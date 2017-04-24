www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 56.23 р. 100 JPY: 51.49 р.
EUR: 60.32 р. 10 CNY: 81.69 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Транспорт
Распечатать

В Приморье оштрафовали пассажирских перевозчиков

24 Апреля 2017, 13:03 | Приморье

Некоторые водители местных компаний завысили цену проезда, сообщили Деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе Прокуратуры Приморского края.

В Партизанске завышение тарифов на услуги по регулярным перевозкам пассажиров и багажа послужило основанием для вмешательства прокуратуры. В ходе проверки, проведенной прокуратурой города Партизанска с привлечением сотрудников ГИБДД и ДПС ОГИБДД ОМВД России по г. Партизанску, установлены факты завышения регулируемых тарифов на услуги по перевозке пассажира автомобильным транспортом двумя компаниями - ООО «Пассажирские перевозки» и ООО «Баярд».

В нарушение требований федерального законодательства и соответствующего постановления департамента по тарифам Приморского края указанные компании-перевозчики с конца января 2017 г. осуществляли перевозку пассажиров и багажа по тарифу, установленному в размере 21 рубль.

По фактам выявленных нарушений порядка ценообразования прокурором города внесены представления руководителям этих компаний, которые рассмотрены и удовлетворены. Во исполнение требований прокурора 12 сотрудников предприятий привлечены к дисциплинарной ответственности.

Кроме этого, в отношении руководителей ООО «Пассажирские перевозки» и ООО «Баярд» вынесены постановления о возбуждении дел об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 14.6 КоАП РФ, завышение регулируемых государством тарифов на продукцию, товары либо услуги.

По результатам их рассмотрения указанные лица привлечены к административной ответственности в виде штрафа на общую сумму 100 тыс. рублей.

Досье «Золотого Рога»: Постановлением департамента по тарифам Приморского края от 26.12.2016 «Об утверждении предельных максимальных тарифов на услуги по регулярным перевозкам пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования в городском, пригородном и межмуниципальном сообщении по регулируемым тарифам на территории Приморского края» установлены максимальные тарифы на услуги по регулярным перевозкам автомобильным транспортном общего пользования без учета финансовых средств на реализацию инвестиционных программ и программ по обновлению автобусного парка в размере 18 рублей.

Иван КРЫШАН.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

Автор:
Теги: транспорт  пассажирские перевозки 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru