Инвестиции пришли в сельские районы дальневосточного региона

Если и есть положительная динамика в российской экономике, то драйв в последнее время ей задает агропромышленная отрасль. Этот же тренд сформировался и на Дальнем Востоке. И пусть сельхозпроизводители пока не являются главной опорой региональных бюджетов, именно они формируют сегодня перспективные точки роста.

Инвестиции пришли в сельские районы, и их объем будет только возрастать, учитывая интерес бизнеса к новым хозяйственным режимам с их льготами и преференциям. Территории опережающего развития (ТОР) помогли подтолкнуть компании к принятию инвестиционных решений. Сегодня ТОР обживает не только дальневосточный бизнес, но и крупные федеральные компании. Присматриваются и делают первые шаги - иностранные инвесторы.

Агропром - в проектной логике развития

Каждый год из тех последних лет, которые стали для сельского хозяйства на Дальнем Востоке новым этапом развития в силу принятой масштабной отраслевой госпрограммы и особого внимания правительства страны к огромному региону, следовало бы подводить промежуточные итоги в реализации намеченных планов. Но ситуация в регионах ДФО меняется не так быстро по многим причинам. И тот вектор развития агропрома, который был задан из федерального центра и подхвачен на местах, при всей схожести задач в регионах, вероятно, способен привести в них к совершенно разным результатам. Уже сейчас, когда становится все более очевидной разница в темпах развития сельскохозяйственных территорий, складывается специфика отрасли каждого дальневосточного субъекта ДФО.

Ключевой фактор

В основе региональной специфики оказываются, как и прежде, природный потенциал и географическое положение. Но к этим давно известным характеристикам на этот раз следует добавить возникший в последние годы еще один фактор, имеющий отношение к инвестиционной привлекательности, - емкость рынка. На Дальнем Востоке эта емкость такова, что даже в самых густонаселенных субъектах ДФО практически не способна привлечь внешних инвесторов - их расчеты строятся вокруг экспортных перспектив. В то же время в самих регионах Дальнего Востока в целом крайне невысокая степень обеспеченности собственными продуктами питания, поэтому региональные правительства нацелены в первую очередь на повышение показателей обеспеченности этими продуктами. Но решение этой задачи берут на себя, как правило, местные инвесторы. В помощь в реализации их проектов, как, собственно, и проектов внешних инвесторов, в том числе иностранных, государство предложило известные инструменты. Они, очевидно, и станут ключевым фактором, который повлияет на ситуацию в отрасли и принесет изменения в экономике сельхозпроизводства на Дальнем Востоке.

Полпред президента России на Дальнем Востоке Юрий ТРУТНЕВ считает, что макрорегион развивается комплексно и в проектной логике и сейчас уже много тех вопросов, которые не стратегически, а тактически важны. Среди предложенных правительством инструментов развития Дальнего Востока, которыми при соблюдении определенных требований могут воспользоваться инвесторы, в том числе с агропромышленными проектами, как известно, территории опережающего развития и Свободный порт Владивосток. Министр по развитию Дальнего Востока назвал проекты, реализуемые в ТОРах, «новой современной индустриализацией Дальнего Востока». А Юрий Трутнев при этом отметил, что под новые инвестпроекты сейчас создается более ста объектов инфраструктуры. По его словам, соотношение государственных и частных инвестиций, привлеченных на Дальний Восток, составляет 1 бюджетный рубль к 11 рублям инвесторов. Государственные вложения направляются на строительство дорог, подъездных путей, тепловых сетей, линий электропередачи, коммуникаций.

Региональная дилемма

Сейчас сельскохозяйственные проекты или проекты по переработке сельхозпродукции резидентов этих территорий есть практически в каждом дальневосточном регионе. Исключением стала только Магаданская область в силу уникальных для Дальнего Востока обстоятельств, связанных с тем, что на территории действует свободная экономическая зона с льготным режимом. Как пояснили «Дальневосточному капиталу» в минсельхозе области, работа по созданию ТОР ведется и желающие стать резидентами, в общем-то, имеются, но есть сомнения, что этот инструмент может стать таким же эффективным, как в других регионах.

Особенность этой ситуации заключается в том, что производство в регионе в основном сосредоточено относительно близко к городу Магадану, который с прилегающими населенными пунктами является основным рынком сбыта. Собственно там и целесообразно создавать ТОР, считают местные специалисты. Но эти территории входят в свободную экономическую зону, а наложения этих двух инструментов недопустимы по закону. «Перед нами стоит дилемма, - говорят в минсельхозе области, - те предприятия, которые можно было бы включить в ТОР, находятся на территории свободной экономической зоны, а за зоной нецелесообразно организовывать ТОРы, поскольку предприятия, расположенные там, являются основными плательщиками в бюджет. Если мы их выведем, бюджет у нас обнулится».

В то же время предприятия, работающие в свободной экономической зоне, имеют свой набор преференций. Птицефабрика «Дукчинская», которая с 2006 года поэтапно модернизирует производство, обновляя оборудование, пользуется важной для нее льготой - освобождением от уплаты таможенной пошлины на ввозимое европейское оборудование. Это довольно существенные деньги для предприятия. На эту же льготу рассчитывает еще один член СЭЗ, так же местный инвестор, который уже в скором будущем планирует начать строительство тепличного комплекса. В минсельхозе области подчеркивают, что строительство будет осуществляться исключительно за счет частных вложений. Бюджетная же поддержка будет оказана лишь на последнем этапе этого строительства: инвестору будет возмещено в соответствии с предусмотренными госпрограммой мерами 25% затрат от установленной стоимости.





Более 100 объектов инфраструктуры создается сегодня в ДФО под новые проекты в АПК.

Эффективный инструмент

Сельскохозяйственное направление включено в список специализаций в нескольких дальневосточных ТОРах. В Камчатском крае, где особые надежды связывают с развитием туристической отрасли, ожидают роста потребления местных продуктов питания в том числе за счет увеличения потока туристов. Впрочем, обеспеченность этого региона собственными продуктами питания крайне невысокая, и даже без туристов рынку местных продуктов есть куда расти. Сегодня полуостров обеспечен только на 33% собственным молоком, на 16% - мясом и на 17% - овощами. Более благополучно обстоят дела разве что с картофелем (100%-ная самообеспеченность) и яйцом (самообеспеченность на 66%). В этой ситуации в крае проявили довольно высокий интерес к новому инструменту. И сейчас в ТОР «Камчатка» включены несколько сельскохозяйственных проектов, весьма значимых для региона, таких как, например, проект строительства свинокомплекса «Камчатский» с объемом инвестиций 712 млн рублей, проект ООО «Зелена ферма» по строительству круглогодичных теплиц стоимостью 1,4 млрд рублей, проект по созданию птицефабрики «Камчатский бройлер» стоимостью более 1 млрд рублей и другие.

Но, пожалуй, наибольший объем инвестиций в дальневосточный агропром сумели привлечь специализированные ТОРы. Сахалинская область, где расположена сельскохозяйственная ТОР «Южная», - территория далеко не самая благоприятная в стране и даже на Дальнем Востоке для сельского хозяйства. Ситуацию осложняет островное положение региона с его дорогостоящей логистикой. Привлечь инвестора с сельскохозяйственным проектом на остров всегда было непросто. Туда неохотно шли даже китайские рабочие. Но ситуацию спасала нефтяная отрасль, позволявшая бюджету области выделять дополнительные деньги на поддержку инвестпроектов.

К этой поддержке теперь добавились преференции и льготы территории опережающего развития и возможность подключения сельхозпроизводства к газу. В результате региону удалось то, чего нет сегодня почти ни в одном другом дальневосточном субъекте, - привлечь дальневосточных инвесторов как в свиноводство, так и в молочное животноводство. В общей сложности на площадках ТОР «Южная» реализуются три крайне важных для области проекта: помимо проекта местной сахалинской компании «Совхоз «Тепличный» стоимостью 637,4 млн руб., на острове строится свинокомплекс, в который инвестирует компания «Мерси Агро Сахалин», планирующая в общей сложности вложить в него 2,3 млрд руб., а компания «Грин Агро Сахалин» реализует проект по строительству молочного комплекса стоимостью 4,7 млрд руб.

Уникальная ситуация складывается и в Приморском крае. ТОР «Михайловский» - мощный сельскохозяйственный кластер, расположенный в трех сельскохозяйственных районах Приморья. Сегодня там зарегистрировано 6 резидентов, общий объем инвестиций составил свыше 45 млрд рублей. Основной проект компании-резидента «Мерси трейд» предполагает работу 7 свинокомплексов производительностью до 540 тысяч голов в год. Кроме того, «Русагро Приморье», дочерняя компания крупнейшего российского агрохолдинга, планирует построить здесь 10 свинокомплексов производительностью 700 тысяч голов в год. В случае реализации этих проектов у Приморского края есть все шансы стать дальневосточным центром свиноводства и главным российским экспортером свинины в Азиатско-Тихоокеанский регион. Тем более сейчас есть намерения расширить территориально эту ТОР, включив в нее еще два сельскохозяйственных района - Хорольский и Ханкайский. Если эти намерения будут реализованы, то резидентом ТОР «Михайловский» станет крупнейший на Дальнем Востоке производитель молока и молочных продуктов - компания «Грин Агро», которая планирует строительство еще одного крупного молочного комплекса на 1800 голов дойного стада в дополнение к уже запущенному не так давно.

Территории опережающего развития позволили привлечь и иностранные инвестиции в дальневосточное сельское хозяйство. Японские инвесторы включились в реализацию проектов по созданию тепличных комплексов в двух регионах. Один из них - в рамках ТОР «Кангалассы» в Якутии (где ООО «Саюри» также инвестирует 1,33 миллиарда рублей в подобный проект), его инвесторами стали Алмазэргиэнбанк и «Хоккайдо Корпорейшн». Другой проект по строительству теплиц компании-резидента ТОР «Хабаровск» JGC Evergreen также сейчас находится в стадии реализации. Оба комплекса строятся с применением японских технологий.





В Хабаровске растет число инвестпроектов

Сегодня в реестре инвестиционных агропромышленных проектов Хабаровского края находится в общей сложности 10 проектов, половина из которых - растениеводческие. В основном это - строительство теплиц, среди которых наиболее крупный - тепличный комплекс компании JGC Evergreen, резидента индустриального парка «Авангард», являющегося одной из площадок ТОР «Хабаровск». Первая очередь этого комплекса была введена еще в 2015-16 гг., и сегодня зимние овощи выращивают пока только на 2,5 гектарах. Тем не менее в розничные сети края в прошлом году уже поступило более 400 тонн помидоров и других овощей. В планах инвестора ввести в производство до конца этого года еще порядка 2,5 гектаров. В дальнейшем, когда строительство всех теплиц будет завершено, общая площадь комплекса составит 10 гектаров.

«В этом году мы должны завершить вторую часть дороги к парку «Авангард». Остается также решить ряд вопросов, связанных со снижением ставок на энерготарифы, с ввозом посадочного материала из Японии. Здесь окажем максимальное содействие компании», - заявил губернатор Вячеслав ШПОРТ.

Но в этот список входят проекты не только производств. На Дальнем Востоке буквально в каждом регионе остро стоит вопрос хранения выращенного урожая и прочей сельхозпродукции. Если крупные инвестиционные проекты, как правило, предусматривают строительство в том числе и объектов для хранения, то для небольших предприятий, фермерских хозяйств и ЛПХ, которые также вносят существенный вклад в производство продуктов питания, необходимы отдельные площадки. Именно поэтому особое внимание в регионах сейчас уделяется созданию оптово-распределительных центров. Строительство такого центра «Агрохаб» с мощностью единовременного хранения на 63 тыс. тонн (картофеля, овощей, рыбы, мяса, зерна) и мощностью переработки на 94,5 тыс. тонн в год в Хабаровском крае планирует реализовать ООО «Амурзерно» на площадке «Ракитное» ТОР «Хабаровск». В прошлом году между инвестором и управляющей компанией был заключен договор аренды земельного участка.

«Инвесторы стали активнее к нам идти, в том числе и потому, что у нас появилась среди прочих видов господдержки такая мера, как предоставление земельных участков в аренду без проведения торгов, - пояснили «ДК» в минсельхозе региона. - Инвестор проходит определенные этапы согласования, проект его признают приоритетным, масштабным, соответствующим определенным критериям. И на этом основании ему выделяется земельный участок необходимой площади для реализации инвестиционного проекта. Плюс к этому там предусмотрены льготы по арендной плате».

Преференциями и льготами ТОР планирует воспользоваться и действующее крупнейшее в крае свиноводческое предприятие СК «Агроэнерго», предложив свой проект развития. Сегодня на этом свинокомплексе содержится более 40 тыс. голов свиней. По словам генерального директора предприятия Сергея МАРИНКИНА, льготные условия существенно повлияют на экономические показатели производства.

- Мы сейчас пытаемся войти в ТОР «Хабаровск», наше производство расположено на площадке «Ракитное» в пределах кадастрового квартала, - говорит Сергей Маринкин. - Сейчас с администрацией района проводим активную работу по вхождению в ТОР. Для нас эта площадка является привлекательной прежде всего с точки зрения снижения налоговой нагрузки и снижения платежей во внебюджетные фонды с той суммы фонда оплаты труда, которую мы ежегодно выплачиваем работникам. Только на этом вхождение в ТОР позволит нам экономить от 30 до 40 млн рублей. У нас работает 530 человек, поэтому фонд оплаты труда достаточно большой. И такое снижение налоговой нагрузки весьма ощутимо.

Животноводческие проекты для Хабаровского края приобретают особое значение, поскольку регион обеспечен мясом собственного производства пока только на 20%. Крупный производитель колбас - компания «Скифагро-ДВ» (торговая марка «Скиф») - намерен построить в регионе свиноводческий комплекс на 72 тыс. голов. Проект получил статус приоритетного в крае, что дает ему право на получение земельных участков без торгов и льгот по арендным платежам. Общий объем заявленных инвестиций - 2,62 млрд рублей, а запуск производства планируется на конец 2017 года. В конце прошлого года получило одобрение решение о предоставлении государственной инфраструктурной субсидии этому инвестиционному проекту. Государственная субсидия в объеме 124 млн рублей будет использована на строительство газопровода, линии электропередачи, автодороги.

В отрасли птицеводства флагманским проектом в регионе, по словам специалистов, является строительство предприятия по производству порядка 14 тыс. тонн мяса индейки в год. Проект, по их оценкам, находится сейчас уже в довольно высокой степени готовности: заканчивается проектирование, оформлены все земельные участки, решены вопросы обеспечения инфраструктурой. Инвестором этого проекта выступает АО «Хабаровский зерноперерабатывающий комбинат».





Гектары не растут

Рост числа агропромышленных проектов на Дальнем Востоке уже сейчас формирует новые тенденции развития отрасли в регионах. Наблюдатели отмечают набирающий обороты процесс укрупнения бизнеса, который, очевидно, и будет определять в ближайшей перспективе вектор развития в складывающейся новой экономике отрасли. Наиболее ярко эта тенденция проявила себя в Приморском крае, где сейчас реализуются самые крупные дальневосточные проекты, требующие соответствующего ресурсного обеспечения, т. е. земли. Компания «Русагро» сообщила в декабре прошлого года в своем пресс-релизе о приобретении 33 тыс. га земли в г. Уссурийске и Михайловском районе Приморского края. С учетом этого приобретения земельный фонд компании на Дальнем Востоке достиг более 82 тыс. га.

Стоит отметить, что эти процессы вызывают неоднозначную оценку в Приморском крае, поскольку укрупнение бизнеса связано с поглощением крупными и сильными компаниями более мелких, что всегда воспринималось значительной частью местного бизнеса весьма болезненно. Под ударом оказались далеко не только низкоэффективные, «слабые» хозяйства, как их иногда называли приморские чиновники, но и вполне успешные, но ставшие заложниками навязанных теневых арендных отношений с держателями земли в условиях конкуренции со стороны китайских арендаторов. Так, например, лишилась части земли компания «Золотая долина» с уникальным для региона проектом в области мясного скотоводства, потеряли земли также компания «Армада» и некоторые другие. В то же время наблюдатели отмечают, что появление в регионе крупных многомиллиардных животноводческих проектов не привело к росту количества засеваемых гектаров. Площадь посевов в крае в последние годы составляла примерно 420 тыс. га, более 320 тыс. га по-прежнему ждут восстановления.

Кардинальное отличие

А между тем площадь пахотных земель в ДФО составляет порядка 2300 тыс. га, пастбищ и сенокосов - примерно 1800 тыс. га. Основные сельскохозяйственные угодья расположены на юге Дальнего Востока, в основном в Приамурье, в районе реки Уссури и на Приханкайской равнине, на их долю приходится порядка 90% посевной площади в федеральном округе. Наибольшее количество гектаров пашни находится в Амурской области - 53% от общего количества. Регион в последние годы активно вводил в оборот новые земли, стимулируя эти процессы соответствующими программами. В результате засеянные поля выросли с 600 тыс. га в 2006 году до 1240 тыс. запланированных на этот год. С учетом земли под парами общее количество засеваемых земель составляет сегодня 1300 тыс. га из имеющихся в области 1500 тыс. га пашни.

Наличие огромных не только по меркам Дальнего Востока эффективных сельскохозяйственных земель кардинальным образом отличает Амурскую область от других регионов ДФО. Собственно, здесь сложилась своя специфика отрасли не без влияния на все процессы со стороны областной власти. В области никогда не было иностранных инвесторов в сельскохозяйственной отрасли, а с этого года принято решение на уровне региона отменить полностью даже квоты на китайских рабочих. Это, конечно, не значит, что иностранной рабочей силы не будет совсем. Все-таки на северокорейских рабочих, не заработавших настолько неоднозначной репутации, этот запрет не распространяется. Но от практики столь интенсивного земледелия, которая свойственна аграриям из соседней страны, в регионе предпочитают воздерживаться.

При всех вполне благоприятных условиях, Амурская область, в отличие от Приморского края, не испытывает наплыва сельхозинвесторов даже при наличии на ее территории двух ТОРов. Якорным резидентом ТОР «Белогорск» стал маслоэкстракционный завод «Амурский» с проектом по глубокой переработке сои стоимостью 1,1 млрд рублей. Сейчас первая очередь этого производства в высокой стадии готовности, практически предприятие уже работает в режиме опытно-промышленной эксплуатации, выпуская соевое масло, шрот, лецитин. Запуск второй и третьей очередей позволит выпускать соевый изолят.

Среди причин отсутствия собственно сельскохозяйственных проектов, по мнению наблюдателей, на первый план выходит земля, которая фактически давно разобрана и сегодня возделывается местными сельхозпроизводителями. Как отнеслись бы руководители области в случае возникновения в регионе аналогичных приморским процессов формирования крупного землевладения за счет давно работающих местных фермеров, сказать сложно. Но область, достигшая хороших результатов в освоении земли и подъеме сельского хозяйства, сделала это собственными силами именно с этими фермерами. По итогам прошлого года, по данным амурского минсельхоза, доля прибыльных предприятий отрасли в регионе составила 84%.

В качестве тенденции специалисты области отмечают рост показателя объема производства валовой продукции на 1 рубль господдержки. Если в 2012 году на этот рубль производили продукции на 12,4 рубля, то в 2016 году показатель вырос до 36 рублей. Вместе с тем в структуре господдержки за это время произошли существенные изменения: снижение доли областного бюджета с 62% до 34% и соответственно увеличение доли федерального бюджета.





Мелиорация ждет инвестора

В отличие от Приморья и Амурской области остальные территории Дальнего Востока не имеют таких площадей пахотных земель. За исключением Еврейской АО, где обрабатывается в общей сложности около 130 тыс. га пашни, используемая под посевы земля в субъектах ДВ составляет меньше 100 тыс. При этом имеющийся в наличии потенциал, как правило, не используется в полной мере, а растениеводческие хозяйства теряют в рентабельности из-за снижения плодородия почв в последние десятилетия. Во многом это связано с состоянием мелиоративных систем, пришедших без ремонта в упадок. Практически все регионы Дальнего Востока крайне нуждаются в восстановлении мелиоративных систем, защищающих посевы от засух и переувлажнений и способствующих существенному повышению урожайности.

В 2014 году в стране вступила в силу новая госпрограмма, рассчитанная на то, что к 2020 году в РФ будет вовлечено в оборот более двух миллионов гектаров мелиорированных земель за счет строительства новых и, самое главное, реконструкции уже существующих систем и сооружений. Под эти задачи определено финансирование из федерального бюджета и региональных бюджетов на условиях софинансирования. Но при всей актуальности вопроса в дальневосточных регионах пока нет соответствующей задачам работы по реконструкции систем. «Для нас мелиоративная система очень значима, это у нас вопрос больной, - говорят в минсельхозе Камчатского края. - Мы хотим восстанавливать и уже рабочую группу создали, чтобы составить план работ по мелиорации и хотя бы сдвинуть проблему с мертвой точки. Но мы не участвуем в федеральной программе потому, что у нас нет собственников на мелиоративные системы. Земли совхозов отошли в паях вместе с этими каналами. Сегодня закон говорит о том, что если на земле у арендатора или собственника есть мелиоративная система, то она должна им обслуживаться. А у нас и с юридическим статусом земли ситуация не совсем благополучная. Не все сельхозтоваропроизводители стремятся ее оформлять из-за земельного налога. Хотя мы в свое время даже субсидию предоставляли по оформлению земли в собственность».

При всех возможностях мелиоративных систем существенно повысить доходность растениеводства и, по большому счету, изменить экономику сельхозпроизводства, частных инвесторов, готовых вкладывать в восстановление каналов даже с господдержкой, практически нет. О намерении участвовать в этой работе заявляла ранее только компания «Русагро» в Приморье. Государственная поддержка в этом регионе компенсирует 50% затрат на реконструкцию. На Сахалине уровень компенсации еще выше - 90%. Но пока намерений воспользоваться этим у собственников земли нет: даже при такой поддержке государства затраты на эти работы слишком высоки. На острове в принципе довольно дорого стоит восстановление пашни. Сегодня восстановленный гектар обходится порядка 600 тыс. руб. инвестору.





Возрастающий спрос

А между тем новые технологии, меняющаяся законодательная база и растущий интерес к сельскому хозяйству, стимулированный госпрограммами, в том числе поддерживающими начинающих фермеров, ставят на повестку дня вопросы повышения квалификации сельхозпроизводителей и доступности для них консультационных услуг. Главной проблемой, сдерживающей рост мелких и даже средних хозяйств, повышение их эффективности, президент Ассоциации крестьянско-фермерских хозяйств Приморского края Алексей РАЧЕНКОВ назвал низкий уровень экономической, юридической грамотности большинства наших сельхозпроизводителей. В регионах уделяют кадровым вопросам, уровню подготовки специалистов сейчас особое внимание. На Сахалине рассматривают возможность привлечения японских специалистов для различных консультаций, обучающих программ, в том числе в учебные заведения. В Приморском крае на базе научного учреждения планируют создать настоящий консультационный центр, где различные проекты могут получить информационное сопровождение.

- В последнее время возник ажиотаж в отношении дальневосточного гектара, начинающих фермеров, семейных ферм, к нам приходят реальные люди и просят о помощи, начиная от составления бизнес-планов, заканчивая конкретными производственными вопросами, - говорит директор ПримНИИСХ Алексей ЕМЕЛЬЯНОВ. - И они готовы оплачивать эту услугу. Им требуются знания, в том числе научные. Мы, конечно, не разговариваем с этими людьми о биотехнологиях и генетике, но нас спрашивают, как возделывать культуру, как пчеловодством заниматься и т. д. Складывается ситуация, когда наука не только становится центром генерации новых знаний, но и консультационным центром. К нам обращаются иностранные компании за помощью. Приезжают и наши сельхозпроизводители и говорят: «Я готов создать все условия для научного работника, который уже приобрел определенные знания, если он мне обеспечит повышение урожайности». Научная это работа или вопрос о том, что специалистов не хватает? Но как бы там ни было, с такими предложениями к нам приходят.

Собственно, такие центры в условиях Дальнего Востока не могут быть полностью коммерческими структурами и, очевидно, не обойдутся совсем без государственной помощи. Но именно в стенах госучреждения услуга может стать максимально доступной для всех существующих производителей - от самых мелких до крупных, считают специалисты.

Елена АБАШЕВА.

Журнал "Дальневосточный капитал", апрель, 2017 год.