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Новые вызовы Михаила Кузнецова
Руководитель группы «Саммит Моторс» Михаил Владимирович КУЗНЕЦОВ управляет компанией уже 27 лет. За это время компания выросла из одной станции технического обслуживания автомобилей в одном городе в Группу компаний, представляющих официальные дилерские центры «Тойота» и «Лексус» на Дальнем Востоке России. Группа компаний «Саммит Моторс» является дочерним предприятием одной из крупнейших японских корпораций Sumitomo Corporation. Ключевое направление деятельности «Саммит Моторс» – продажа и сервисное обслуживание автомобилей «Тойота» и «Лексус».
«Мне всегда хотелось, чтобы люди в России могли покупать больше автомобилей. Хороших и разных», - отмечает успешный бизнесмен, предприниматель и коуч с богатым опытом в сфере ведения бизнеса.
Михаил Владимирович в совершенстве владеет двумя иностранными языками - английским и японским. Член правления Союза предпринимателей «Современный бизнес – Приморью». Является президентом Федерации бокса г.Владивостока, кандидатом в мастера спорта по горным лыжам.
В 1999 году прошел профессиональную переподготовку в «Институте бизнеса и делового администрирования Академии народного хозяйства при правительстве РФ» по программе «Директор по экономике и финансам», получив право на ведение профессиональной деятельности в сфере экономики и финансов.
По словам Михаила Кузнецова, «талант настоящего руководителя состоит в способности на основе Видения, Миссии и корпоративных Ценностей разработать стратегию развития и отстроить систему управления компанией. Компания построенная на таких принципах будет эффективно развиваться в любых рыночных условиях».
Михаил Кузнецов имеет опыт создания и управления компаниями в различных отраслях и различных странах: Россия, Сингапур, Соединенные Штаты Америки. Теоретические знания и богатейший практический опыт, полученный в совместной работе с ведущими компаниями Японии - Тойота Мотор Корпорейшн и Сумитомо Корпорейшн, Михаил Владимирович использует в своем образовательном проекте Prizma Business Consulting, в рамках которого обучает молодых бизнесменов и предпринимателей практическому управлению бизнесом.
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