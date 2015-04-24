Поставщикам "Примтеплоэнерго" предложено выбивать свои деньги через судебные тяжбы

Новостью недели в череде громких событий последних месяцев, связанных с долгами КГУП «Примтеплоэнерго», стал долгожданный официальный ответ из краевой администрации на обращение работников ООО «НК «Союз Петролеум», направленное 11 марта в адрес губернатора, пишет газета "Золотой Рог".

Напомним, что проблемы ООО «НК «Союз Петролеум» начались тогда, когда генеральным директором КГУП «Примтеплоэнерго» стала Алена ГРИГОРЬЕВА, приехавшая из Омска.

Все это время СМИ внимательно следят за тем, что происходит в «Примтеплоэнерго», в какой ситуации оказались работники предприятия, как реагируют на происходящее руководители края и различные компетентные органы. КГУП стало постоянным героем публикаций в СМИ, причем публикаций негативно окрашенных. Даже те структуры, которые обязаны «держать нейтралитет», выражают беспокойство и весьма критически высказываются о деятельности краевого предприятия. Например, пресс-релиз от 1 апреля на сайте профсоюзов (ФППК) содержит довольно острые высказывания в отношении КГУП как работодателя. А уж ситуацию с задолженностью не описал и не перепечатал только ленивый. Помимо газеты «Золотой Рог» и «Приморского репортера», которые поднимали эту тему изначально, ее подхватили такие рейтинговые сетевые издания, как «Дейта» и «ПримаМедиа», и еще с десяток сайтов с меньшей узнаваемостью.

В ответе на письмо работников, адресованное первому лицу края, директор департамента по ЖКХ и топливным ресурсам В.КУЛИНСКИЙ признает наличие задолженности. Но, поскольку «Союз Петролеум» инициировал процесс судебного решения данной проблемы (в суде сейчас рассматривается, судя по ответу чиновника, пять дел по задолженности на общую сумму 318,818 млн рублей), теперь краевые власти готовы выплатить эту сумму не иначе как по решению суда.

В самом ООО «НК «Союз Петролеум» оценили такой ответ как «государственный лохотрон». По мнению представителей «Союз Петролеум» ситуация выглядит как попытка ввести в заблуждение: сначала при одном руководителе госпредприятия поставщика просят поставить топливо с отсрочкой платежа, затем руководителя меняют, и новый начальник категорически отказывается платить, ссылаясь каждый раз на новые причины. А затем, когда поставщик вынужден обратиться в суд, уже краевые власти (которые и назначают руководство КГУП «Примтеплоэнерго») говорят примерно так: «Обратились в суд - ну, ждите решения суда, а там, глядишь, и выплатим!»

Расчет краевых властей здесь, по мнению представителей «Союз Петролеум», простой: арбитражные процессы длятся годами и при такой задолженности поставщика просто могут «разорвать» банки-кредиторы, что сегодня, собственно, и происходит. За злополучную задолженность в 318 млн рублей «Союз Петролеум» ежедневно выплачивает банкам по 217 тыс. рублей. В неделю - полтора миллиона. Это уже не просто убыток - это разорение. При этом в договоре не было пункта про суды. Как следует из договора, поставщик поставляет - получатель платит. А теперь это дело поставили в зависимость от решения суда.

«Но одного не учел господин Кулинский, когда писал этот ответ: на прошлой неделе Арбитражный суд ПК по первому иску уже вынес решение - «Примтеплоэнерго» обязано выплатить 180 млн рублей, - поделился с «Золотым Рогом» журналист «Приморского репортера», участвующий в расследовании этой ситуации. - Столь быстрого решения, скорее всего, не ожидали ни в «Примтепле», ни в «белом доме». Теперь вопрос: как будут держать свое слово В.Кулинский и иже с ним? Судебное решение-то есть. Исполнят ли его - вот вопрос».

А в это время скандальное продолжение получила история с поставкой в адрес «Примтеплоэнерго», в Находку, топлива на 100 млн рублей. На прошлой неделе пресс-служба КГУП разослала пресс-релиз о том, почему торги были отменены. «Примтеплоэнерго» в нем признает: победила компания «Союз Петролеум», которая дала наименьшую цену. Но торги были отменены в силу того, что руководство КГУП опасается, что перечисленные деньги «Союз Петролеум» заберет за долги.

«Фактически в открытую работники «Примтеплоэнерго» говорят: «Да, этот поставщик победил, но он нас не устроил, и мы отменили торги», - продолжает рассказ журналист «Приморского репортера». - Как на такие выверты смотрит ФСБ, прокуратура, ФАС и следственный комитет? Потом этот релиз исчез с сайта «Примтеплоэнерго», однако его успели перепечатать на «ВестиПрим» (сайте ПТР), нотариально заверенный скан этого сообщения уже есть у компании «Союз Петролеум», и они намерены дать ему ход в правоохранительных органах. Фактически этим релизом должностные лица «Примтепла» признают пересмотр итогов торгов из-за того, что победили «не те». И это, по мнению компании «Союз Петролеум», - еще одно доказательство «государственного лохотрона».

Газета «Золотой Рог», Владивосток.