Порт Посьет теряет на себестоимости

ОАО «Торговый порт Посьет» в 2010 году сократило чистую прибыль по сравнению с 2009 годом на 14,8%, до 316,059 млн рублей. При этом выручка выросла на 3,9%, до 760,119 млн рублей.

Уменьшение чистой прибыли в компании объясняют ростом себестоимости и увеличением управленческих расходов. Отметим, что в I квартале 2011 года порт снизил погрузку по сравнению с аналогичным периодом 2010 года на 12%.