Мелкие эмитенты освобождаются от бессмысленного бумаготворчества

Эмитенты все чаще пользуются правом на освобождение от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со статьей 30 федерального закона «О рынке ценных бумаг». Так, из 6 030 российских компаний, раскрывавших по состоянию на 31 декабря 2010 года ежеквартальные отчеты и сообщения о существенных фактах, с начала года от этой обязанности освободились больше сотни, свидетельствуют данные Службы раскрытия информации «Интерфакса» по состоянию на 12 мая.

Сейчас освободиться от раскрытия возможно двумя способами: как и прежде - путем погашения бумаг, на которые регистрировался проспект эмиссии (или план приватизации), а с 2011 года прекратить раскрывать информацию компания может, подав заявление в Федеральную службу по финансовым рынкам (ФСФР) и получив ее разрешение.

Согласно принятым в прошлом году поправкам к закону о рынке ценных бумаг, для получения освобождения от раскрытия сущфактов у эмитента не должно быть в обороте облигаций, его акции не должны входить в список ценных бумаг, допущенных к торгам на фондовой бирже, а число акционеров эмитента не должно превышать 500.

После одобрения ФСФР заявления эмитента об отказе раскрывать сущфакты и ежеквартальные отчеты для него сохраняются лишь требования закона об АО, то есть он должен раскрывать годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, устав, публиковать списки аффилированных лиц и прочую информацию, требуемую законом об АО.

К примеру, вопрос о подаче заявления в ФСФР об освобождении от обязанности раскрывать информацию, включен в повестку дня годового собрания таких ОАО как «Приморский газ», «Восточная верфь», ОАО «Морской порт в бухте Троицы» и др. Уже освобождено от обязанности раскрывать информацию ОАО «Ливония» и ОАО «Пограничная межхозяйственная ПМК».

«Это послабление правильное, - отмечает участник рынка. - Многие общества в статусе открытых были созданы в начале 90-х. Тогда их учредители не знали, чем это для них обернется. Объем информации, подлежащей раскрытию, очень большой. ОАО обязано было раскрывать годовые отчеты, списки аффилированных лиц, бухгалтерскую отчетность, устав и т.п. Теперь общества с ограниченным кругом акционеров смогут освободиться от этого бремени. Фактически государство ввело поправку, чтобы освободить такие компании от бессмысленного бумаготворчества».