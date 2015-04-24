Отказ Китая от коммерческих рубок на своей территории может привести к увеличению нелегальных рубок на Дальнем Востоке

WWF призывает Минприроды России скоординировать усилия, направленные на снижение уровня торговли нелегальным лесом, сообщили газете "Золотой Рог" в пресс-службе Амурского филиала WWF России.

Отказ Китая от коммерческих рубок в естественных лесах может привести к увеличению нелегальных рубок в местах обитания амурского тигра на Дальнем Востоке России, считают эксперты WWF России.

В марте 2015 года китайское правительство приняло решение о выведении всех природных лесов – а в них заготавливается около 50 млн кубометров древесины ежегодно - из промышленного освоения к 2020 году. Более того, государственным лесным плантациям также предписано сократить вырубку искусственных лесов в коммерческих целях на 20 процентов, говорится в опубликованном центральным правительством КНР заявлении по вопросам реформ управления лесхозами и лесными районами.

В апреле прошлого года в ведущих лесных районах северо-восточной провинции Хэйлунцзян была запущена пилотная программа, запрещающая вырубку естественных лесов, которая постепенно будет распространяться на другие лесные районы КНР.

Комментируя эффект этих природоохранных инициатив, эксперты лесной программы WWF России подчеркивают, что Китаю вряд ли удастся закрыть свои потребности в древесине за счет рубок во вторичных лесах. Скорее всего, введение моратория на рубку в естественных лесах Китая приведет к увеличению потребности импорта необработанной древесины из других стран, и в первую очередь из России.

«В последнее десятилетие доля Китая среди стран-импортеров дальневосточного российского леса продолжает значительно выросла, с 53 процентов в 2004 до 81 процента в 2014. Новые ограничения на рубки в природных лесах Китая, скорее всего, повлияют на увеличение спроса на необработанный российский лес ценных пород, включая монгольский дуб и маньчужрский ясень, находящиеся под охраной СИТЕС», - считает Елена Федичкина, эксперт лесной программы Амурского филиала WWF России.

Экологи не оспаривают важность поддержания успешной лесной торговли между Россией и Китаем, в том числе для экономического развития российского лесного сектора. Между тем, они озабочены высоким уровнем торговли лесом, добытым нелегальным способом. Так, по оценкам Амурского филиала WWF России, данным в обзоре «Незаконные рубки на Дальнем Востоке: Мировой спрос на древесину и уничтожение Уссурийской тайги», более половины экспорта ценного монгольского дуба из России в Китай было заготовлено с превышением официально разрешенных объемов рубок.

WWF России, поддерживая природоохранную инициативу правительства Китая, призывает Минприроды России скоординировать усилия, направленные на снижение уровня торговли нелегальным лесом, как внутри страны, так и с китайскими коллегами.

«В противном случае введение новых природоохранных мер в одной стране, в данном случае в Китае, может привести к увеличению нелегальных рубок и потере ценных природных лесов в России», - считает Брайан Милаковский, координатор лесной программы Амурского филиала WWF России.

© Анатолий Кабанец / WWF России Граждане КНР чувствуют себя как дома на пункте приема древесины в Приморье

Газета «Золотой Рог», Владивосток.