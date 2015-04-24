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Прокуратура Приморского края выявила новые нарушения прав работников ЗАО "ТМК"
24 Апреля 2015, 17:36 | Приморье
Прокуратура Приморского края продолжает контролировать ситуацию, возникшую на предприятии ЗАО «Тихоокеанская мостостроительная компания».
Кроме ранее принятых мер реагирования в связи с выявленными существенными нарушениями в сфере оплаты труда на данном предприятии, прокуратура в настоящее время проверяет процедуру сокращения штатов, сообщили деловой газете "Золотой Рог" в пресс-службе прокуратуры Приморского края.
В ходе надзорных мероприятий уже выявлены факты необоснованного принятия решений о расторжении трудовых договоров по инициативе работодателя в связи с сокращением численности или штата работников организации с лицами, обладающими гарантиями при расторжении трудового договора, предусмотренными ст. 261 ТК РФ.
Так, при принятии решений о сокращении работников в период с февраля по март 2015 г. работодателем в соответствующие приказы включены женщины, имеющие детей до 3 лет и одинокая мать, воспитывающая ребенка-инвалида в возрасте до четырнадцати лет. Указанными действиями нарушены требования ст. 261 ТК РФ, устанавливающей запрет на расторжение трудовых договоров по инициативе работодателя с данной категорией работников.
Более того, установлено, что в период с февраля по март текущего года 435 работников ЗАО «ТМК» в предусмотренном законом порядке уведомили работодателя в письменной форме о приостановлении работы до полного погашения задолженности по заработной плате.
Однако работодатель не начислял средний заработок указанным работникам за период приостановления работы, а также денежную компенсацию в порядке ст. 236 Трудового Кодекса РФ.
Учитывая данные обстоятельства, 17.04.2015 г. первым заместителем прокурора края в адрес и.о. директора ЗАО «ТМК» внесено представление с требованиями устранить выявленные нарушения трудового законодательства.
Результаты рассмотрения представления и фактическое устранение нарушений закона находятся на контроле в прокуратуре края. Надзорные мероприятия на предмет соблюдения трудовых прав работников ЗАО «ТМК» продолжаются.
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Теги: прокуратура ТМК
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