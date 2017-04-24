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В Приморье оштрафовали пассажирских перевозчиков
Некоторые водители местных компаний завысили цену проезда, сообщили Деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе Прокуратуры Приморского края.
В Партизанске завышение тарифов на услуги по регулярным перевозкам пассажиров и багажа послужило основанием для вмешательства прокуратуры. В ходе проверки, проведенной прокуратурой города Партизанска с привлечением сотрудников ГИБДД и ДПС ОГИБДД ОМВД России по г. Партизанску, установлены факты завышения регулируемых тарифов на услуги по перевозке пассажира автомобильным транспортом двумя компаниями - ООО «Пассажирские перевозки» и ООО «Баярд».
В нарушение требований федерального законодательства и соответствующего постановления департамента по тарифам Приморского края указанные компании-перевозчики с конца января 2017 г. осуществляли перевозку пассажиров и багажа по тарифу, установленному в размере 21 рубль.
По фактам выявленных нарушений порядка ценообразования прокурором города внесены представления руководителям этих компаний, которые рассмотрены и удовлетворены. Во исполнение требований прокурора 12 сотрудников предприятий привлечены к дисциплинарной ответственности.
Кроме этого, в отношении руководителей ООО «Пассажирские перевозки» и ООО «Баярд» вынесены постановления о возбуждении дел об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 14.6 КоАП РФ, завышение регулируемых государством тарифов на продукцию, товары либо услуги.
По результатам их рассмотрения указанные лица привлечены к административной ответственности в виде штрафа на общую сумму 100 тыс. рублей.
Досье «Золотого Рога»: Постановлением департамента по тарифам Приморского края от 26.12.2016 «Об утверждении предельных максимальных тарифов на услуги по регулярным перевозкам пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования в городском, пригородном и межмуниципальном сообщении по регулируемым тарифам на территории Приморского края» установлены максимальные тарифы на услуги по регулярным перевозкам автомобильным транспортном общего пользования без учета финансовых средств на реализацию инвестиционных программ и программ по обновлению автобусного парка в размере 18 рублей.
Иван КРЫШАН.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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