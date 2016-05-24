Экология пахотных земель

Земли сельскохозяйственного назначения в Приморье требуют повышенного внимания

Сегодня в Приморском крае работает госпрограмма «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Повышение уровня жизни сельского населения Приморского края». Деловая газета «Золотой Рог» выясняла, каково состояние сельскохозяйственных почв края с точки зрения экологии.

По данным Департамента сельского хозяйства и продовольствия администрации Приморского края, в 10 муниципальных районах Приморья стартовала кампания по посеву сои. «К посеву сои приступили в Пограничном, Дальнереченском, Кировском, Михайловском, Октябрьском, Ханкайском, Хорольском, Яковлевском, Хасанском районах и Уссурийске. Всего планируется посеять 255 тысяч гектаров сои», - рассказали специалисты департамента.

Посевные площади пошли в рост…

На 20 мая было посеяно 3,4 тыс. га сои, а в целом зерновых культур - более 60 тысяч гектаров. В том числе почти 21,6 тыс. га кукурузы и 1,1 тыс. га риса. Продолжается сев картофеля и овощей, картофеля посеяно 2,2 тыс. га, т. е. почти 60% от плана, овощей - 1,3 тыс. га, или 37% от плана.

Весенние полевые работы сопровождаются, как правило, внесением минеральных удобрений, их уже внесли на площади почти 60 тыс. га в объеме 15,5 тыс. тонн, рассказали в департаменте.

По словам вице-губернатора Приморского края Сергея СИДОРЕНКО, в 2016 году по всем районам планируется увеличение посевных площадей - от 5 до 20%. В итоге посевные площади в крае должны увеличиться за год на 30 тыс. га. Это стало возможным благодаря серьезной финансовой поддержке сельхозпроизводителей со стороны краевого бюджета. Только в этом году на эти цели в Приморье предусмотрено 1,6 млрд руб. Особое внимание будет уделено субсидированию молочного животноводства, повышению финансовой устойчивости сельскохозяйственных предприятий, технической и технологической модернизации производства, развитию семейных животноводческих ферм и растениеводства.

Но вернемся к экологии пахотных земель. Насколько почвы Приморского края сегодня экологически чистые, чтобы получать хорошую, качественную и безвредную продукцию? Это во многом зависит от грамотности и добросовестности сельхозпроизводителей.

Вот сведения о состоянии почв части Приморского края, относящейся к бассейну Японского моря, - это часть территории края, водотоки которой впадают в Японское море. Так вот, по данным Амурского бассейнового водного управления, средний оценочный балл, рассчитанный с учетом всех имеющихся показателей, а это уровень загрязнения почв, опасность проявления эндогенных и экзогенных процессов, экологическое состояние района исследований оценено как «неблагоприятное». Вместе с тем для отдельных участков рассматриваемой территории была выявлена «чрезвычайно опасная» степень химического загрязнения почв, что понижает оценку экологического состояния территории до «весьма неблагоприятной».

Отчасти успокаивает то, что территории Приморья, относящиеся к бассейну Японского моря, в основном гористые, и здесь немного пахотных земель по сравнению с территорией края, относящейся к бассейну реки Уссури. Здесь расположена обширная Западно-Приморская равнина, пригодная для размещения сельхозугодий.

…но резервы еще есть

По данным исследований специалистов Биолого-почвенного института ДВО РАН, земли землепользователей сельскохозяйственных производств составляют в Приморском крае 2 438 га, или 15% общей площади земельного фонда края. Из них сельхозугодья занимают 163 тыс. га.

Структура сельхозугодий края следующая: пашня - 808 тыс. га (56,2%), сенокосы - 347 тыс. га (18,6%), пастбища - 432 тыс. га (23%), многолетние насаждения - 29 тыс. га (1,7%). Общий мелиорируемый фон Приморского края имеет площадь 1301 тыс. га, в т. ч. под пахотными угодьями - 361 тыс. га.

- На одного жителя Приморья приходится 0,7 га сельскохозяйственных угодий, в т. ч. 0,35 га пашни, что в два раза меньше, чем в среднем по России, - рассказал газете «Золотой Рог» заведующий сектором почвоведения и экологии почв Биолого-почвенного института ДВО РАН, д. б. н., профессор Николай КОСТЕНКОВ. - Значительным резервом расширения сельхозугодий может стать освоение земель из-под малоценных насаждений, их насчитывается в крае до 120 тыс. га.

По оценке ученых, структура посевных площадей по годам меняется, но в основном следующая: под зерновыми культурами занято 35%, в т. ч. 15% под рисом, под соей - 20%, картофелем занято 6% площадей, овощами - 2%, кормовыми культурами - 38%.

Приморский край - горная «страна» (72% территории занимают горы), поэтому химический состав пород, на которых формируются почвы, используемые в сельскохозяйственном производстве, очень важен в экологическом плане, отмечает эксперт.

- На сегодняшний день можно отметить, что пахотный фонд Приморья в отношении тяжелых металлов экологически благополучен. В общем, исследователями установлено, что кларки для большинства тяжелых металлов в почве Приморья значительно выше, чем в России в целом, поэтому говорить о загрязнении почв Приморья тяжелыми металлами не приходится. Так, содержание подвижных и валовых форм свинца, никеля и кобальта в почвах значительно ниже ПДК.

В то же время ученый отметил, что из-за резкого сокращения в край поставок традиционных удобрений возрос интерес к применению местных агроруд, а также отходов промышленности и коммунального хозяйства. Но зачастую производство, сбыт и применение местных удобрений практикуется без должной экспертной оценки и сертификации, что порождает экологические проблемы.

- Они связаны с тем, что имеющиеся на рынке удобрительные и мелиоративные материалы не сбалансированы в отношении элементов питания, содержат повышенное количество элементов, «не пользующихся спросом» у растений, включая тяжелые металлы, - считает эксперт. - Это отрицательно сказывается на экологической обстановке. Специализация земледелия в Приморье на выращивании сои привела к резкому снижению в почвах молибдена и серы. Кроме того, в почвах Приморья недостаточное количество бора, все это отрицательно сказывается на урожае сельскохозяйственных культур и качестве продукции.

Химия без границ

Борьба с вредителями, болезнями и сорняками в Приморье ведется химическими методами с использованием высокотоксичных пестицидов.

По данным БПИ ДВО РАН, пестицидная нагрузка на агроценозы Приморского края достигла угрожающе высокого уровня - 4 кг/га, на рисовых полях - до 18,2 кг/га. По стране пестицидная нагрузка составляет 1,5 кг/га.

- Загрязнение пестицидами вызвано безграмотным их применением, - комментирует Николай Костенков. - Практически ни в одном хозяйстве не было специально построенных складов для их хранения, по правилам оформленных пунктов приготовления растворов, мест промывки оборудования. А внесение пестицидов авиаметодом необходимо расценивать как экологическое варварство. Применяемые в крае пестициды относятся к средне- и высокотоксичным. По объему и дозам вносимых токсикантов на первом месте стоят Ханкайский, Спасский, Пограничный, Хорольский, Черниговский, Михайловский, Октябрьский, Уссурийский, Надеждинский, Шкотовский, Хасанский, Артемовский г/с, Владивостокский, Партизанский районы. По экспертным оценкам, площади таких земель превышают 20 тыс. га. К зонам значительной пестицидной нагрузки необходимо отнести рисовые системы, овощеводческие участки и картофельные поля, сады и ягодники.

Общая неблагоприятная ситуация усугубляется тем, что в хозяйствах края накоплено большое количество неиспользованных и подлежащих утилизации ядохимикатов, которые хранятся в помещениях, не отвечающих элементарным санитарным требованиям. Между тем пестициды обладают канцерогенными свойствами, вызывают аллергические заболевания, нарушают иммунную систему человека и животных.

- Особо критическая в отношении здоровья населения обстановка, вызванная массовым применением химических средств защиты растений, сложилась в рисоводческих совхозах края. Необходимо отметить, что высокий уровень химизации не дал ожидаемого эффекта. Из-за активного применения химии на рисовых и соевых полях и промышленных сбросов в оз. Ханка содержание фенолов в 19 раз выше ПДК, нефтепродуктов - в 6, аммонийного азота - в 4, меди - в 11 раз.

Деградационные явления в почвах возникают и при использовании удобрений в случае несоблюдения технологии их транспортировки, хранения и внесения, нарушения научно обоснованной системы применения удобрений, говорит ученый.

- Переудобрено отдельными элементами более 25% пашни, - говорит эксперт. - К побочному загрязнению почв и вод минеральными удобрениями относится накопление ионов хлора, натрия, вносимых с калийными удобрениями, и фтора - с суперфосфатом.

Эрозия бьет по пахоте

Помимо химического загрязнения почв, в крае широко распространена их водная и ветровая эрозии (разрушение). Эрозионные процессы в крае масштабны, отмечает ученый.

- При отсутствии специальной почвозащитной системы земледелия формы их разнообразны: это смыв и размыв, дефляция, волнобой, речная эрозия, суффозия, русловые размывы, выгорание и развеивание осушенных торфяников и т. д. Наибольшему эрозионному разрушению подвергаются самые ценные земли - пахотные. На них приходится 80,2% эродированных. Таким образом, пашни в крае требуют повышенного внимания и остро нуждаются в проведении защитных мероприятий.

Эродированные земли в пределах сельскохозяйственных угодий составляют около 3310 тыс. га. В эрозионно-опасном состоянии находится 181 тыс. га пашни, 20 тыс. га сенокосов, 50 тыс. га пастбищ. Совместное проявление водной и ветровой эрозии (дефляция) отмечено более чем на 30 тыс. га пашни, а только ветровой - на 45,6 тыс. га.

Надежда ОКОВИТАЯ.

КСТАТИ

В Приморье перепишут сельхозпроизводителей

С 1 июля по 15 августа в Проморье будет проходить перепись сельхозпроизводителей. Она пройдет в рамках Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года - одного из крупнейших статистических наблюдений последних лет. Последний раз подобная масштабная перепись проводилась 10 лет назад - в 2006 году.

По словам руководителя Приморскстата Виктора ШАПОВАЛОВА, в ходе переписи на территории Приморского края планируется переписать 338 сельскохозяйственных организаций, 1709 крестьянских хозяйств и индивидуальных предпринимателей, более 171 тыс. личных подсобных и других индивидуальных хозяйств граждан, 1395 садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений, включающих почти 14 тыс. земельных участков граждан. Переписи подлежат виды экономической деятельности, трудовые и земельные ресурсы, площади сельскохозяйственных культур, поголовье животных, реализация продукции, производственная инфраструктура, финансовые характеристики.

Надежда ОКОВИТАЯ.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.