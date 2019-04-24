Миссия – обеспечить людей здоровой пищей

Спасский консервный завод модернизировал весь процесс - от производственных линий до этикеток, внедрив высокие стандарты качества. Предприятие вошло в финал XV Бизнес-Премии "Компания и менеджер года" в номинации "Развивающийся бизнес 2018".



История старейшего предприятия в Приморском крае – Консервного завода «Спасский» - насчитывает уже больше 80 лет. Приступив к производству овощных и фуктово-ягодных консервов еще в советское время, завод сумел устоять при всех испытаниях переходного периода и сохранить коллектив даже тогда, когда исчезали один за другим практически все перерабатывающие производства в отрасли края. И по сей день он остается единственным крупным производителем консервированной плодоовощной продукции в Приморье.

Сегодня на предприятии трудятся более 200 сотрудников, многие из которых работают здесь десятилетиями.

Новый подход к делу

Миновав периоды расцвета и упадка, сегодня завод вновь на подъеме, а его планы развития, связанные с расширением ассортимента и роста объемов производства, формируют новую географию поставок. Интерес к продукции проявляют покупатели не только в Приморском крае, где она хорошо знакома, но и на многих других территориях Дальнего Востока и даже западных регионов страны. Среди последних - крупные федеральные покупатели, например, сеть «Азбука вкуса», выразившая намерение заключить контракт на поставку сразу нескольких наименований продукции. А в городах Спасске-Дальнем и Владивостоке продукция завода реализуется не только через популярные магазины, но и через собственную розничную сеть.

И уж тем более продукцию завода активно раскупают дальневосточные поставщики других регионов – она пользуется спросом у покупателей Хабаровского края, Магаданской и Сахалинской областей, Чукотского автономного округа. А не так давно предприятие стало осваивать азиатские рынки – березовый сок, выпускаемый Спасским консервным заводом, высоко оценили китайские потребители.

За 80 лет существования завода объемы производства выросли почти в 10 раз. Нынешний этап развития, отсчет которому на предприятии ведут с 2015 года, связан с приходом новых инвестиций и началом модернизации производственных площадок. Фактически завод за это время перевооружил свои производственные мощности на 90%, избавившись полностью от устаревших технологий. Общая сумма инвестиций, направленных на модернизацию и обновление, составила порядка 250 млн рублей.

- С приходом новых собственников предприятие кардинально изменилось, - говорит заведующая лабораторией Людмила АНИСИМОВА. – Полностью изменился подход к делу. Начали с того, что сделали ремонт в цехах, перестроили, обновили производственные помещения. В консервном цехе был сделан капитальный ремонт, которого цех не видел много лет. Установленные новые производственные линии оснащены автоматами, что позволяет выпускать консервы с соблюдением всех требований технологического процесса. Снизилась доля ручного труда, рабочих, обслуживающих линии. Оборудование в цехах, при этом, изготовлено из высококачественной нержавеющей стали, и это позволяет сохранить все свойства натурального сырья. Ручной труд на производстве существует только там, где его применение целесообразно и обеспечивает более высокое качество готовой продукции. А качеству мы придаем первостепенное значение.

















Сырье от местных фермеров

Как известно, в пищевой отрасли ключевым параметром в определении качества готового продукта является качество сырья, из которого он произведен. Основными поставщиками овощей, фруктов и ягод для Спасского консервного завода являются мелкие производители: крестьянско-фермерские хозяйства и личные хозяйства граждан, проживающих в селах. На своих огородах селяне, по сути, выращивают ту самую органическую продукцию, которая не подвергается никаким химическим обработкам и является натуральным, экологически чистым продуктом. Именно эти продукты от владельцев местных хозяйств из ближайших сел нескольких районов, прежде всего - Спасского, Черниговского, Кировского, Михайловского, Уссурийского, составляет сырьевую базу для этого переработчика.

«Наша миссия - обеспечить людей качественной здоровой пищей. Именно поэтому мы закупаем овощи и фрукты у местных фермеров. В производстве наших изделий мы не используем усилителей вкуса, красителей, ароматизаторов. Мы категорически против искусственных пищевых добавок», подчеркивают на предприятии.

Новая линия по переработке кабачков и тыквы на пюре позволила повысить качество очень любимых покупателями консервов - «Икра из кабачков» и «Нектар тыквенный». Впервые без трудоёмких затрат был выпущен томатный сок прямого отжима и томатная паста категории «экстра» из свежих томатов, в составе которых не содержится химических добавок. А недавно на заводе установили вакуумное оборудование для производства варенья, заменив технологически устаревшие варочные котлы. Это та технология, при которой сохраняются все полезные вещества в готовом продукте, содержащиеся в сырье, т.е. ягоде.

Вся консервированная продукция изготавливается по ГОСТам, стандартам предприятия и техническим условиям. И, естественно, отвечает требованиям безопасности. Для контроля за качеством на предприятии работает оснащенная по действующим в стране стандартам лаборатория, которая проверяет как входящее сырье, так и выходящую готовую продукцию.

- Сырье, которое поступает на переработку, тщательно инспектируется, - рассказывает Людмила Анисимова, - Все то, что имеет какое-то несоответствие требованиям, удаляется. На фасовочную линию поступает только качественное, хорошее по внешнему виду сырье, которое закладывается в банки. В производстве используются новые, более удобные в обращении типы банок и крышек. Напитки и нектары начали разливать в бутылки, что также более удобно для покупателей при их использовании.

Это не предел

В 2017 году на предприятии была реализована уникальная идея - запуск «фабрики домашних солений». Тогда же начался переход на выпуск продукции в стеклянных банках с крышкой «Твист», эстетичной и удобной в пользовании, добавившей конкурентных преимуществ спасским консервам на полках магазинов. Сегодня завод практически полностью перешел на использование этой крышки при производстве консервов. К новым типам банок, бутылок и крышек была добавлена и соответствующая этикетка с обновленным дизайном.

В результате проведенной модернизации количество выпущенных банок с консервированной продукцией выросло только за один год с 0,9 млн штук до 3,5 млн. Сегодня ассортимент выпускаемой продукции расширился до 120 наименований. Еще с 60-х годов прошлого века в ассортимент завода были введены соленья (огурцы, капуста, томаты) и овощные консервы. Сегодня их насчитывается 36 видов. Среди них - салаты, винегреты, икра баклажановая и кабачковая, борщи, щи, рассольник, свекольник, суп, солянки, томаты и др. Консервы из приморских ягод и фруктов в ассортименте представлены 13 видами: варенья из клубники, малины, смородины, абрикосов, сливовое, и протёртые с сахаром ягоды - малина, клубника, брусника, калина, лимонник. Кроме того, завод выпускает так полюбившиеся покупателям напитки и натуральные соки. Это соки из лимонника, берёзовый, в ассортименте тыквенно-абрикосовый, тыквенно-морковный, яблочные соки и нектары и др.

Вероятно, закономерным при таком количестве перерабатываемого для сладостей сырья было развитие кондитерского производства на предприятии. Кондитерский цех был дополнен новой глазировочной линией. А продукция получила новую привлекательную упаковку. Кондитерский цех сегодня изготавливает самые разнообразные изделия – ассортимент вафель включает в себя около десятка наименований, не меньше и список разновидностей зефира, мармелада, печенья, поставляемых на прилавки магазинов. И, конечно, цех выпускает пирожные, рулеты и торты, так полюбившиеся покупателям.

Ежесуточно предприятие перерабатывает до 30 тонн сырья. И это не предел. Специалисты говорят о планах на ближайшие годы: выйти на уровень переработки 60 тонн сырья в сутки. И, конечно, планы предприятия рассчитаны на дальнейшее расширение ассортимента. Ожидается в скором времени пополнение списка выпускаемых продуктов новыми видами – зеленым горошком и кукурузой в жестяных банках. А это значит, что завод ждет запуск новых производственных линий. Новинкой на ближайшие годы, в соответствии с планами развития, также могут стать мясные консервы и готовые мясные блюда.

За высокое качество выпускаемой продукции предприятие неоднократно было удостоено дипломов и почётных грамот Министерства пищевой промышленности, Госагропрома, губернатора Приморского края, краевых и местных органов власти. В 2015 году продукции Консервного завода «Спасский» была присвоена премия «Продукт года». Продуктами, получившими высокую награду, стали нектар тыквенный, повидло тыквенное, томатная паста и зефир в шоколаде.

На фото: Сегодня завод вновь на подъеме, а его планы развития, связанные с расширением ассортимента и роста объемов производства, формируют новую географию поставок.

Фото из архива

Елена АБАШЕВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.