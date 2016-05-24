Таксистам прописали высокие цены

Министерство транспорта решило разработать единый механизм расчета себестоимости поездки. Как эти изменения могут сказаться на таксомоторном рынке, деловой газете «Золотой Рог» рассказали эксперты.

Минтранс свое решение о введении единого тарифа объясняет тем, что данная мера обеспечит безопасность перевозок, соблюдение норм, в том числе труда и отдыха водителей. Ведь конкуренция на рынке такси приводит к тому, что агрегаторы роняют цену поездки ниже рентабельности, и водители вынуждены работать по 16-18 часов в сутки, чтобы получать достойную зарплату.

Председатель НП «Таксомоторный альянс Приморья» Андрей БРАЛЕЕВ отмечает, что тарифы на услуги такси давно требуют регулирования. «Сегодня в стоимость поездки агрегаторов расходов на безопасность не заложено. И, к сожалению, их невозможно заложить при таких тарифах. А ведь к такси необходимо предъявлять повышенные требования: автомобили должны быть новыми, оборудованными всеми системами безопасности, регулярно проходить техосмотр. Но при такой стоимости поездки можно приобрести старые машины, которые практически разваливаются на дорогах. Отсюда и большая аварийность», - сказал он.

Впрочем, самих агрегаторов инициатива Минтранса не вдохновляет. «Я не представляю, как можно ввести единый тариф на услуги такси, - сказал региональный директор службы заказа такси «Восток» Сергей ЛИ. – Мы работаем в условиях свободного рынка, и законодательство таким образом ограничит не только право предпринимателей на получение прибыли, но и право людей на конкурентные предложения. Да, сейчас некоторые компании активно демпингуют, но это нормальная ситуация в условиях свободного ценообразования, и компаниям приходится иметь различные преимущества, чтобы выигрывать в борьбе за клиентов. Единый тариф сведет этот процесс на нет».

Отметил Ли и другой негативный эффект от инициативы – возможный массовый отказ от услуг такси. «Сейчас люди экономят, поэтому многие предпочтут общественный транспорт либо пешие прогулки, - пояснил он. – Это приведет к тому, что объем заказов у таксистов снизится, рентабельность бизнеса упадет, соответственно предприниматели начнут терпеть убытки и закрываться. Перед таксомоторными компаниями открывается совсем не радужная перспектива».

По мнению экспертов, инициатива Минтранса может активизировать рынок нелегальных таксистов, которые предложат населению более доступные услуги. «Кто отследит, по какой стоимости отвезли пассажира? – задается вопросом Сергей Ли. - А если найдут этот механизм и принудят все легальные таксомоторные компании возить по заявленной стоимости, то активизируется «серый» рынок. И на дороги городов нахлынут «бомбилы», не имеющие лицензий на пассажирские перевозки».

Впрочем, даже в условиях высоких тарифов наличие лицензии не сможет гарантировать безопасность перевозок. Ведь получить ее проще простого с помощью портала госуслуг. Процедура регистрации автомобиля в качестве такси потребует минимального количества времени и даже не предполагает технического осмотра транспорта.

«Теперь получить разрешение на предоставление услуг такси можно не выходя из дома в любое время суток, - сообщил начальник отдела электронного правительства департамента информатизации и телекоммуникаций Приморья Дмитрий СЯСИН. – Услуга доступна как физическим, так и юридическим лицам. Чтобы оформить разрешение онлайн, необходимо иметь личный кабинет на портале».

Так, для оформления такси пользователю портала достаточно будет загрузить к заявлению ксерокопии паспорта, свидетельства о регистрации транспортного средства и при необходимости – копию доверенности. Затем нужно оплатить госпошлину в размере 7 тыс. рублей на один автомобиль. И в течение 30 календарных дней лицензия будет в кармане.

В свете этого инициатива Минтранса выглядит довольно странно. Очевидно, что невозможно обеспечить безопасность пассажирских перевозок с помощью повышения тарифов при таких лояльных требованиях. К вопросу необходим комплексный подход, и начать следует не со стоимости поездок, а с общего ужесточения процедуры получения лицензии на таксомоторные услуги.

Наталья КОМИССАРОВА.