Денис Бочкарев, вице-губернатор Приморского края: Господдержку избавляют от лишней бюрократии

- Сегодня, при пристальном внимании к эффективности бюджета, когда каждая копейка на счету, Минсельхоз РФ пытается создать механизм поддержки сельхозпроизводства, который сможет обеспечить финансирование отрасли таким образом, чтобы больше денег доходило до сельхозтоваропроизводителя.

У нас, региональных руководителей отрасли, были неоднократные обсуждения этого вопроса во время встречи с министром сельского хозяйства, мы высказывали свои предложения, обращая внимание на то, что мер господдержки предусмотрено законом настолько много, что они в таком количестве, в общем-то, и не нужны. Складывалась парадоксальная ситуация, когда только по одной из мер поддержки определено несколько целевых статей, например по субсидированию процентной ставки по кредитам их существовало порядка пяти.

Сложность действовавшей системы заключалась еще и в том, что в регионах нет единого критерия для определения тех, кто будет получателем этих денег, и того, какие направления следует развивать. Где-то уделяли больше внимания личным подсобным хозяйствам, где-то в приоритете было растениеводство, где-то - животноводство. Но у Минсельхоза, по сути, единый подход, т. е. при распределении средств там исходили не из потребностей, а из объективных критериев. Есть формула расчета, в которой учитываются, скажем, уровень бюджетной обеспеченности, количество гектаров посевов и другие показатели. И исходя из этого выделенные средства, допустим 15 млрд, распределяются по всем регионам. И мы зачастую получаем недостаточно средств для одного направления, но при этом оказывается избыточным финансирование другого. И перекинуть деньги мы просто не могли, поскольку для этого необходимо пройти через чудовищный бюрократический механизм, на что уходит, как правило, не меньше 4-5 месяцев. Поэтому мы предлагали просто объединить ряд направлений мер поддержки, особенно это касается процентов по кредитам, и отдать право распределять деньги между статьями расходов региону.

Нас услышали. И даже более того, Минсельхоз РФ пошел дальше - изменения коснулись как льготного кредитования, так и единой субсидии. Сейчас система меняется, два года шла ее трансформация. И с этого года вступили в силу новые правила. Осталось в общей сложности всего 5 направлений господдержки. Это единая субсидия, в которую объединились все виды господдержки по субсидированию процентов по «коротким» кредитам. Сюда входят гранты начинающим семейным фермам, гранты кооперативам, затраты на семена, компенсация затрат на страхование и некоторые другие. Затем сохранена несвязанная поддержка, погектарная. Третье направление - это социальное развитие села, обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности. Сохранено также субсидирование затрат на реконструкцию мелиоративных систем. И определен механизм поддержки, направленный на повышение продуктивности молочного скота взамен субсидий на молоко, которые выплачивались раньше.

И помимо этих пяти направлений есть еще одно - льготные кредиты. С начала этого года сельхозпроизводители, которые рассчитывают на льготные кредиты, не будут у нас проходить комиссию по отбору, а будут заключать соответствующие соглашения с банком и Минсельхоз РФ напрямую выплатит им субсидию по кредиту. Для Приморского края определен лимит порядка 420 млн руб. Это достаточно большой лимит. По нашим с банками расчетам, он позволит привлечь кредитных средств в отрасль на сумму порядка 12 млрд руб. и «коротких», и «длинных» кредитов. Стоит отметить еще одну немаловажную норму, предусмотренную в этих льготных кредитах: 20% от всего лимита должно быть использовано малыми формами хозяйствования. Каждый, кто хочет заниматься сельским хозяйством, должен теперь обратиться в банк. Сейчас уже аккредитовано порядка 18 банков. Я думаю, что для сельхозпроизводителя этот порядок льготного кредитования удобен, поскольку освобождает его от лишних бюрократических процедур, связанных с оформлением документов в департаменте. Другой вопрос - хватит ли на всех денег в рамках лимита? Практика этого года покажет.

Подготовила Лариса Жиронкина

Журнал "Дальневосточный капитал", апрель, 2017 год.