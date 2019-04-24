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Новые вызовы Михаила Кузнецова

24 Апреля 2019, 14:45 | Приморье

Руководитель группы «Саммит Моторс» Михаил Владимирович КУЗНЕЦОВ управляет компанией уже 27 лет.  За это время компания выросла из одной станции технического обслуживания автомобилей в одном городе в Группу компаний, представляющих официальные дилерские центры «Тойота» и «Лексус» на Дальнем Востоке России. Группа компаний «Саммит Моторс» является дочерним предприятием одной из крупнейших японских корпораций Sumitomo Corporation. Ключевое направление деятельности «Саммит Моторс» – продажа и сервисное обслуживание автомобилей «Тойота» и «Лексус».

«Мне всегда хотелось, чтобы люди в России могли покупать больше автомобилей. Хороших и разных», - отмечает успешный бизнесмен, предприниматель и коуч с богатым опытом в сфере ведения бизнеса.

Михаил Владимирович в совершенстве владеет двумя иностранными языками - английским и японским. Член правления Союза предпринимателей «Современный бизнес – Приморью». Является президентом Федерации бокса г.Владивостока, кандидатом в мастера спорта по горным лыжам.

В 1999 году прошел профессиональную переподготовку в «Институте бизнеса и делового администрирования Академии народного хозяйства при правительстве РФ» по программе «Директор по экономике и финансам», получив право на ведение профессиональной деятельности в сфере экономики и финансов.

По словам Михаила Кузнецова, «талант настоящего руководителя состоит в способности на основе Видения, Миссии и корпоративных Ценностей разработать стратегию развития и отстроить систему управления компанией. Компания построенная на таких принципах будет эффективно развиваться в любых рыночных условиях».

Михаил Кузнецов имеет опыт создания и управления компаниями в различных отраслях и различных странах: Россия, Сингапур, Соединенные Штаты Америки.  Теоретические знания и богатейший практический опыт, полученный в совместной работе с ведущими компаниями Японии - Тойота Мотор Корпорейшн и Сумитомо Корпорейшн, Михаил Владимирович использует в своем образовательном проекте Prizma Business Consulting, в рамках которого обучает молодых бизнесменов и предпринимателей практическому управлению бизнесом.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: бизнес-премия  Саммит Моторс 



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