Нюансы Свободного порта

В рамках развития ТОРов и Свободного порта Владивосток тема трансфертного ценообразования приобретает дополнительную актуальность

Во Владивостоке прошла налоговая конференция, организованная совместно УФНС России по Приморскому краю и ЗАО «Интерфакс-Дальний Восток». Ведущие эксперты налоговой службы края, представители бизнеса собрались вместе, чтобы обсудить вопросы трансфертного ценообразования, предложить практическое руководство по адаптации действующего правового регулирования трансфертного ценообразования, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Взаимозависимые и контролируемые

Обращаясь к истории вопроса, напомним, что Федеральный закон от 18 июля 2011 г. N 227-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием принципов определения цен для целей налогообложения" (Закон о трансфертном ценообразовании) ясно направлен на регулирование налогообложения контролируемых сделок. Такими могут быть сделки между взаимозависимыми лицами при наличии хотя бы одного из следующих обстоятельств: сумма доходов по внутрироссийским сделкам за календарный год должна превышать установленную сумму 1 млрд рублей. Далее идут сделки, сумма доходов по которым превышает 60 млн рублей – если одна из сторон платит налог на добычу полезных ископаемых, выраженную в процентах; хотя бы одна из сторон освобождена от уплаты налога на прибыль, а другие стороны уплачивают этот налог. Также контролируемыми будут считаться внешнеторговые сделки с нефтью, черными и цветными и драгметаллами, минеральными удобрениями и драгоценными камнями.

Сделки с участием лиц, зарегистрированных, проживающих, либо наделенных статусом налогового резидента в оффшорной зоне, также признаются контролируемыми, если сумма их дохода превышает 60 млн рублей. Сделка будет рассматриваться в качестве контролируемой, когда один из субъектов малого бизнеса применяет ЕНВД или ЕСХН, а другой нет. При этом сумма доходов по таким сделкам за календарный год превышает 100 млн рублей.

Досье «Золотого Рога»: Трансфертным ценообразованием называется реализация взаимозависимыми лицами различных услуг или товаров, которая осуществляется по внутрифирменным ценам. Благодаря ему обеспечивается перераспределение общего дохода нескольких граждан в пользу лиц, проживающих в странах с гораздо низким налогообложением. Данная схема является самой простой и популярной в международном налоговом планировании. Целью трансфертного ценообразования считается минимизация уплачиваемых налогов. Они контролируются фискальными органами.

Резидентам на заметку

В этой связи Ольга КУЗЬМИНСКАЯ, начальник отдела налогообложения юридических лиц Управления ФНС России по Приморскому краю, отметила, что в рамках развития ТОРов и Свободного порта Владивосток тема трансфертного ценообразования приобретает дополнительную актуальность.

Резиденты Свободного порта Владивосток и ТОРов представляют в управляющую компанию свои бизнес-планы и должны предвидеть налоговые риски в рамках трансфертного ценообразования. Т.к. если одна из взаимозависимых сторон сделки освобождена от налога на прибыль организаций, то обе организации оказываются в категории предприятий, сделки которых считаются «контролируемыми». Как известно, нулевой ставкой по налогу на прибыль резиденты Свободного Порта Владивосток могут пользоваться 5 лет, затем же в последующие 5 лет ставка будет равна (2% в федеральный бюджет и 10% - в региональный). Такой нюанс необходимо учитывать.

По словам Ольги Кузьминской, УФНС России по Приморскому краю уже выстроена система отношений с представителями бизнеса, которые заявили о совершении контролируемых сделок, в том числе, взаимодействуют с офшорами и т.д.

Федеральной налоговой службой создана Межрегиональная инспекция ФНС России по ценообразованию для целей налогообложения, ее задача - анализ цен применяемых налогоплательщиками и выработка предложений о назначении обоснованных выездных проверок предприятий, где замечено систематическое нарушение налогового законодательства в сфере трансфертного ценообразования. К слову, в Приморском крае подобных проверок до сих пор не было, поскольку все вопросы урегулируются в ходе обязательных камеральных проверок и корректировок налоговой базы и дополнительной уплаты налогов в бюджет со стороны налогоплательщиков в части контролируемых сделок.

Так, за период действия главы о контролируемых сделках 10 организаций добровольно уточнили свои налоговые обязательства.

Сегодня практическое взаимодействие территориальных налоговых органов, Управления ФНС России по Приморскому заключается в совместной работе в рамках комиссии по легализации налогов. «Если мы видим отклонение цен, указанных налогоплательщиком, от цен, действующих на рынке, логично обращаемся за уточнением показателей в налоговых декларациях по налогу на прибыль организаций в первую очередь.

Так, только за 2015 в результате работы налоговых органов Приморского края было дополнительно добровольно уплачено налогоплательщиками более 900 тыс. руб. и уменьшены убытки.

Ольга Кузьминская обращает внимание на то, что предприятия, осуществляющие контролируемые сделки добровольно корректируют свои налоговые декларации, вносят уточнения и доплачивают недостающие суммы налога. «Надо признаться в большинстве случаев это происходит после обращения налоговых органов в необходимости таких исправлений и доплаты искомых сумм. В данном случае, мы можем посоветовать повысить самоконтроль финансовых специалистов предприятий при сравнении цен на рынке, а также определению взаимозависимых лиц (весь их перечень указан в Налоговом Кодексе). Налогоплательщики, разумеется, ведут деятельность, руководствуясь целесообразностью своего бизнеса, по своему усмотрению. Задача налоговой службы направить такую деятельность в рамки закона.

В случае несоответствия цен, применяемых в контролируемых сделках, рыночным ценам налоговые органы, либо налогоплательщик самостоятельно, вправе включить в налогооблагаемый доход налогоплательщика доход, который он получил бы в случае применения рыночных цен.

Если налогоплательщик понимает, что данная конкретная сделка происходит между взаимозависимыми субъектами и ценообразование далеко от рыночных показателей, то вполне может самостоятельно, без напоминания со стороны налоговой службы, скорректировать поданную налоговую декларацию. При соблюдении сроков уплаты налога - без начисления пени» - напомнила собравшимся Ольга Кузьминская.

Аналитики УФНС России по Приморскому краю, а также разработчики закона о Свободном порте Владивосток рассчитывают на то, что после введения нулевой процентной ставки по налогу на прибыль собираемость налогов будет компенсирована за счет увеличения рабочих мест на расширяющихся производствах резидентов Свободного Порта, увеличения зарплат на предприятиях, а значит, увеличения поступления НДФЛ.

Кипр - не офшор

Екатерина ТРЕБУХОВА, начальник отдела камерального контроля УФНС России по Приморскому краю, призвала налогоплательщиков обратить особое внимание при оформлении уведомлений о контролируемых сделках на точность и полноту их заполнения, в том числе при отражении сделок с оффшорами руководствоваться перечнем оффшорных зон (Приложение к Приказу МинФин РФ от 13 ноября 2007 г. N 108н в действующей редакции).

Так, республики Кипр (с 01.01.2013) и Мальта (с 01.0.2015) уже не являются таковыми, но их относят к данной категории по старинке. Некоторые налогоплательщики включают сделки с контрагентами из республики Корея и других стран в перечень оффшорных. К слову, неправомерное непредставление в установленный срок налогоплательщиком в налоговый орган уведомления о контролируемых сделках, совершенных в календарном году, или представление налогоплательщиком в налоговый орган уведомления о контролируемых сделках, содержащего недостоверные сведения, влечет взыскание штрафа в соответствии со ст. 129.4 НК РФ в размере 5000 рублей.

«Надо понимать, что уведомления о совершении контролируемых сделок, выгружаются в общероссийский информационный ресурс. Поэтому обеим сторонам, т.е. контрагентам, необходимо отчитаться в налоговый орган о контролируемых сделках. Это поможет избежать налоговых рисков: неподачи уведомления второй стороной сделки и последующих штрафов, озвученных ранее.

С 2016 года появились новые виды симметричных корректировок, которые могут произвести контрагенты совместно. Появилась и возможность самостоятельно внести корректировку в налоговую базу. Если первый субъект правоотношений по трансфертному ценообразованию сделал корректировку по увеличению налоговых отчислений, второй имеет право симметрично уменьшить налоговую базу со своей стороны. Это норма актуальна для внутрироссийских сделок и российских компаний.

В целом же, основной задачей контроля за трансфертным ценообразованием является повышение доходного потенциала страны за счет устранения уклонения от уплаты налогов и вывоза капитала из России.

Разберитесь с ценой

Алексей ПУШКОВ, коммерческий директор ЗАО «Интерфакс – Дальний Восток» отметил, что в Москве сформировалась практика оплаты деятельности финансовых аналитиков по трансфертному ценообразованию за баснословные деньги. В то время как Интерфакс совместно с ФНС России разработал информационную базу АСТРА, бесплатную для пользователей. В данной системе налогоплательщик имеет возможность заполнить отчет аналогичный декларации по трансфертному ценообразованию, создать отдельные папки, собственный реестр контрагентов по взаимозависимым, офшорным сделкам и т.д. В типовых декларациях (для аналитической проверки системой) созданы подразделы по финансовым сделкам, сделкам с нематериальными активами и т.д. На каждой странице программы можно обратиться к помощи интерактивных помощников в режиме он-лайн.

АСТРА, анализируя весь массив информации, предоставленной компанией, сможет сказать, за считанные минуты, относятся ли сделки к категории взаимозависимых и узнать, на сколько соответствует ли цены, применяемыми ею в контролируемых сделках, рыночным ценам.

Несмотря на более чем 3-х летний период действия закона, определение среднерыночных цен и параметров отнесения сделок к категории контролируемых (или взаимозависимых) для ряда налогоплательщиков, а тем паче для новых субъектов бизнеса, остается вопросом сложным. Включение резидентов Свободного Порта Владивосток и ТОРов в трансфертного ценообразования, безусловно, вскроет новые проблемы применения налогового законодательства.

Яна МАЛЬЦЕВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.