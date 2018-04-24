Жилой комплекс "Фрегат 2": Уникальные весенние предложения

Компания ООО «Жилкапинвест» предлагает максимально широкое и выгодное предложение для тех, кто хочет въехать в новое жилье «комфорт-класса» по доступной цене. Все квартиры в новых жилых комплексах «Фрегат» и «Фрегат 2» – светлые, уютные и комфортабельные, а стоимость нового жилья стартует от 1,9 млн рублей. Квартиры в новых комплексах можно приобрести, используя выгодные ипотечные инструменты, в том числе и по военной ипотеке, а также есть предложения по двенадцати акциям, специально разработанным застройщиком.

Квартиры на любой вкус

В настоящее время в жилых комплексах «Фрегат» и «Фрегат 2» продолжается возведение четырех многоквартирных домов, по ул. Нейбута, 17, корпуса 1,2,3 и ул. Ватутина, 33. Дома на разной стадии строительства. В наличии есть как студии от 26 «квадратов», так и 1, 2 и 3-х комнатные квартиры – до 72,5. Здесь можно найти даже двухкомнатные квартиры с кухней до 20,5 кв. м., а также квартиры с двумя лоджиями.

Позаботился застройщик и о будущих обладателях квартир. В уже сданных домах ЖК «Фрегат» предусмотрено более сотни парковочных мест. В новом ЖК «Фрегат 2» запроектированы 22 площадки для отдыха, отдельный прогулочный бульвар, не имеющий аналогов в спальных районах города скейт-парк и иные спортивные локации.

ЖК «Фрегат 2» – новый развивающийся район Владивостока

Строящиеся жилые комплексы ООО «Жилкапинвест» не просто примыкают к уже существующим коммуникациям, расположенным на улицах Нейбута и Ватутина, но и дают дополнительное развитие дорожной инфраструктуры восточной части Владивостока. Для удобства жителей новых домов застройщик спроектировал подъезды, связывающие оба жилых комплекса с улицей Фадеева. Таким образом, жители ЖК «Фрегат» и «Фрегат 2» получат дополнительный сквозной проезд Нейбута – Фадеева без лишних дорожных пробок в час пик.

Отметим, что в районе расположения жилого комплекса имеется множество школ, детсадов, игровых площадок, современных гипермаркетов, АЗС и других важных объектов. Согласно новому, утвержденному в этом году генеральному плану Владивостока, некогда «тупиковый» микрорайон вскоре превратится в один из важнейших транспортных узлов столицы Приморья. Документом предусмотрено несколько проектов соединения района Нейбута с новой трассой «Аэропорт – о. Русский». Один из вариантов – это выезд в район Тихой эстакадным путепроводом.

Подробности обо всех акциях и действующих предложениях можно узнать по телефону 8(423) 202-50-09,

на сайте www.fregat2.ru и в офисе продаж компании по адресу ул. Ватутина 4в, оф. 9.