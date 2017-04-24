www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 56.23 р. 100 JPY: 51.49 р.
EUR: 60.32 р. 10 CNY: 81.69 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Сельское хозяйство
Распечатать

Денис Бочкарев, вице-губернатор Приморского края: Господдержку избавляют от лишней бюрократии

24 Апреля 2017, 12:30 | Приморье
- Сегодня, при пристальном внимании к эффективности бюджета, когда каждая копейка на счету, Минсельхоз РФ пытается создать механизм поддержки сельхозпроизводства, который сможет обеспечить финансирование отрасли таким образом, чтобы больше денег доходило до сельхозтоваропроизводителя.

У нас, региональных руководителей отрасли, были неоднократные обсуждения этого вопроса во время встречи с министром сельского хозяйства, мы высказывали свои предложения, обращая внимание на то, что мер господдержки предусмотрено законом настолько много, что они в таком количестве, в общем-то, и не нужны. Складывалась парадоксальная ситуация, когда только по одной из мер поддержки определено несколько целевых статей, например по субсидированию процентной ставки по кредитам их существовало порядка пяти.

Сложность действовавшей системы заключалась еще и в том, что в регионах нет единого критерия для определения тех, кто будет получателем этих денег, и того, какие направления следует развивать. Где-то уделяли больше внимания личным подсобным хозяйствам, где-то в приоритете было растениеводство, где-то - животноводство. Но у Минсельхоза, по сути, единый подход, т. е. при распределении средств там исходили не из потребностей, а из объективных критериев. Есть формула расчета, в которой учитываются, скажем, уровень бюджетной обеспеченности, количество гектаров посевов и другие показатели. И исходя из этого выделенные средства, допустим 15 млрд, распределяются по всем регионам. И мы зачастую получаем недостаточно средств для одного направления, но при этом оказывается избыточным финансирование другого. И перекинуть деньги мы просто не могли, поскольку для этого необходимо пройти через чудовищный бюрократический механизм, на что уходит, как правило, не меньше 4-5 месяцев. Поэтому мы предлагали просто объединить ряд направлений мер поддержки, особенно это касается процентов по кредитам, и отдать право распределять деньги между статьями расходов региону.

Нас услышали. И даже более того, Минсельхоз РФ пошел дальше - изменения коснулись как льготного кредитования, так и единой субсидии. Сейчас система меняется, два года шла ее трансформация. И с этого года вступили в силу новые правила. Осталось в общей сложности всего 5 направлений господдержки. Это единая субсидия, в которую объединились все виды господдержки по субсидированию процентов по «коротким» кредитам. Сюда входят гранты начинающим семейным фермам, гранты кооперативам, затраты на семена, компенсация затрат на страхование и некоторые другие. Затем сохранена несвязанная поддержка, погектарная. Третье направление - это социальное развитие села, обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности. Сохранено также субсидирование затрат на реконструкцию мелиоративных систем. И определен механизм поддержки, направленный на повышение продуктивности молочного скота взамен субсидий на молоко, которые выплачивались раньше.

И помимо этих пяти направлений есть еще одно - льготные кредиты. С начала этого года сельхозпроизводители, которые рассчитывают на льготные кредиты, не будут у нас проходить комиссию по отбору, а будут заключать соответствующие соглашения с банком и Минсельхоз РФ напрямую выплатит им субсидию по кредиту. Для Приморского края определен лимит порядка 420 млн руб. Это достаточно большой лимит. По нашим с банками расчетам, он позволит привлечь кредитных средств в отрасль на сумму порядка 12 млрд руб. и «коротких», и «длинных» кредитов. Стоит отметить еще одну немаловажную норму, предусмотренную в этих льготных кредитах: 20% от всего лимита должно быть использовано малыми формами хозяйствования. Каждый, кто хочет заниматься сельским хозяйством, должен теперь обратиться в банк. Сейчас уже аккредитовано порядка 18 банков. Я думаю, что для сельхозпроизводителя этот порядок льготного кредитования удобен, поскольку освобождает его от лишних бюрократических процедур, связанных с оформлением документов в департаменте. Другой вопрос - хватит ли на всех денег в рамках лимита? Практика этого года покажет.

Подготовила Лариса Жиронкина

Журнал "Дальневосточный капитал", апрель, 2017 год. 

 

Автор:
Теги: сельское хозяйство 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru