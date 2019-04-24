Энергия созидания Виктора Суханова

Лауреатами Бизнес-премии за 15 лет ее существования становились первые лица самых разных компаний – судоходных, рыбодобывающих, строительных, стивидорных, торговых. Но вот представители медиа до сих пор не попадали в их число, хотя в этой области есть яркие представители менеджмента, добившиеся значимых результатов.

В этом году впервые за всю историю Бизнес-премии финалистом в номинации «Менеджер года» стал представитель сферы массовых коммуникаций - генеральный директор медиахолдинга «PrimaMedia» Виктор СУХАНОВ.

Идея создать региональное информационное агентство нового типа родилась в 2005 году и очень быстро воплотилась в жизнь усилиями четверки соратников: Анатолия ИЛЬЮХОВА, которого можно назвать автором идеи, Александра САВИЦКОГО, выступившего координатором проекта, Алексея МИГУНОВА, не являющегося профессиональным журналистом, а потому не ограниченного рамками привычных взглядов, и бывшего журналиста газеты «Золотой Рог» Виктора Суханова, всегда отличавшегося кипучей энергией. У всех на тот момент не было ни сколь-либо существенного стартового капитала, ни четко прописанной бизнес-стратегии, но было желание идти вперед, развивать новаторские подходы.

За 14 лет работы PrimaMedia оправдала свое название: агентство играет ведущую роль не только на региональном медиарынке, но и активно развивает новые для медиа направления.

Холдинг PrimaMedia сегодня – это 12 региональных проектов и один международный, более 9 млн просмотров и 4,5 млн уникальных посетителей в месяц, 200 тыс. подписчиков в соцсетях. Плюс множество самых разнообразных мероприятий, каждое из которых - это, в первую очередь, коммуникативная площадка для выстраивания конструктивного диалога между медиа, властью, бизнесом, гражданским обществом.

Так, «Дальневосточный МедиаСаммит» за 6 лет из отраслевой региональной конференции перерос в форум федерального уровня. Стремительно набирает обороты фестиваль «Литература Тихоокеанской России», уже второй год собирая на своей площадке лучшие творческие силы России. Часто проект начинается со смелой и порой даже безумной, на первый взгляд, идеи, которая рождается у генерального директора Виктора Суханова. Но она очень быстро овладевает массами, и коллектив уверенно идет к достижению цели.

Менеджера Суханова многие, кто прошел школу PrimaMedia, считают руководителем слишком требовательным и чересчур эмоциональным. Но эти же личные качества позволяют добиваться самых смелых целей. Обладая бешеной энергией и работоспособностью, он сам очень быстро идет вперед и ждет того же от своих коллег. Его главное качество – умение зажечь своей идеей людей. Именно поэтому PrimaMedia - это команда единомышленников с горящими глазами, новыми идеями и амбициозными планами на будущее.

Виктор Суханов старается объединить энергию людей, направить ее в нужное русло и в других направлениях своей работы. Пять лет назад он взял на себя общественную функцию, возродив Приморское отделения Союза журналистов России. На сегодняшний день Приморский СЖР – это активно работающее профессиональное объединение, являющееся важным участником общественных процессов в регионе.

«Успех в нашем, медийном, бизнесе сегодня измеряется, в основном, посещаемостью – это главный аргумент в разговоре и с коллегами, и с партнерами. Но, на мой взгляд, это всего лишь техническая категория, - считает Виктор Суханов. – Оценивая эффективность бизнеса, я все-таки, в первую очередь, опираюсь на ключевые показатели - финансы, рентабельность, выручка, объемы инвестиций и нормы выработки на одного человека. Но важнее всего - это репутация, доверие людей. Это наш главный конкурентный ресурс».

Газета «Золотой Рог», Владивосток.