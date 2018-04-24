За отвагу в бизнесе

Названы имена победителей XIV Бизнес-Премии Приморского края «Компания года и Менеджер года»

18 апреля во Владивостоке прошла торжественная церемония награждения победителей и лауреатов XIV Бизнес-Премии Приморского края по итогам 2017 года, организаторами которой выступают Издательская компания «Золотой Рог» и Администрация Приморского края.





По традиции итоги голосования в финале определяются буквально в последние дни перед финалом и хранятся в секрете вплоть до церемонии, которая прошла в большом зале Приморской краевой филармонии. Здесь и стали известны имена победителей XIV Бизнес-Премии Приморского края «Компания года и Менеджер года».

«Компанией года Приморского края-2017» стал «Владивостокский морской торговый порт» (ПАО), который в прошлом году установил исторический рекорд перевалки грузов, что обеспечило большие платежи в региональный бюджет.

Лауреатами конкурса в этой номинации признаны:

Арсеньевская авиакомпания «Прогресс» (ПАО).

Авиакомпания «Аврора», которая обеспечила местными рейсами Владивосток и Приморскую глубинку.

«Спассцемент» (АО), которое обеспечило подъем стройиндустрии региона.





«Менеджером года Приморского края-2017» признан АЛЕКСЕЕВ Дмитрий Юрьевич, президент ООО «ДНС групп».

Лауреатами в номинации «Менеджер года Приморского края-2017» стали:

ВОРОБЬЕВ Константин Иванович, топ-менеджер ООО «Акцент».

ЕФРЕМОВ Александр Владимирович, генеральный директор ГК «Доброфлот».

ЩЕРБАКОВ Владимир Федорович, генеральный директор ОАО «Тернейлес».

В прошлом году впервые по инициативе Партнера Краевой Бизнес-Премии - Приморского отделения Российского союза промышленников и предпринимателей была учреждена новая номинация «Почетный менеджер Приморского края».





Этого звания сегодня удостоен бессменный руководитель завода «Варяг» ЛЕОНОВ Евгений Николаевич. Четверть века у руля. Он не только спас от разрухи оборонное предприятие, но и вдохнул новую жизнь в машиностроительный завод.

«Развивающийся бизнес Приморского края-2017» формирует новое бизнес-лицо края.





Победителем в этой номинации признан «Авиаполис Янковский» (ООО), который в окрестностях аэропорта Владивосток не только построил современные складские комплексы класса А, но и открыл промышленный парк.

Знаки Лауреата Бизнес-Премии по итогам прошлого года получили:

Арсеньевский завод «Аскольд» (ПАО), который форсированно осваивает выпуск гражданской продукции.

Приморский завод «Европласт», использовавший льготы резидента ТОР «Надеждинская» для роста, и который обеспечил свыше 64% дальневосточного рынка тарой.

«Хендэ Михайловка агро» - еще один резидент ТОР «Михайловская».

Но о бизнесе приморцы судят по потребительским товарам и услугам. И их слово весомо в номинации «Социально ответственный бизнес Приморского края-2017».

Здесь победителем впервые стала не бизнес-структура.





За социальную функцию и просветительскую миссию победителем признан Научно-образовательный комплекс «Приморский океанариум» ДВО РАН.

Лауреатами Премии также стали:

За привлекательные рабочие места – Приморское управление «Газпром трансгаз Томск».

За обеспечение широкого доступа приморцев к Интернету – Приморский филиал «Ростелеком».

За организацию торгово-развлекательного комплекса нового формата – ТРК «Седанка Сити».

Как рассказали в оргкомитете XIV Бизнес-Премии Приморского края, 14-ю Бизнес-Премию поддержали Дальневосточный банк, ХК «СДС-Уголь», ПО Российского союза промышленников и предпринимателей, Дальневосточный макрорегион «Тele2», ИК «Фридом Финанс», инжиниринговая компания «EKKER», агропромышленная группа «Армада». Информационное сопровождение - десятки медиаструктур региона. Благодаря их поддержке участие в конкурсе бесплатное, отбор - рейтинговый, а значит, победители избраны объективно.





























Во время церемонии награждения между ее участниками возник условный спор, а вообще, стоит ли награждать бизнес, ведь успех или не успех компаний и менеджеров определяют прежде всего их клиенты и рынок как таковой?

Тут было несколько мнений и мыслей. Во-первых, спрашивали одни, а стоит ли награждать тогда и лучших из других отраслей человеческой деятельности? К примеру, пускай те же деятели культуры довольствуются популярностью среди своих поклонников. Играешь хорошо - слава тебе и почет, плохо - быть тебе всю жизнь зайчиком в массовке или аниматором на днях рождения. Во-вторых, важный момент - кому решать: лучший ты или не очень? И по какой методике? В-третьих, а почему бы и не отметить бизнес и его лидеров, если они работают вопреки сложным условиям? Часто просто невыносимым…

В итоге в условном споре было решено, что такая Премия деловой сфере, особенно дальневосточной, которая по сравнению с бизнесом запада страны испытывает двойные нагрузки, а все ее проблемы можно смело умножать на три, крайне нужна. Хотя бы для того, чтобы отметить отвагу людей, которые бизнесом в нашем регионе занимаются! Кроме того, все сошлись на мнении, что Премия, которая существует вот уже 14 год, и которая уверено пережила сложности становления и развития, отправила в небытие клонов-конкурентов и доказала жизнеспособность, имеет право существовать и далее. Все партнеры и спонсоры этого непростого мероприятия подтвердили свое желание сотрудничать с командой Премии и дальше. Все их вложения окупаются сторицей. Кроме того, позитивный резонанс Премии привлек внимание новых партнеров.

Организаторам Премии было приятно услышать и то, что ее аналогов в других регионах России сегодня не существует…

Юрий РОГОВ, фото Ирины БАРАННИК и Олеси ЧУРКИНОЙ.