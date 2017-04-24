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Резидент свободного порта построит торгово-выставочный комплекс "Калина Молл" во Владивостоке

24 Апреля 2017, 14:21 | Приморье

Компания «Артаяр» в статусе резидента Свободного порта Владивосток планирует реализацию проекта по строительству крупного торгово-развлекательного центра во Владивостоке. Общий объем капиталовложений в проект составит 3,5 млрд рублей, планируется предоставить 107 рабочих мест, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

Пятиуровневый торгово-выставочный комплекс «Калина Молл» будет возведен в районе улицы Калинина, на северном побережье бухты Золотой Рог, откуда открывается восхитительный вид на бухту и историческую часть Владивостока.

В настоящее время завершаются фасадные работы, ведётся монтаж внутренних инженерных сетей. Окончание строительства и ввод комплекса в эксплуатацию запланирован на третий квартал 2018 года.

Генеральный директор ООО «Артаяр» Дмитрия Макаренко: "В рамках проекта планируется тесное сотрудничество с профессиональными учебными заведениями региона для привлечения высококвалифицированных и талантливых специалистов рабочих специальностей для прохождения производственной практики и дальнейшего трудоустройства"

На общей площади комплекса в 96 тыс кв.м. будут расположены развлекательный центр с кинотеатром, торговые площади и многоуровневая парковка вместимостью на 2 тыс автомобилей.

В торгово-развлекательном комплексе будут представлены такие компании, как международные универмаги одежды (более 10 тыс. кв.м.), которые откроют свои флагманские магазины на Дальнем Востоке; гипермаркет "Самбери" (10 тыс. кв.м.) с принципиально новым форматом; первый магазин во Владивостоке «Посуда Центр» (1 560 кв.м.) – федеральная сеть магазинов товаров для дома в России формата Cash&Carry; в обновленных форматах «Летуаль» (1 000 кв.м.) и детский гипермаркет "Бубль-Гум"; супермаркет бытовой техники «Эльдорадо» (1 740 кв.м.).

Киноцентр "Киномакс" – одна из сильнейших сетей кинотеатров в России и первая киносеть, решившаяся на освоение Дальнего Востока. Киноцентр будет включать в себя 8-кинозалов, включая премиальный зал повышенной комфортности в формате IMAX Sapphire. В настоящий момент данный формат представлен только двумя залами в Москве и Санкт-Петербурге.

Развлекательный комплекс «Панда-Парк» - круглогодичный крытый веревочный парк. Это совершенно новый формат семейного спортивно-развлекательного центра: с веревочными маршрутами на высоте 10 метров и скалодромом различной сложности, а также аттракционом свободного полета. Настоящий эпицентр приключений для детей и взрослых.

Самый большой и вместительный в городе фуд-корт, включающий в себя 8 кухонь, 2 двухуровневых ресторана, более 600 посадочных мест с прекрасным панорамным видом на Владивосток и искусственным стационарным катком площадью около 400 м2.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: свободный порт владивосток 



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