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Гарантийный фонд Приморского края улучшил условия предоставления своего поручительства предпринимателям
Выплатить комиссионное вознаграждение за поручительство Гарантийного фонда Приморского края можно в рассрочку. С апреля этого года такая возможность предоставлена также компаниям, которым поручительство дано на срок более пяти лет.
Как сообщила исполнительный директор Гарантийного фонда Ксения Плетцер, в рамках продукта «Успех» в случае, если размер поручительства составляет более 50 миллионов рублей, выплата вознаграждения, по заявлению заемщика, стала возможна в рассрочку: ежеквартально / один раз в полгода / ежегодно.
«Также вознаграждение за предоставленное поручительство в рамках данного продукта подлежит ежегодному перерасчету исходя из суммы основного долга по кредиту по состоянию на дату начала следующего финансового года», – сообщила руководитель фонда.
Напомним, Гарантийный фонд Приморья создан распоряжением администрации края в 2009 году. Фонд обеспечивает доступ субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства к кредитным и иным финансовым ресурсам, а также развитие системы гарантий и поручительств.
Подробнее об услугах фонда можно узнать по телефону: 8 (423) 2-440-440, а также по адресу: Владивосток, Тигровая, дом 30, офис 1001.
Также по вопросам получения поддержки бизнесмены могут обращаться в департамент экономики и развития предпринимательства Приморья: 8 (423) 220-86-41 и 220-83-49.
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