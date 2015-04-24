Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Отказ Китая от коммерческих рубок на своей территории может привести к увеличению нелегальных рубок на Дальнем Востоке
В марте 2015 года китайское правительство приняло решение о выведении всех природных лесов – а в них заготавливается около 50 млн кубометров древесины ежегодно - из промышленного освоения к 2020 году. Более того, государственным лесным плантациям также предписано сократить вырубку искусственных лесов в коммерческих целях на 20 процентов, говорится в опубликованном центральным правительством КНР заявлении по вопросам реформ управления лесхозами и лесными районами.
В апреле прошлого года в ведущих лесных районах северо-восточной провинции Хэйлунцзян была запущена пилотная программа, запрещающая вырубку естественных лесов, которая постепенно будет распространяться на другие лесные районы КНР.
Комментируя эффект этих природоохранных инициатив, эксперты лесной программы WWF России подчеркивают, что Китаю вряд ли удастся закрыть свои потребности в древесине за счет рубок во вторичных лесах. Скорее всего, введение моратория на рубку в естественных лесах Китая приведет к увеличению потребности импорта необработанной древесины из других стран, и в первую очередь из России.
«В последнее десятилетие доля Китая среди стран-импортеров дальневосточного российского леса продолжает значительно выросла, с 53 процентов в 2004 до 81 процента в 2014. Новые ограничения на рубки в природных лесах Китая, скорее всего, повлияют на увеличение спроса на необработанный российский лес ценных пород, включая монгольский дуб и маньчужрский ясень, находящиеся под охраной СИТЕС», - считает Елена Федичкина, эксперт лесной программы Амурского филиала WWF России.
Экологи не оспаривают важность поддержания успешной лесной торговли между Россией и Китаем, в том числе для экономического развития российского лесного сектора. Между тем, они озабочены высоким уровнем торговли лесом, добытым нелегальным способом. Так, по оценкам Амурского филиала WWF России, данным в обзоре «Незаконные рубки на Дальнем Востоке: Мировой спрос на древесину и уничтожение Уссурийской тайги», более половины экспорта ценного монгольского дуба из России в Китай было заготовлено с превышением официально разрешенных объемов рубок.
WWF России, поддерживая природоохранную инициативу правительства Китая, призывает Минприроды России скоординировать усилия, направленные на снижение уровня торговли нелегальным лесом, как внутри страны, так и с китайскими коллегами.
«В противном случае введение новых природоохранных мер в одной стране, в данном случае в Китае, может привести к увеличению нелегальных рубок и потере ценных природных лесов в России», - считает Брайан Милаковский, координатор лесной программы Амурского филиала WWF России.
© Анатолий Кабанец / WWF России Граждане КНР чувствуют себя как дома на пункте приема древесины в Приморье
Новости тематики
- "Терминал Астафьева" приступил к проектированию комплекса закрытой перевалки угля
- Угольные хранилища в Находке накроют голландской защитной плёнкой
- Экологию Приморья спасут электростанции, работающие на автопокрышках
- Резидент ТОР будет перерабатывать отходы
- ВУТ обзавелся новой пушкой
- В порту Находка появились современные анализаторы пыли
- Японцы предложили улучшить переработку мусора
- Японцы предложили Приморью свое ноу-хау
- В Приморье заработает региональный оператор по обращению с твёрдыми отходами
- Еще одна мобильная установка пылеподавления приступила к работе на "Терминале Астафьева"
Новости раздела
- Все для туристического счастья
- Моногорода Приморья ждет новая экономическая реальность
- Дом для "дальневосточного гектара"
- Иностранные бренды приживаются в Приморье
- В Приморье "Звезда-Хендэ" определилась с оператором услуг связи
- "Газпром" построил в Приморье новый важный объект
- Ремонт дорог и тротуаров во Владивостоке на улице Светланской завершат к 1 сентября
- "Росморпорт" помог с кадрами крайизбиркому
- Только во Владивостоке можно выпить кофе с ламинарией и морской солью
- Деградация агломерации
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Они поверили, что пенсионная реформа их не коснется, и крупно прогадали
- "Веркеенко оказался единственным мужиком в приморской власти"
- Недвижимость в Приморье резко подешевела
- Путин готов вмешаться и смягчить пенсионную реформу
- Названа зарплата, которая позволит причислять себя в Приморье к среднему классу
- "Единая Россия" категорически отказалась поддержать референдум по пенсионной реформе
- Московский суд арестовал банковские счета крупнейшей компании порта Владивосток
- На Дальнем Востоке уже продается топливо по 100 рублей за литр
- "Люди кипели от возмущения"
- Смертельная реформа