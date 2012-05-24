Мэр Арсеньева вышел на разговор с предпринимателями

ПРИМОРЬЕ, 24 мая, ZRPRESS. Глава Арсеньевского городского округа Александр ДРОНИН встретился с предпринимателями города.

Встреча с представителями малого и среднего бизнеса Арсеньева прошла в рамках круглого стола на тему «Состояние и развитие малого и среднего предпринимательства на территории городского округа».

Участниками круглого стола стали глава Арсеньевского городского округа, представители администрации и Думы города, Совета предпринимателей г. Арсеньева, Гарантийного фонда Приморского края, Арсеньевского отделения Сбербанка РФ. Глава города А. Дронин поздравил представителей бизнеса с наступающим праздником – Днем российского предпринимательства:

- Предприниматель – человек особого склада, - отметил Александр Алексеевич. – Он несет ответственность за себя и свою семью, за свой коллектив и свое дело. Заниматься бизнесом нелегко, но, раз человек принял такое решение, чаще всего назад дороги нет.

В честь праздника – Дня российского предпринимательства - глава Арсеньевского городского округа А. Дронин объявил благодарность за активную жизненную позицию, развитие предпринимательства в городе индивидуальному предпринимателю Вячеславу МИРОНОВУ, директору торгового центра «Дальторгсервис» Василию ХРАМЦОВУ, председателю общественной организации «Совет предпринимателей г. Арсеньева» Татьяне ПОЛЯКОВОЙ. Благодарностью главы за многолетний добросовестный труд и в честь юбилея отмечен также главный инженер ООО «Арсеньевская жилищно-строительная компания» Александр Владимирович ТУЛУПОВ.

Глава городского округа рассказал представителям бизнеса о положении дел в экономике города, обозначил городские проблемы. Так, несмотря на определение суда, руководство «Примтеплоэнерго» приняло решение прекратить свою работу в городе. В связи с этим администрацией уже объявлен новый конкурс. Глава города отметил, что для него не столь важно, какая организация будет осуществлять функцию по теплоснабжению. Главное, чтобы эта услуга была качественной, и ею мог воспользоваться каждый житель города.

Предприниматели города задали вопросы А. Дронину. Они касались земельного налога, развития строительного бизнеса в городе, благоустройства Арсеньева, ремонта дорог, строительства жилья. Глава городского округа предложил создать рабочую группу, в которую войдут экономисты, предприниматели, депутаты Думы для проработки вопроса о земельном налоге. Особое внимание Александр Алексеевич уделил благоустройству городских территорий:

- На контроле администрации Арсеньевского городского округа на сегодняшний день находятся порядка двухсот незакрытых ордеров на производство земляных работ на территории города. Это – изрытые тротуары, перекопанные дороги… А вообще чистота в городе зависит от каждого из нас. Давайте наведем порядок возле магазинов и торговых точек. Мы живем в одном городе, наши дети ходят в детские сады и школы – у нас с вами должна быть совместная социальная ответственность.

Дронин рассказал о предстоящем ремонте городских улиц и внутриквартальных проездов, а также о программе «Наш дворик», которая стартовала в Арсеньеве. Подробно глава городского округа ответил на вопрос об организации въездного туризма:

- На этой неделе я встречался с губернатором Приморского края Владимиром МИКЛУШЕВСКИМ и обсудил вопрос дальнейшего развития горнолыжной базы. Считаю, что правильным будет объединить усилия государства и частного бизнеса. Этому вопросу будет посвящено совещание в администрации края. То же самое могу сказать по базе «Салют»: мы не собираемся продавать лагерь. Правильнее будет организовать государственно-частное партнерство. Есть перспектива создания в городе музея авиации. Это тоже привлечет в наш город туристов.

Такие встречи с предпринимателями города глава городского округа предложил сделать традиционными. С предстоящим праздником поздравили представителей бизнеса и.о. председателя Думы городского округа Владимир НИКИФОРОВ и председатель Совета предпринимателей г. Арсеньева Татьяна Полякова. Затем перед собравшимися с информацией о программах поддержки бизнеса выступила начальник отдела предпринимательства и потребительского ранка администрации города Тамара ИСАЕНКО.

В рамках круглого стола также прозвучали выступления представителей Гарантийного фонда Приморского края и Арсеньевского отделения Сбербанка РФ.

Татьяна КУРОЧКИНА, «Золотой Рог».