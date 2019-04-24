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Индекс S&P500 в тренде

24 Апреля 2019, 18:20 | Приморье

Управляющая компания запустила новейший продукт, который позволит всем желающим добавить в свой инвестпортфель набор таких акций, как Amazon, Apple, Coca-Cola, Boeing, Facebook и многих других

 

Последние несколько лет даже российские инвесторы с интересом читали про стремительный рост американского фондового рынка. Однако выход на иностранную торговую площадку сопряжен с рядом трудностей. Чтобы дать возможность инвестировать в американский рынок одним нажатием кнопки, УК «Альфа-Капитал» запустила на Московской бирже продукт с привязкой к главному фондовом индексу США. Подробнее о БПИФе «Альфа-Капитал Эс энд Пи 500» расскажет дивизионный директор компании по Сибири и Дальнему Востоку Юрий АФАНАСЬЕВ:

- Американский фондовый рынок ассоциируется у российского инвестора с такими всемирно известными брендами, как Amazon, Apple, Coca-Cola, Boeing, Facebook и многие другие. Количество перспективных компаний настолько велико, что глаза разбегаются.

Однако покупка американских акций напрямую сопряжена с целым рядом сложностей. Необходимо не только найти брокера, который предоставляет доступ на иностранные торговые площадки, но и заплатить за это дополнительные комиссии. А после придется погрузиться в англоязычную аналитику, чтобы принять продуманное решение о покупке той или иной бумаги. Если же покупка уже совершена, вы неизбежно столкнетесь с особенностями российского налогообложения валютных инструментов.

УК «Альфа-Капитал», чтобы помочь инвесторам избежать всех этих трудностей, запустила БПИФ или биржевой паевой инвестиционный фонд «Альфа-Капитал Эс энд Пи 500».

Этот фонд инвестирует в главный американский фондовый индекс S&P500. В индексе в определенной пропорции собраны акции пятисот самых крупных компаний США, так что можно сказать, что, вкладывая в него средства, вы вкладываетесь в американскую экономику.

Паи БПИФ постоянно котируются на Московской бирже, поэтому их можно практически в любой момент купить или продать.

От ETF до БПИФ

Такой инструмент как ПИФ давно на слуху у инвесторов. А вот с БПИФом или биржевым ПИФом они познакомились только в прошлом году. Биржевой фонд создан по аналогии с популярным во всем мире инструментом – индексным фондом или ETF (Exchange Traded Fund). ETF обычно жестко привязан к какому бы то ни было индексу – фондового рынка, любого актива и т.д. Структура фонда полностью повторяет структуру индекса – то есть, какова доля акций, например, «Газпрома» в индексе Московской биржи, такова их доля и в портфеле фонда, привязанного к индексу Мосбиржи. Состав портфеля меняется автоматически при пересмотре индексов, происходит это примерно раз в квартал. Вмешательство управляющих в данном случае минимально, поэтому такие фонды называются фондами пассивного управления. Соответственно, комиссия за пассивное управление на порядок ниже.

Как показывает практика, на долгосрочном интервале нескольких лет фонды пассивного управления в среднем показывают результат лучше активно управляемых фондов.

Всемирно известный американский инвестор Уоррен БАФФЕТ назвал индексные фонды лучшим вариантом инвестиций для массового инвестора.

Популярность инструмента во всем мире постоянно растет, стоимость активов всех мировых ETF в конце 2018 года составила около $5,3 трлн!

БПИФ – новый герой российского рынка

Волна увлечения индексными фондами докатилась до России только в прошлом году, когда появились законодательные возможности для запуска подобных инструментов на отечественном рынке. Хотя разговоры о новом инструменте не прекращались на протяжении последних 7 лет.

УК «Альфа-Капитал» стала одним из первопроходцев. Первым компания запустила биржевой фонд, привязанный к ценным бумагам фонда INVESCO, ориентированного на американский индекс NASDAQ 100. Этот фонд стал первым открытым фондом, ценные бумаги которого можно купить за валюту. Один из последних запущенных компанией БПИФ привязан к главному индексу американского фондового рынка - S&P500 и позволяет не только сделать ставку на рост крупнейшей мировой экономики, но и снизить страновой риск, то есть разбавить свой портфель, состоящий из ценных бумаг российских компаний. Впрочем, компания не намерена ограничиваться привязкой к американским акциям. В планах есть запуск биржевого фонда, привязанного к индексу китайского фондового рынка.

Структура БПИФ абсолютно прозрачна. Отклонение от индекса, который лежит в его основе не должно по закону превышать 3%. Как и в случае с западными индексными фондами комиссия по БПИФ минимальна по сравнению с другими продуктами управляющих компаний. Реклама

На фото: Дивизионный директор компании по Сибири и Дальнему Востоку Юрий Афанасьев: «Чтобы дать возможность инвестировать в американский рынок одним нажатием кнопки, УК «Альфа-Капитал» запустила на Московской бирже продукт с привязкой к главному фондовом индексу США».

Фото из архива.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: coca-cola  Альфа-Капитал  apple  boeing  facebook  amazon 



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