Бизнес-ориентиры Руслана Кондратова

Вся трудовая биография Руслана Викторовича КОНДРАТОВА так или иначе связана с морем: он работал на судах речного и морского флотов, прошел путь от матроса до помощника капитана. В 1995 году окончил судоводительский факультет Одесской государственной морской академии. Позже он перешел в рыболовный бизнес.

Большой опыт управленческой работы и желание повлиять на экономическую ситуацию в Приморском крае привели Руслана Викторовича в политику. Сначала он избирается депутатом Законодательного Собрания Приморского края, а в 2007 году он становится депутатом Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации пятого созыва в составе федерального списка кандидатов, выдвинутого Всероссийской политической партией «Единая Россия». В Госдуме он работает в комитете по международным делам.

Позже он становится акционером одного из самых амбициозных проектов приморского бизнеса ОАО «Терминал Астафьева», созданного на базе на тот момент прекратившего свою работу ОАО «Находкинская жестянобаночная фабрика». Сегодня возглавляемое Русланом Кондратовым ОАО «Терминал Астафьева» является одним из самых динамично развивающихся предприятий региона.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.