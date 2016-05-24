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Сетевой комплекс Приморья остается без денег
Приморская общественность обсудила проблемы электросетевого комплекса
На расширенном заседании комиссии по содействию экономическому росту Общественной палаты Приморского края, что состоялось в конце апреля, обсуждались острые проблемы в энергетической отрасли, препятствующие развитию энергетики в Приморье. В их числе действующая тарифная политика в отношении крупных сетевых компаний, резкое за последнее время сокращение в Приморье потребления электроэнергии крупными потребителями, а также несовершенство законодательства, затрудняющее выделение земли под строительство электрических сетей и получение разрешений на строительство энергообъектов, пишет Деловая газета "Золотой Рог".
Деловая газета «Золотой Рог» уже не раз поднимала эту тему, отмечая болевые точки, связанные с несбалансированной тарифной политикой и, как следствие, недостатком финансирования энергообъектов. Физический износ электрических сетей оценивается в крае в среднем в 67%. Процесс обновления сетевой инфраструктуры идет вяло, из-за чего даже самые южные и перспективные территории Приморского края остаются неподготовленными к приходу инвесторов.
За последние 6 лет ДРСК вложила в сетевой комплекс Приморского края почти 11 млрд руб., т. е. 45% от общих инвестиций компании в пять дальневосточных регионов, напомнил директор филиала «Приморские электрические сети» Сергей ЧУТЕНКО. На эти деньги в эксплуатацию введено 850 км линий электропередачи и подстанций с общей мощностью 971,53 МВА. Но вложения не вернулись из-за сдерживания тарифа. Фактически последние годы приморская энергетика финансировалась за счет соседних регионов. Сегодня денег на строительство новых энергообъектов у компании нет из-за сложившейся в крае несбалансированной системы тарифообразования.
- Это сказывается на состоянии электросетевых объектов, их нормальной работе и, в конечном итоге, на надежном электроснабжении потребителей, - говорит Сергей Чутенко. - Вместо того, чтобы обеспечить развитие электросетевой инфраструктуры с учетом планов экономического роста в крае, многие объекты только поддерживаются в рабочем состоянии за счет ремонтов. Индикатором этого является самая высокая аварийность по сравнению с другими территориями Дальнего Востока.
Директор Приморских электрических сетей ДРСК напомнил также о росте числа перегруженных центров питания. Самый большой прирост закрытых центров питания был зафиксирован в 2014 году. К концу прошлого года их насчитывалось 107, и большая часть таких энергообъектов находится в пределах самой экономически развитой части – юга Приморья.
- Без реконструкции и расширения электросетевых объектов подключать новых потребителей практически невозможно, - говорит Чутенко, - между тем инвестпрограмма филиала в очередной раз лишена необходимого финансирования. Из существующего сетевого тарифа исключены затраты на необходимые вещи, и никакие доводы наших специалистов, что краю требуются новые подстанции, а многие существующие объекты нужно реконструировать, не действуют. Другими словами, ситуация в сетевом комплексе Приморского края продолжает усугубляться.
Судя по бурной дискуссии, развернувшейся на совещании, участники заседания комиссии по содействию экономическому росту Общественной палаты Приморского края обеспокоены сложившимся положением дел. Они признали необходимость координации усилий всех заинтересованных сторон, закрепление механизмов финансирования в объекты электросетевой инфраструктуры. Ведь за развитием сетевого комплекса стоит будущее всей экономики края, а это и сроки строительства проектов территорий опережающего развития и крупных инвестиционных проектов, это, в конце концов, и уровень энергообеспеченности населения.
Но в крае еще достаточно сетевых объектов, требующих обновления. Когда до них дойдет очередь, пока не ясно.
Досье "Золотого Рога": АО «ДРСК» осуществляет свою деятельность на территориях Амурской области, Приморского края, Хабаровского края, Еврейской автономной области, а также юга Якутии. Общая площадь указанных регионов составляет 1 604,3 тыс. кв. км, а численность населения по итогам Всероссийской переписи населения 2010 г. составила свыше 5,2 млн. человек. В обслуживании компании свыше 56 тысяч километров линий электропередачи напряжением 0,4-110 кВ, 708 подстанций. Головной офис компании расположен в г. Благовещенске Амурской области.
Юрий РОГОВ.
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