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Конкурсный управляющий ТМК отказался работать

24 Мая 2016, 14:10 | Приморье

Пятый арбитражный апелляционный суд отклонил апелляционную жалобу бывшего конкурсного управляющего ЗАО «Тихоокеанская мостостроительная компания» (ТМК) Константина ЗЛОБИНА, обжаловавшего в суде свое назначение. Апелляционный суд подтвердил, что Злобин находился в должности конкурсного управляющего компании с 16 марта по 10 мая 2016 года.

«Таким образом, вся ответственность за действия или бездействие в данный период лежит на Злобине Константине Петровиче, как назначенном на законных основаниях», - пояснили в компании.

В ТМК считают, что за период с 16 марта по 10 мая Константином Злобиным не была исполнена обязанность по принятию имущества должника от предыдущего конкурсного управляющего, не были даны публикации об утверждении конкурсного управляющего в газету и на сайт Единого федерального реестра сведений о банкротстве, не были проведены торги по продаже имущества должника (не рассматривались заявки, не принималось решение о допуске к участию в торгах, суммы задатков не возвращались, не заключались договоры купли-продажи).

«Тихоокеанская мостостроительная компания» - одна из крупнейших мостостроительных компаний на Дальнем Востоке. Наиболее значимые объекты, возведенные компанией: вантовый подвесной мост через бухту Золотой Рог и дорога с эстакадой на участке поселок Новый - полуостров Де-Фриз - станция Седанка - бухта Патрокл во Владивостоке. ТМК также являлась субподрядчиком строительства космодрома «Восточный». Арбитражный суд Приморского края 19 августа ввел в ТМК конкурсное производство, которое в феврале этого года продлил до 15 августа 2016 года. Согласно материалам суда, кредиторская задолженность стройкомпании составляет 6,78 млрд рублей.

Отметим, что член ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Центрального федерального округа» Константин Злобин был назначен конкурсным управляющим ТМК определением Арбитражного суда Приморского края от 17 марта, после того как предыдущий управляющий Дмитрий ЛИЗУНОВ подал заявление об освобождении его от обязанностей управляющего по собственному желанию. Арбитражный суд Приморского края 10 мая назначил новым конкурсным управляющим ТМК Игоря ЛЕТАША.

29 апреля суд приговорил последнего гендиректора ТМК Игоря НЕСТЕРЕНКО к 3 годам 3 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Под следствием находится и бывший глава ТМК Виктор ГРЕБНЕВ. Против него было возбуждено сразу три дела: о мошенничестве, растратах и злоупотреблении полномочиями. Следствие полагает, что действия Виктора Гребнева и привели к бедственному положению стройкомпании.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА.   Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: ТМК 



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Комментарии

  • karenherhec18:55, 24.05.2016#

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