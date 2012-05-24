В бизнесе Приморья определились лидеры

По традиции Торжественная церемония награждения победителей и лауреатов Краевой Бизнес-Премии собирает представителей всех отраслей экономики, финансов и инфраструктуры бизнеса и власти Приморья. И, пожалуй, в крае нет другой такой площадки, где в одном месте на равных сходятся власть, бизнес и общественное мнение, чтобы дружно «спеть» славу приморскому Бизнесу с большой буквы. И 15 мая зал отеля «Версаль» оказался явно мал для участников. Оказалось, что бизнесу вдруг стало не все равно, что происходит в родном крае.

Краевая Бизнес-Премия в последние годы проходит по четырем номинациям и длится три месяца, с учетом голосования в два этапа. И если первоначальный отбор шел из 187 компаний, то до финала добрались 12 компаний и четыре менеджера. Решающее слово в определении победителей имели 49 членов Экспертного совета, однако народное голосование через сайт Премии и бюллетенями скорректировало конечные итоги. Поэтому, как правило, в конкурсе побеждают публичные, открытые компании.

Площадка для встречи

Открывая церемонию, первый вице-губернатор Приморского края, председатель Экспертного совета Бизнес-Премии Александр КОСТЕНКО отметил, что конкурс стал хорошей традицией в деловой жизни края и с каждым годом захватывает все большее количество компаний и сфер экономики. А главный результат, по его мнению, - в том, что растет уважение к бизнесу и предпринимателям со стороны жителей края. Поздравив руководителей, первый вице-губернатор пожелал им взаимопонимания - чтобы члены их трудовых коллективов гордились тем, что работают в этой компании.

Общественное признание, как отмечают все участники церемонии, сделало ежегодную Краевую Бизнес-Премию самым престижным событием в жизни деловой элиты Приморья.

- Меня часто спрашивают: если вы не продаете места в конкурсе, зачем тогда вам это надо? – была откровенна Елена БАРКОВА, исполнительный директор VIII Краевой Бизнес-Премии. - 8 лет назад организаторы – а это мы, Издательская компания «Золотой Рог», и краевая власть в лице первого вице-губернатора Александра Ивановича Костенко, задумывали Бизнес-Премию ради двух целей. За власть говорить не буду, думаю, ей нужен цивилизованный бизнес, чтоб налоги платил. А для нас было важным, чтоб конкуренция бизнеса была не в кабинетах чиновников, а открытой, например, на страницах СМИ в виде рекламы. Но цель № 1 в другом. Главный герой нашей деловой газеты – бизнесмен. И нам хотелось, чтобы наш герой имел положительный имидж в глазах приморцев. Сегодня, как мне кажется, образ приморского бизнесмена действительно стал иным. Это - не бандит, не контрабандист, не мошенник и даже не торгаш, как порой презрительно нас называют в Белокаменной, а организатор производства, нового дела, инфраструктуры. Драйвер развития территории…

Конкурс называется «Бизнес-Премия», однако «премия» для победителей одна - уникальный кубок из чароита. Редкий камень. На сей раз давнему партнеру Премии ООО «Идеографика» - изготовителю эксклюзивных призов, пришлось заказывать каменные срезы аж на Урале - из Челябинска привезли. Не дешево. Зато такой кубок занимает почетное место на виду, чтоб с гордостью можно было показать партнерам и инвесторам.

Социально ответственен

Традиция Премии - до церемонии сохранять интригу и, наверное, финалисты до последнего надеялись, что заветный кубок окажется в их руках. А они были достойны победы. За конкурсом следили тысячи приморцев. Голосование жителей края, а особенно членов трудовых коллективов за свою компанию, стало высшей оценкой работы собственников и менеджеров. Вот почему церемония награждения началась с номинации «Социально ответственный бизнес Приморского края».

На экране мелькают короткие видеосюжеты о финалистах. «Подряд» - компания, которая сделала доступным кабельное телевидение и интернет-услуги в каждом доме. «РН-Находканефтепродукт» - для Находки это предприятие с 45-летней историей и «сложной профессии» стало опорой для социально-экономического развития. Жить и работать рядом с развивающейся компанией - значит чувствовать себя под защитой, к такому выводу пришли находкинцы на примере Спецморнефтепорта «Козьмино». А проект «Приморское кольцо», который технохолдинг «Сумотори» реализует своими силами, без федеральных денег, заряжает власти и приморцев идеей сделать Приморье столицей автоспорта России.

Кто из них? Председатель Экспертного совета открывает конверт с именем первого победителя 8-й Бизнес-Премии: ООО «Подряд».

Принимая кубок, генеральный директор компании Алексей КОЗИЦКИЙ, а ныне депутат Законодательного собрания края, отметил заслуги своего отца Анатолия Михайловича, который 20 лет назад создал компанию. И «Подряд» все эти годы подтверждает верность избранной миссии - быть «народной компанией».

Вручая лауреатам знаки и дипломы, мэр Владивостока Игорь ПУШКАРЕВ, который остается председателем Клуба крупнейших налогоплательщиков и влиятельных граждан Приморья, подчеркнул:

- Бизнес-Премия стала своеобразным смотром активных сил приморского бизнеса. Успехи ее участников показывают высокий потенциал компаний и предпринимателей Владивостока, которые как драйверы двигают экономику всего Дальневосточного региона.

Подтверждением этих слов может быть история успеха любой компании из списка конкурса. Многие начинали свой бизнес с простого «купи-продай», а сегодня торговый капитал стал создателем новых отраслей в экономике Приморья.

Драйв развития

Именно поэтому номинация «Развивающийся бизнес» становится все более заманчивой для приморских компаний. Созданная когда-то для среднего бизнеса, сегодня она стала оценкой выбранной стратегии на модернизацию. Ярким примером тому – победитель номинации ООО «Завод «Океан».

Завод «Океан» из Уссурийска, входящий в группу компаний «В-Лазер», представлять приморцам не надо. Более 150 тыс. единиц продукции под известными марками «Океан», Daewoo и V-Lazer сошли со сборочного конвейера предприятия в прошлом году. В 2011 году предприятие сделало мощный рывок и практически удвоило объемы производства. А холодильник «Океан-4» получил высшую оценку Международного конкурса Евразии - ГЕММА», а среди 17 моделей телевизоров «Океан» вывел на рынок новинку - плоские телевизоры с LED-подсветкой, которые являются новейшей технологической разработкой. Но особой гордостью для коллектива, считает генеральный директор завода Александр ЗАИКИН, стал старт в 2011 году новой линии по сборке ноутбуков под маркой V-LAZER.

Вручая кубок победителю, и.о. руководителя Приморского филиала АКБ «Росбанк» Светлана МОТОРЫКИНА и генеральный спонсор Премии, директор по стратегии инжиниринговой компании «Акцент» Евгений МАКАРОВ, единодушно признали: «Это тот самый случай, когда награда по заслугам».

Номинация «Развивающийся бизнес Приморья» в нынешнем году представлена еще несколькими моделями успешного бизнеса. Группа компаний «Востокшинторг» показала, как эффективно вложить капитал в развитие автобизнеса. За 13 лет она объединила под брендом «Шинтоп» крупнейшую на Дальнем Востоке розничную сеть по торговле шинами и автоаксесуарами, дополнив ее столь нужным сервисом. А ООО «ЭкоСтар Технолоджи» на деле перешло от разговоров об инновациях к новому виду бизнеса, став лидером регионального рынка сбора и переработки опасных отходов.

После церемонии гости, а среди них было немало участников полуфинала ТОП-25, подходили к организаторам с одним вопросом: «Как? Мы бы хотели принять участие в следующем конкурсе». Совет один: покажите реальный рост и – добавьте публичности своей компании. Ведь в этой номинации победа на 50% зависит от голосов приморцев.

«Бизнес-Оскар» Приморья

Номинация Краевой Премии «Менеджер года» всегда стояла особо. Победа в ней определяется не только финансовыми успехами и величиной бизнеса. Фамилии в список номинантов, как правило, попадают после консультаций с экспертами.

Совершенно неожиданно для самого финалиста в номинации оказалось имя генерального директора ООО «Компьютерный центр DNS» Дмитрия АЛЕКСЕЕВА. «Да у нас строго командный стиль управления бизнесом», - недоумевал Дмитрий Юрьевич. Однако коллеги именно на него возложили «ответственность» за прорыв компании в российские рейтинги по сборке компьютерной техники, «ДНС» даже стал крупнейшим локальным производителем компьютеров в Европе. Но Дмитрий Алексеев заверяет: «Мы еще не все сделали во Владивостоке. Не примите за пафос – но мы любим свой город и мечтаем, что он станет мощным интеллектуальным центром на Востоке».

Другой лауреат номинации Владимир КАСПИН, генеральный директор ООО «Ремонтно-строительная компания КФК», мог бы расписаться почти на всех красивейших зданиях Владивостока. От Покровского собора до новейшего терминала в международном аэропорту – объекты «КФК» становятся изюминкой края.

А вот имя Марины ЛОМАКИНОЙ, генерального директора ОАО «Наш дом – Приморье», депутата, было ожидаемо. Перед этой женщиной-менеджером из Приморья сегодня преклоняются не только российские руководители, но и бизнесмены из АТР. В прошлом году Марина Александровна уже была победителем, но её авторитет растет растет и среди приморцев.

В номинации «Менеджер года» всегда трудный выбор. Ведь Приморье славится директорским корпусом, менеджерами, которым рады и в столице. Впрочем, нынешний победитель номинации Александр БЫЧКОВ давно уже добрался до Москвы и других столиц со своим бизнесом. Бессменный руководитель вот уже 22 года Александр Бычков - ныне председатель совета директоров ОАО «Приморское агентство авиационных компаний». Его компания в этом году засветилась сразу в двух номинациях. Стала лауреатом как «Развивающийся бизнес», а сам Александр Владимирович сегодня крепко сжимает в руках кубок лучшего «Менеджера года».

На счет столиц – не шутка. Региональное аэроагентство превратилось в мощную всероссийскую сеть по продаже билетов, известную нам под новым именем «Билетур», и дополнило свой бизнес новым сервисом – надежного тур-оператора. Станет ли Владивосток Восточной столицей России в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а компания мирового уровня у нас уже есть. Она открыла и сделала доступными для дальневосточников самые экзотические уголки мира, как отметил, вручая награду, дальневосточный представитель бессменного партнера Премии – ОАО «Группы Альянс» - Николай СОЦКОВ. А генеральный спонсор Премии, генеральный директор Архитектурно-строительной компании «Град М» Андрей БОРНЯКОВ обобщил: «Первопроходцы – это менталитет дальневосточников».

«Компания года»

В этой номинации интриги с победителем, надо признать прямо, не было. У победителя слишком весомый и «высокий» аргумент. Вот он - на виду у всех, реализованная мечта шести поколений владивостокцев – мост через бухту Золотой Рог. Кто-то сомневался, а кто и желчно острил: «Куда им!» А они построили.

У мостостроителей ОАО «Тихоокеанская мостостроительная компания» за спиной полувековые традиции, но самостоятельной компания стала буквально семь лет назад. Однако в прошлом году ее имя зазвучало уже на мировом уровне. Уникальный, даже по мировым меркам, мост через Золотой Рог оказался по силам приморским мостостроителям в рекордные сроки – за 1384 дня. ТМК, аккумулировав силы строительного потенциала региона, за три с половиной года создала большую часть новой транспортной инфраструктуры Владивостока. 2011-й год стал для ТМК предпусковым на главных объектах. Стройплощадки в центре густонаселенного города – это само по себе испытание. И команда Виктора ГРЕБНЕВА его выдержала с честью - за год чуть ли не удвоила объемы работ - освоение превысило 17 миллиардов рублей. ТМК в 2009 году уже была победителем Краевой Бизнес-Премии. И вновь лидер.

Вручая Виктору Гребневу кубок победителя, вице-президент Клуба крупнейших налогоплательщиков и влиятельных граждан Приморья Михаил РОБКАНОВ выразил восхищение человеком, который не только показал «Есть люди в наше время!», подчеркнув, что: это единственная на стройках АТЭС компания, которая обошлась без гастрабайтеров, собрала под своим крылом 6000 дальневосточников и сделал их профессионалами.

- Примите от нас низкий поклон и всем мостостроителям передайте наше СПА-СИ-БО! – под словами Робканова дружными аплодисментами «подписался» весь зал.

Однако у других лауреатов «Компания года» был повод для гордости. Генеральный директор ОАО «Дальприбор» Роман ТИТКОВ напомнил, что его предприятие впервые представило в финале приморский оборонный комплекс. «И это только начало», - пообещал Роман Владимирович: 2011-й стал для «Дальприбора» началом освоения инновационных технологий во взаимодействии с Роснано.

Другой прорывный проект – сборка автомобилей во Владивостоке российским SOLLERS первоначально воспринимался с изрядной долей скептицизма. Однако прошло чуть больше двух лет, и представить экономику Приморья без ООО «СОЛЛЕРС - Дальний Восток» уже трудно. В 2011 году завод выпустил 25100 внедорожников, на 83% больше, чем годом ранее. Глава SOLLERS заявляет, что у дальневосточного проекта большое будущее, что даже электронику для автомобилей вполне можно производить и в Приморье. И теперь ему верят.

А вот от старейшего приморского бренда, каким является ОАО «Уссурийский бальзам», прорыва не ждали. Производство алкоголя нынче не в моде. Однако участники церемонии весьма оживились, узнав о новом продукте «Восточный мост» премиум-класса, которым предприятие надеется угостить гостей саммита АТЭС. Впрочем, рост в 66%, который продемонстрировал уссурийский завод в прошлом году как пример того, что всероссийская корпорация («Уссурийский бальзам» входит в ГК «Синергия») может дать новое дыхание местному региональному производителю, эксперты оценили. А исполнительный директор Александр СИВАШОВ, принимая знак лауреата, пообещал дегустацию «саммитовского» напитка в следующий раз.

Кто делает репутацию

Кстати, у Бизнес-Премии утвердилась еще одна традиция. Право вручать призы и дипломы предоставлено партнерам и спонсорам, которые поддержали проведение Премии материально. Ведь будучи в этом ранге, они не могли претендовать на участие своих компаний в финале – этого требует чистота голосования. И спонсоры демонстрируют высшую степень благородства и ответственности за бизнес-среду в крае. Впросем, им, как и всем нам, нужен здоровый микроклимат в Приморье.

У Премии бессменные партнеры. Даже в годы, когда кризис взял всех за горло, ОАО «Группа Альянс» и региональное управление АКБ «Росбанк» поддержали организаторов, а журналисты ПТР стали бескорыстным информационным партнером. В этом году к ним присоединился Клуб крупнейших налогоплательщиков и влиятельных граждан Приморья. И это симптоматично. Бизнес-сообщество объединяется, чтобы диктовать рынку новые, честные правила игры.

Организаторы 8-й Бизнес-Премии получили поддержку от генеральных спонсоров - компаний «Град М» и «Акцент» и Регионального объединения строителей Приморского края. Все заметили, что нынче у Премии много строителей – и среди участников, и среди спонсоров. По-моему это прогноз. Строители начинают новую активную фазу в жизни края – бизнес подхаптвает.

Пожалуй, это и есть главный итог VIII приморской Бизнес-Премии. Он стал как бы ответом на вопрос, который мучает сегодня экспертов и жителей края: есть ли жизнь после саммита? Истории успеха лидеров приморского бизнеса показывают: векторы успешного развития Приморья ими уже определены.

Степан ХАРИТОНОВ.