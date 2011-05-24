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Порт Посьет теряет на себестоимости
24 Мая 2011, 01:25 | Приморье
ОАО «Торговый порт Посьет» в 2010 году сократило чистую прибыль по сравнению с 2009 годом на 14,8%, до 316,059 млн рублей. При этом выручка выросла на 3,9%, до 760,119 млн рублей.
Уменьшение чистой прибыли в компании объясняют ростом себестоимости и увеличением управленческих расходов. Отметим, что в I квартале 2011 года порт снизил погрузку по сравнению с аналогичным периодом 2010 года на 12%.
Автор: Ольга Добролюбова
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