торгах, суммы задатков не возвращались, не заключались договоры купли-продажи).
«Тихоокеанская мостостроительная компания» - одна из крупнейших мостостроительных компаний на Дальнем Востоке. Наиболее значимые объекты, возведенные компанией: вантовый подвесной мост через бухту Золотой Рог и дорога с эстакадой на участке поселок Новый - полуостров Де-Фриз - станция Седанка - бухта Патрокл во Владивостоке. ТМК также являлась субподрядчиком строительства космодрома «Восточный». Арбитражный суд Приморского края 19 августа ввел в ТМК конкурсное производство, которое в феврале этого года продлил до 15 августа 2016 года. Согласно материалам суда, кредиторская задолженность стройкомпании составляет 6,78 млрд рублей.
Отметим, что член ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Центрального федерального округа» Константин Злобин был назначен конкурсным управляющим ТМК определением Арбитражного суда Приморского края от 17 марта, после того как предыдущий управляющий Дмитрий ЛИЗУНОВ подал заявление об освобождении его от обязанностей управляющего по собственному желанию. Арбитражный суд Приморского края 10 мая назначил новым конкурсным управляющим ТМК Игоря ЛЕТАША.
29 апреля суд приговорил последнего гендиректора ТМК Игоря НЕСТЕРЕНКО к 3 годам 3 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Под следствием находится и бывший глава ТМК Виктор ГРЕБНЕВ. Против него было возбуждено сразу три дела: о мошенничестве, растратах и злоупотреблении полномочиями. Следствие полагает, что действия Виктора Гребнева и привели к бедственному положению стройкомпании.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА.
Новости тематики
- Текиев перебежал дорогу Дарькину
- Форум, исполняющий желания
- Пустырь для инвестора
- В Приморье расширены возможности выкупа госимущества и аренды земли для бизнеса
- Владивосток и Ульсан заключили меморандум о взаимопонимании
- Во Владивостоке намерены открыть представительство японской бизнес-ассоциации JETRO
- Соглашения на общую сумму 3,1 триллиона рублей заключены на ВЭФ во Владивостоке
- Более 3 млрд рублей собирается вложить корпорация "Би Ши" в строительство завода в Приморье
- На ВЭФ во Владивостоке Владимир Путин поручил облегчить жизнь резидентам
- Четвертый Восточный экономический форум в Приморье побил рекорды
Новости раздела
- Более двадцати дорог отремонтировано за неделю во Владивостоке
- Во Владивостоке стартовал конкурс "Добросовестный аварийный комиссар"
- На улицах Владивостока - новая спецтехника
- Четыре бочки фирменного Pulsarа от "Востокнефтепродукта" разыграли на "Примринге"
- Крабовая ловушка
- Текиев перебежал дорогу Дарькину
- "Того, кто это будет защищать, просто похоронят"
- Гребешкам привьют китайский юань
- "Группа ННК" подарила Владивостоку автобус
- Форум, исполняющий желания
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Стала известна фамилия нового врио губернатора Приморья
- Обманутые дольщики во Владивостоке выставили счет депутату-коммерсанту Ищенко
- Кандидат в губернаторы Приморья Андрей Ищенко ищет жену
- После визита Тарасенко из администрации Владивостока уволился вице-мэр
- "Тарасенко предстоит выстроить диалог с жителями края и переубедить их"
- Цена нового "айфона" просто шокирует
- В декабре можно будет слетать из Владивостока в Японию "за пивом"
- В России готовы ввести налог на отпуск
- Приморский Трамп
- Илдус Ярулин: Бедный Хабаровский край!
Want to learn a strategy and the most perfect method to earn money and to be successful in trading? Google Superior Trading System.