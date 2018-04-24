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Выставка "Город-2018" выходит на новый уровень
Насыщенная деловая программа ожидает участников и посетителей традиционного международного строительного форума во Владивостоке
С 24 по 26 апреля в КСК «Фетисов Арена» во Владивостоке уже в 25-й раз состоится популярная среди профессионалов и жителей края международная выставка «Город», традиционно организуемая компанией ООО «Дальэкспоцентр» при поддержке администрации Приморского края и под патронажем Торгово-промышленной палаты Приморского края.
На этот раз экспозиция выставки займет 5,5 тыс. кв. метров, из которых около 1 тыс. кв. метров - под открытым небом. В ее работе примут участие 150 компаний, чья деятельность связана со строительством, стройиндустрией, архитектурой, ЖКХ и иными направлениями, связанными с созданием комфортной среды обитания. В том числе из Беларуси, Китая, Республики Корея и Финляндии, много представителей из других регионов нашей страны.
Руководитель департамента градостроительства Максим ВЕДЕНЕВ отметил, что выставка очень разнопланова, и на ней для себя могут найти интересные решения УК, ТСЖ, застройщики и просто рядовые граждане. Деловая программа предстоит очень большая, и каждый в ней сможет принять участие, чтобы лучше ориентироваться в ситуации, складывающейся, в частности, в жилищном домостроении.
Чиновник отмечает, что уже начал сбываться прошлогодний прогноз риэлторов. Застройщикам, которые ориентировались на дорогие малогабаритные квартиры, приходится пересматривать свою политику. Сейчас с продажами таких квартир начались трудности, и компании начали переориентироваться на объекты с квартирами большей площади, в которых цена квадратного метра дешевле.
Генеральный директор ООО «Дальэкспоцентр» Вера ЕРМИЛОВА говорит, что наиболее обсуждаемыми темами станут строительство жилья, благоустройство территорий, деятельность жилищно-коммунального хозяйства. Будут семинары и круглые столы по технологиям и материалам, которые будут представлены на выставочных площадках участников. Особенно много пройдет мероприятий, ориентированных на тех, кто предполагает строить своими силами индивидуальный дом, развивать полученный от государства дальневосточный гектар.
Выставка будет особенно интересна специалистам, связанным со строительством и предоставлением строительных услуг, считает гендиректор ООО «Городской риэлторский центр» Сергей КОСИКОВ. Проводимая этой компанией конференция «Жилая застройка Владивостока» будет интересна и тем, кто интересуется вопросами комплексного многоэтажного жилищного строительства, и тем, кого волнует комплексное индивидуальное и малоэтажное строительство жилья, и вообще рынок жилья в крае.
Виктор КУДИНОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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