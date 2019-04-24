"Хаятты" пробили в бюджете Приморья брешь в 15 миллиардов рублей

Учрежденная китайцами компания обеспечила выкуп «Хаяттов» во Владивостоке структурой En+ по минимальной цене

Разница между суммой, затраченной на строительство двух отелей класса «пять звезд» во Владивостоке, и ценой их продажи составит около 15 млрд рублей. Таков наиболее вероятный исход несостоявшегося аукциона по продаже недостроенных отелей, единственный участник которого, ООО «Парк-отель «Бурдугуз», получил право приобрести гостиницы по минимальной цене. Однако успешные, на первый взгляд, торги пока оставляют больше вопросов, чем ответов.



И главный из них – почему учрежденное китайскими гражданами ООО «Русское солнце» уступило право выкупа гостиниц одной из структур En+, ранее принадлежавшей олигарху Олегу ДЕРИПАСКЕ, но в начале 2019 года де-юре перешедшей под контроль совета директоров, половину которого составили граждане США и Великобритании?

Дисконт года

Напомним, что попытка продать «Хаятты» через торги на понижение была предпринята после того, как на «английский» аукцион (на повышение) в январе 2019 года не поступило ни одной заявки. На торгах, которые «Российский аукционный дом» по поручению АО «Дальневосточная инвестиционная группа» (бывшее ОАО «Наш дом – Приморье») проводил 15 апреля, минимальная цена продажи гостиницы на мысе Бурном составляла всего 2,16 млрд рублей, а гостиницы на Корабельной набережной – 1,68 млрд рублей.

«Один из участников не был допущен к торгам, так как своевременно не внес задатков. В итоге покупателем обоих лотов признано ООО «Парк-отель «Бурдугуз», - формулировка из официального комментария РАД по итогам несостоявшегося аукциона оставляет немало вопросов. Известно, что заявки на участие в торгах, кроме «Бурдугуза», подавало и ООО «Русское солнце», 60% уставного капитала в котором принадлежит владельцу гонконгской группы компаний United Exchange/Sun Group Цзяну Юйсяну. Вопрос о возможном участии United Exchange/Sun Group в аукционе по продаже гостиниц во Владивостоке поднимался 12 февраля на встрече Цзяна Юйсяна и первого вице-губернатора Приморья Веры ЩЕРБИНЫ.

В начале марта состоялось официальное объявление дат аукционов: гостиницу на мысе Бурном предполагалось продать 5 апреля, а гостиницу на Корабельной набережной – 15 апреля. Состав каждого лота, список обременений и иные характеристики зданий и земельных участков были описаны в информационных сообщениях, опубликованных РАД. Однако ближе к дате завершения приема заявок в условиях проведения аукциона произошел ряд важных изменений. Намеченный на 5 апреля аукцион по продаже недостроенного отеля «Хаятт» на мысе Бурном во Владивостоке перенесли на 15 апреля – дату проведения торгов по отелю на Корабельной набережной. Сумма задатка для участников каждого аукциона в процессе подготовки к торгам снизилась вдвое, с 300 до 150 млн рублей.

Но главное – условия проведения аукциона по гостинице на Корабельной набережной дополнены пунктом о том, что включенные в состав лота земельные участки под зданием гостиницы с кадастровыми номерами 25:28:010005:2 и 25:28:010005:13 находятся на приграничных территориях, перечень которых установлен указом президента РФ №26 от 9 января 2011 года.

Это означает, что иностранные граждане, лица без гражданства и иностранные юридические лица не могут обладать такими участками на праве собственности. Возможно, что «Русское солнце» смутили именно эти дополнения к условиям аукциона, хотя с точки зрения закона компания является ООО с иностранными инвестициями. Отметим, что в первой редакции информационного сообщения о проведении торгов от 4 марта 2019 года упоминания об «особом» статусе земельных участков под гостиницей на Корабельной набережной не было, несмотря на то, что по упомянутому президентскому указу Владивостокский городской округ и большинство других муниципалитетов Приморья уже несколько лет относятся к приграничным территориям.

«Я дарил Тарасенко инструмент (строительный мастерок. – Прим. авт.), он собирался достраивать «Хаятты». Олег Николаевич (Кожемяко) принял абсолютно правильное решение, и я его поддерживаю - не надо строить гостиницы за бюджетный счет, их надо продавать. Поэтому, мне что, мешок для денег ему дарить? Так они в бюджет поступят»

Вице-премьер – полпред президента в ДФО Юрий Трутнев,

по итогам церемонии вступления Олега Кожемяко в должность

губернатора Приморья, 20 декабря 2018 года

Больше всех рад РАД

Согласно условиям торгов, договор купли-продажи каждой из гостиниц заключается между собственником и победителем аукциона в течение 30 календарных дней с даты утверждения протокола об итогах аукциона. Оплатить цену продажи отелей победитель должен в течение 30 дней с даты заключения договора купли-продажи. Аналогичные условия действуют и в случае признания аукциона несостоявшимся по причине допуска только одного участника – но при этом договор продажи заключается по минимальной цене.

Таким образом, 15 апреля у ООО «Парк-отель «Бурдугуз» возникло право приобрести гостиницу на мысе Бурном за 2,16 млрд рублей, а гостиницу на Корабельной набережной – за 1,68 млрд рублей. Отметим, что обе суммы указаны с учетом НДС, следовательно, реальный «плюс» от продажи отелей для бюджета Приморья окажется еще скромнее общей цены продажи двух лотов - 3,84 млрд рублей. При том, что потрачено на строительство отелей было более 18 млрд рублей! Ущерб, который зафиксирует сделка, сопоставим с годовым бюджетом Владивостока или 1/10 расходной части бюджета Приморья на 2019 год.

Напомним, что структуры Олега Дерипаски в качестве возможных покупателей гостиниц-долгостроев еще в феврале 2018 года называл вице-губернатор Приморья Алексей НЕМКОВ. Но о каких-либо переговорах на этот счет не сообщалось, а попавший в санкционный список США олигарх в течение года был вынужден решать вопрос о сохранении En+ Group как таковой. Но и сейчас вероятная покупка гостиниц структурой с доминирующим влиянием Олега Дерипаски происходит на фоне сохраняющегося давления на российского олигарха со стороны США. В середине апреля Дерипаска заявил о возможности отказа от контроля над «Группой ГАЗ», не исключив возможность ее национализации. Руководство «ГАЗа» уже запросило господдержку в объеме 30 млрд рублей для избежания дефолта компании и массовых увольнений, поскольку из-за санкций Минфина США многие поставщики и партнеры уже прекратили работу с одним из крупнейших автозаводов России.



Так что пока единственной стороной, однозначно выигравшей от проведенного 15 апреля аукциона, является «Российский аукционный дом», в течение нескольких лет пытавшийся реализовать сначала один, а потом оба отеля-долгостроя.



«Можно смело сказать, что сегодня состоялось историческое событие. Продажа гостиничных комплексов – одна из самых долгожданных сделок в Дальневосточном регионе и одна из самых важных для Российского аукционного дома. Мы долго шли к этой продаже. Мы уверены, что инвестор максимально использует все достоинства объектов и создаст здесь современные гостиничные комплексы, которые станут центрами притяжения для гостей Владивостока, будут способствовать развитию делового климата и туристического бизнеса Дальнего Востока!», – прокомментировал итоги продажи «Хаяттов» генеральный директор «Российского аукционного дома» Андрей СТЕПАНЕНКО.

ЦИТАТА

Зарегистрированное в Иркутской области ООО «Парк-отель «Бурдугуз» через цепочку юрлиц принадлежит компании En+ Group. Ранее она была полностью подконтрольна Олегу Дерипаске, но в начале 2019 года доля олигарха в En+ была снижена с около 70% до 44,95% в рамках сделки по снятию с компании американских санкций. Часть акций перешла к Glencore и ВТБ. В настоящее время Дерипаска пользуется правом голоса в отношении не более 35% акционерного капитала En+. Однако 8 из 12 человек в новом совете директоров – так называемые независимые директора, а половина совета – граждане США и Великобритании. С февраля 2019 года исполнительным председателем совета директоров En+ является член верхней палаты английского парламента лорд Грегори БАРКЕР. ООО «Русское солнце» зарегистрировано в апреле 2018 года во Владивостоке, его уставный капитал составляет 1,2 млрд рублей. Основным учредителем ООО является гражданин Китая Цзян Юйсян (60%), долями также владеют Илихаму АБУДУЛА и Чжао Линь. Президент ООО «Русское солнце» с декабря 2018 года – Цзинь Лю.

Разница между суммой, затраченной на строительство двух отелей класса «пять звезд» во Владивостоке, и ценой их продажи составит около 15 млрд рублей. Как говорится, курам на смех…

Фото Евгении ПРИЙМАК

Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.