Го Чжицзюнь: Цена продуктов питания российского производства доступная, а качество - надежное

Благодаря тесному взаимодействию президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина российско-китайские отношения успешно развиваются по всем направлениям и на всех уровнях. Эта политика способствует и укреплению межрегионального сотрудничества Северо-Востока Китая и Дальнего Востока России.

«Дальневосточный капитал» обсуждал с генеральным консулом КНР в Хабаровске господином Го Чжицзюнем вопросы сотрудничества в агропромышленной сфере.

- Господин Го Чжицзюнь, в 2016 году наши страны отметили 15-летие подписания «Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между КНР и РФ» и 20-ую годовщину установления китайско-российских отношений стратегического взаимодействия и партнерства. Как вы оцениваете этот пройденный совместный путь?

- Эта 20-летняя история показывает, что Китай и Россия стремятся к установлению государственных отношений нового типа, ядром которых являются сотрудничество и взаимный выигрыш, а политические отношения ведут за собой реальные проекты в экономике, которые реализуются на благо наших народов.

В 2016 году общий объем товарооборота ДФО с Китаем достиг больше $6 млрд. Китай удерживает первое место среди внешнеторговых партнеров Дальнего Востока. Активно продвигается ряд важных проектов в сфере трансграничной инфраструктуры, таких как железнодорожный мост Тунцзян - Нижнеленинское, автомобильный мост Хэйхэ - Благовещенск, восточный маршрут газопровода «Сила Сибири». Межправительственная комиссия по сотрудничеству и развитию Северо-Востока Китая, Дальнего Востока и Байкальского региона, Китайско-Российское ЭКСПО и Восточный экономический форум создали благоприятные площадки для углубления межрегионального сотрудничества.

- Какие возможности существуют сегодня для развития сотрудничества между нашими странами в агропромышленной сфере?

- Россия - один из крупных экспортеров продовольствия в мире. Согласно статистике последнего сельскохозяйственного года, общий объем экспорта продовольствия России составил 35 млн тонн - это первое место в мире. Также отмечаются динамичные темпы увеличения производства сельхозпродуктов. По прогнозам Минсельхоза России, в этом году посевная площадь может впервые за 15 лет превысить 80 млн гектаров.

Китай - одна из крупнейших стран-потребителей сельхозпродуктов, где годовое потребление пшеницы составляет 120 млн тонн (как весь Европейский союз), потребление риса - 150 млн тонн (одна треть мирового показателя), потребление свинины - 57 млн тонн (первое место в мире).

Устойчиво растет потребление молочных продуктов, мясной продукции высокого качества, «зеленых» органических продуктов питания без ГМО.

По статистике, за первое полугодие 2016 года общий объем экспорта продовольствия сельхозпродуктов России в Китай достиг $968 млн и впервые за 10 лет получил торговое сальдо в данной сфере. А в целом по итогам прошлого года объем экспорта продуктов питания в Китай оценивается в $1,5 млрд, что на 20% больше, чем в 2015 году.

Замороженная рыба, шоколад, мороженое, кондитерские изделия, мед и т. д. пользуются хорошей репутацией и популярностью среди китайских потребителей. Цена продуктов питания российского производства доступная, а качество - надежное.

Мне представляется, что важным аспектом сотрудничества является обмен сельскохозяйственной информацией. Можно подумать о создании китайско-российской платформы сельскохозяйственной информации, нужно совершенствовать механизм обмена, формируя базу «Большие данные». Кроме того, возможно создание китайско-российского центра, который бы мог предоставлять юридические консультации, оказывать содействие для принятия инвестиционных решений, помогая китайским инвесторам лучше узнавать и соблюдать российские законы, решать проблему с нехваткой информации и связей.

Хорошие перспективы в развитии интернет-бизнеса с использованием зрелых платформ, таких как Alibaba, Taobao и Jingdong. Это может максимально расширить географию сотрудничества.

- В середине марта заместитель председателя правительства РФ - полпред президента России в ДФО Юрий ТРУТНЕВ в рамках «Дня китайского инвестора» заявил, что инвесторы из России и Китая намерены реализовать крупные проекты в сфере сельского хозяйства на Дальнем Востоке с объемом инвестиций $270 млн. Как по-вашему, это реалистичные планы?

- Безусловно. Географическое преимущество дает благоприятные условия. В самом деле, Северо-Восток Китая и Дальний Восток, которые имеют общие границы, похожие структуру экономики и климатические условия, уже успешно сотрудничают в сфере растениеводства и животноводства. В Суйфэньхэ, Жаохэ, Маньчжурии, Хуньчуне и других приграничных городах построены зоны беспошлинной торговли, такие компании, как Taiyuan провинции Цзилинь, Huaxing и Longxing провинции Хэйлунцзян, установили агропромышленные парки в Приморском крае, Амурской области и ЕАО. Они, с одной стороны, считаются успешными примерами китайской агрополитики «выход за границу», с другой стороны, это отвечает политике импортозамещения, что способствует увеличению поставщиков для российских внутренних рынков.

В дальнейшем стороны должны воспользоваться преимуществом трансграничных транспортных коридоров, такими как железнодорожный мост Тунцзян - Нижнеленинское, автомобильный мост Хэйхэ - Благовещенск, международные транспортные коридоры «Приморье-1» и «Приморье-2». Необходимо создавать пограничные склады хранения, логистические центры и перевалочный зерновой терминал, чтобы увеличить масштабы сельскохозяйственной торговли. Кроме этого, стороны могут рассмотреть модель сотрудничества «растениеводство + животноводство + переработка», чтобы создать полноценный сельхозкластер и повысить добавленную стоимость продуктов.

Если говорить, в частности, о Хабаровском крае, то, я считаю, регион должен активно создавать условия для установления грузового пункта пропуска на острове Большом Уссурийском, а также развивать торговлю свежей сельхозпродукцией и морепродуктами на основе логистики «холодной цепочки».

- Господин Го Чжицзюнь, как китайские инвесторы оценивают преимущества режимов ТОР и свободного порта?

- Очень позитивно. Преференции и льготы ТОРов и свободного порта создали благоприятные условия для китайских агропредприятий. Например, ТОРы «Михайловский» в Приморском крае, «Белогорск» в Амурской области, «Южная» в Сахалинской области ориентируются именно на сельское хозяйство. Генконсульство Китая нацеливает китайские предприятия на то, чтобы они воспользовались льготными мерами и политикой.

В настоящий момент китайско-российкая межправительственная подкомиссия по сотрудничеству в сфере сельского хозяйства играет значительную роль в продвижении взаимного допуска сельхозпродукции и увеличении инвестиций. Механизм сотрудничества постоянно совершенствуется. Стороны смогут рассмотреть возможность проведения мероприятий на периодической основе в таких форматах, например, как китайско-российский форум аграрного предпринимательства и круглый стол по научно-техническим инновациям сельского хозяйства.

- Что вы можете сказать по поводу модернизации в сельскохозяйственной сфере?

- В 2016 году Китай начал реализовывать 13-ый пятилетний план, важнейшие задачи которого - модернизация сельхозпромышленности и развитие международного сотрудничества в сфере сельского хозяйства. Недавно Академия наук провинции Хэйлунцзян и Дальневосточный НИИ сельского хозяйства в Харбине подписали соглашение о создании китайско-российского инновационно-исследовательского сельхозцентра, а также утвердили «дорожную карту» по реализации соглашения о научном сотрудничестве между сторонами, заключенного в августе 2016 года.

Российско-китайский проект направлен на проведение совместных исследований в сфере сельского хозяйства и будет способствовать трансферу научных достижений и экономическому развитию территорий.

Без сомнений, это важная попытка сторон в дальнейшем разработать новую модель сотрудничества, ориентированную на научно-технические составляющие, обмен квалифицированными кадрами и снижение трудоемкости за счет повышения уровня наукоемкости и машинизации сельского хозяйства.

- 2017-й в России объявлен Годом экологии. Защита сельскохозяйственной среды - важный аспект и гарантия безопасности пищевых продуктов. На что, по-вашему, стоит обратить особое внимание?

- В Китае есть поговорка: «Народ пищу почитает как небо». Еда занимает особенное важное место в жизни китайского народа, тесно связана с китайской культурой, историей, народными традициями и обычаями. Безопасность продуктов питания - это здоровье народа, чему уделяют большое внимание и китайское, и российское правительства. Генконсульство Китая неизменно требует от китайских агропредприятий четкого соблюдения российских законов о применении агрохимических препаратов, химических удобрений, инсектицидов. Необходимо повышать свою сознательность в защите окружающей среды, научно осуществлять севооборот, сохранять плодородие почвы, активно прорабатывать метод по защите агропространства и установить должный имидж и репутацию китайских агропредприятий.

В настоящее время стороны активно продвигают реализацию сопряжения Экономического пояса Шелкового пути с Евразийским экономическим союзом. Развитие евразийского экономического пространства с широким рынком и богатыми ресурсами не обойдется без углубленного сотрудничества в сфере сельского хозяйства. Я уверен, наши страны смогут интенсивно соединять преимущества рынка, технологий, механизмов и капитала, чтобы внести достойный вклад в продовольственную безопасность АТР и даже всего мира.

Вера КАЛИНИНА.

Журнал "Дальневосточный капитал", апрель, 2017 год.