Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Мэр Арсеньева вышел на разговор с предпринимателями
ПРИМОРЬЕ, 24 мая, ZRPRESS. Глава Арсеньевского городского округа Александр ДРОНИН встретился с предпринимателями города.
Встреча с представителями малого и среднего бизнеса Арсеньева прошла в рамках круглого стола на тему «Состояние и развитие малого и среднего предпринимательства на территории городского округа».
Участниками круглого стола стали глава Арсеньевского городского округа, представители администрации и Думы города, Совета предпринимателей г. Арсеньева, Гарантийного фонда Приморского края, Арсеньевского отделения Сбербанка РФ. Глава города А. Дронин поздравил представителей бизнеса с наступающим праздником – Днем российского предпринимательства:
- Предприниматель – человек особого склада, - отметил Александр Алексеевич. – Он несет ответственность за себя и свою семью, за свой коллектив и свое дело. Заниматься бизнесом нелегко, но, раз человек принял такое решение, чаще всего назад дороги нет.
В честь праздника – Дня российского предпринимательства - глава Арсеньевского городского округа А. Дронин объявил благодарность за активную жизненную позицию, развитие предпринимательства в городе индивидуальному предпринимателю Вячеславу МИРОНОВУ, директору торгового центра «Дальторгсервис» Василию ХРАМЦОВУ, председателю общественной организации «Совет предпринимателей г. Арсеньева» Татьяне ПОЛЯКОВОЙ. Благодарностью главы за многолетний добросовестный труд и в честь юбилея отмечен также главный инженер ООО «Арсеньевская жилищно-строительная компания» Александр Владимирович ТУЛУПОВ.
Глава городского округа рассказал представителям бизнеса о положении дел в экономике города, обозначил городские проблемы. Так, несмотря на определение суда, руководство «Примтеплоэнерго» приняло решение прекратить свою работу в городе. В связи с этим администрацией уже объявлен новый конкурс. Глава города отметил, что для него не столь важно, какая организация будет осуществлять функцию по теплоснабжению. Главное, чтобы эта услуга была качественной, и ею мог воспользоваться каждый житель города.
Предприниматели города задали вопросы А. Дронину. Они касались земельного налога, развития строительного бизнеса в городе, благоустройства Арсеньева, ремонта дорог, строительства жилья. Глава городского округа предложил создать рабочую группу, в которую войдут экономисты, предприниматели, депутаты Думы для проработки вопроса о земельном налоге. Особое внимание Александр Алексеевич уделил благоустройству городских территорий:
- На контроле администрации Арсеньевского городского округа на сегодняшний день находятся порядка двухсот незакрытых ордеров на производство земляных работ на территории города. Это – изрытые тротуары, перекопанные дороги… А вообще чистота в городе зависит от каждого из нас. Давайте наведем порядок возле магазинов и торговых точек. Мы живем в одном городе, наши дети ходят в детские сады и школы – у нас с вами должна быть совместная социальная ответственность.
Дронин рассказал о предстоящем ремонте городских улиц и внутриквартальных проездов, а также о программе «Наш дворик», которая стартовала в Арсеньеве. Подробно глава городского округа ответил на вопрос об организации въездного туризма:
- На этой неделе я встречался с губернатором Приморского края Владимиром МИКЛУШЕВСКИМ и обсудил вопрос дальнейшего развития горнолыжной базы. Считаю, что правильным будет объединить усилия государства и частного бизнеса. Этому вопросу будет посвящено совещание в администрации края. То же самое могу сказать по базе «Салют»: мы не собираемся продавать лагерь. Правильнее будет организовать государственно-частное партнерство. Есть перспектива создания в городе музея авиации. Это тоже привлечет в наш город туристов.
Такие встречи с предпринимателями города глава городского округа предложил сделать традиционными. С предстоящим праздником поздравили представителей бизнеса и.о. председателя Думы городского округа Владимир НИКИФОРОВ и председатель Совета предпринимателей г. Арсеньева Татьяна Полякова. Затем перед собравшимися с информацией о программах поддержки бизнеса выступила начальник отдела предпринимательства и потребительского ранка администрации города Тамара ИСАЕНКО.
В рамках круглого стола также прозвучали выступления представителей Гарантийного фонда Приморского края и Арсеньевского отделения Сбербанка РФ.
Татьяна КУРОЧКИНА, «Золотой Рог».
Новости тематики
- Сингапур отожмет масло из Приморья
- Основной актив экс-мэра Пушкарева приносит хороший доход
- Продается рейдовый катер
- Русская Рыбопромышленная Компания поддержала инициативу администрации Приморского края по обеспечению населения региона доступной рыбой
- Генеральный директор РРПК рассказал о перспективах развития рынка минтая
- Эхо рыбацкого конгресса
- Спикерами бизнес-школы "РОСТ" станут предприниматели со всего мира
- Во Владивостоке начали штрафовать за рекламные штендеры на тротуарах
- Лучшие специалисты ЯНДЕКС поделятся секретами крутых продаж и эффективного маркетинга
- Российский марикультурный сервис оценили в Даляне
Новости раздела
- Программа "400 дворов": успейте подать заявку!
- Продукция "Доброфлота" признана Товаром года
- Саммит АТЭС снова помог Приморью
- Программа "Приморская рыба":цены, удобные для людей
- Во Владивостоке откроется экспресс-биржа труда
- На севере Приморья отмечено трепанговое изобилие
- Экспортеры Приморья могут получить скидку Гарантийного фонда
- Сингапурский инвестор планирует построить в Приморье комплекс переработки древесины
- Во Владивостоке проводят рейды по уличной торговле
- Непойманного краба уже поделили в Москве
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Названа причина, почему в Приморье разоряются даже торговые сети
- Виталий Веркеенко вернулся на работу
- Зачем Игорь Востриков приехал во Владивосток?
- Разрешите мне выжить! #лонгрид
- Штаб Навального во Владивостоке заподозрили в подготовке предвыборных провокаций
- "Он не вернется на Сахалин ни при каких обстоятельствах"
- Дмитрий Медведев подписал постановление по очень болезненному вопросу для Дальнего Востока
- Во Владивостоке открылся Международный форум "Таежные промыслы – основа развития лесных территорий"
- Чиновники научились воровать деньги, используя фотошоп
- На золоотвале ТЭЦ-1 во Владивостоке задумали построить что-то грандиозное