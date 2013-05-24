Строительство верфи "Звезда" в Приморье могут контролировать через вэб-камеру

Представители предприятий, допустившие отставание на 10 месяцев по строительству судостроительного комплекса "Звезда" в Большом Камне (Приморский край), могут быть привлечены к ответственности, заявил вице-премьер РФ Дмитрий РОГОЗИН на совещании с руководством российских судостроительных компаний.

"Предлагаю привлечь к ответственности всех тех лиц, которые допустили отставание. Это халатность", - сказал Рогозин.

Он отметил, что на Дальнем Востоке знали об отставании, однако не проинформировали правительство. Он потребовал установить на верфи видеокамеру и подчеркнул, что далее будет лично отслеживать процесс ее строительства.

Кроме того, вице-премьер предложил передвинуть выделение дополнительных федеральных средств на строительство "Звезды" с 2016 на 2014 год.

"Надежды, что кредиты придут на пустое место, не оправдались", - отметил вице-премьер.

Он также отметил, что прежнее руководство Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) ушло из-за отсутствия концептуальной программы развития компании.

Ранее новый глава ОСК Владимир ШМАКОВ заявил, что намерен уделить особое внимание проекту создания современного судостроительного комплекса на базе завода "Звезда".

ОАО "Дальневосточный завод "Звезда" (входит в ОСК) - судостроительное и судоремонтное предприятие, специализирующееся на ремонте, переоборудовании и модернизации атомных подводных лодок.

Судостроительный комплекс "Звезда" строится в четыре очереди. Срок реализации всего проекта - до 2020 года. Планируется, что в 2020 году "Звезда" будет выпускать танкеры водоизмещением 350 тыс. тонн, газовозы, суда ледового класса, специальные суда, элементы морских платформ.

ОАО "Дальневосточный завод "Звезда" (входит в ОСК) - судостроительное и судоремонтное предприятие, специализирующееся на ремонте, переоборудовании и модернизации атомных подводных лодок.

Юрий РОГОВ. ZRPRESS.RU, Владивосток.