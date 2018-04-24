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Владивосток ищет повод для обгона

24 Апреля 2018, 15:30 | Приморье

На АЗК «Роснефти» стартовала всероссийская акция безопасности дорожного движения

Приморский край стал одной из десяти коммуникационных площадок для проведения всероссийской акции «Повод для обгона». Водители и пассажиры региона могут принять участие в акции на автозаправочных станциях ООО «РН­Востокнефтепродукт». Для этого придется пройти небольшой тест­игру, по итогам которого вручаются приятные подарки.

Акция «Повод для обгона» в Приморском крае продлится до конца апреля. За время проведения организаторы кампании планируют привлечь внимание водителей региона к такому маневру, как обгон. По статистике, более 30% россиян не осознают его опасности. При этом последствия ДТП при встречном столкновении – одни из самых тяжелых. «Основная задача, которая решается в рамках данной акции связана с профилактикой нарушений правил дорожного движения при выезде на встречную полосу, – рассказала руководитель проекта экспертного центра «Движение без опасности» Валентина КУЛЬБИЦКАЯ. – И первый эффект, которого удается достичь – это привлечение внимания к самому маневру и оценке рисков».

Досье "Золотого Рога": Социальная кампания «Повод для обгона» является вторым этапом комплекса социальных проектов, разработанных в рамках поручений Президента РФ по итогам заседания Государственного совета по вопросам безопасности дорожного движения. Акция реализуется Российским союзом автостраховщиков при участии Министерства образования и науки РФ, Госавтоинспекции МВД России и при информационной поддержке Экспертного центра «Движение без опасности». Социальная кампания направлена на снижение количества ДТП и жертв среди участников дорожного движения, осуществляющих обгон.

Одним из коммуникационных каналов акции «Повод для обгона» выступают автозаправочные станции «Роснефть», где концентрация водителей очень велика. Несмотря на то, что водители спешат, многие останавливаются на несколько минут, чтобы принять участие в акции. Для этого они проходят небольшой тест: на картинке изображена дорожная ситуация, в которой безопасность обгона вызывает сомнения. За несколько секунд участник должен назвать как можно больше факторов, способных повлиять на маневр. По результатам теста вручаются полезные подарки – знаки «Ребенок в машине», ароматизаторы, брелоки, обложки на автодокументы, светоотражающие жилеты.

Проверить свои знания ПДД хотят не только сами водители, но и пассажиры, которые тоже с удовольствием принимают участие в игре. Таким образом организаторы акции надеются, что удастся воспитать культуру вождения и ответственный подход к обгону со стороны всех участников дорожного движения. Как отметил младший лейтенант полиции ГИБДД Владивостока, также принявший участие в акции «Подов для обгона», привлечение внимание водителей к такому опасному маневру необходимо. Ведь даже если на дороге отсутствует знак, запрещающий обгон, такой маневр может быть нецелесообразен. На это влияет ограниченная видимость, неровности дорожного покрытия и другие вторичные факторы риска, которые могут создавать дополнительные помехи и способствовать аварийности. К сожалению, не все водители их учитывают.

Подтверждают это и результаты тестов. Как отметила представитель экспертного центра «Движение без опасности» Виктория ГУРЛИВ, назвать все факторы удается далеко не всем участникам акции. Многие сразу обращают внимание на такие очевидные риски, как встречная машина, нарушение целостности дорожного покрытия. При этом далеко не все учитывают такой фактор, как извилистая дорога, которая также не способствует безопасности маневра. Не все осознают и то, что непредсказуемое поведение велосипедиста и животного, изображенных на картинке, может также повлиять на успешность обгона. «Мы стремимся наглядно продемонстрировать, сколько факторов приходится учесть при совершении обгона, напоминаем водителям, где этот маневр совершать запрещено», – поделилась Валентина Кульбицкая.

На фото: Водители Приморья, заехав на АЗС ООО "РН-Востокнефтепродукт", могут принять участие во всероссийской акции "Повод для обгона". Здесь их встречает Андрей Дегтярь, младший лейтенант ОГИБДД УМВД России по Приморскому краю.

Фото автора.

Евгений СИДОРОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

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Теги: акция  Роснефть  Повод для обгона 



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