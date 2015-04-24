"Восточный Порт": инвестиции сегодня и масштабно

"Золотой Рог" представляет финалиста Бизнес-Премии Приморского края в номинации "Компания года"

Стивидорный бизнес по праву считается одним из краеугольных камней новой экономики Приморья, развитие которой напрямую увязано с модернизацией уже имеющихся портовых мощностей и строительством новых. ОАО «Восточный Порт», крупнейший российский стивидор по перевалке угля, в настоящее время реализует масштабный инвестиционный проект по строительству третьей очереди углепогрузочного комплекса. На данный момент в Приморье это единственный проект строительства новой портовой инфраструктуры, который находится в активной стадии реализации.

Проект рассчитан на 4 года, ввод в эксплуатацию запланирован на январь 2017 года. Ожидается, что уже в 2017 году третья очередь выйдет на проектную мощность в 10 млн тонн в год, а к 2020 году грузооборот компании достигнет 39 млн тонн в год. Планируемая стоимость полномасштабной реализации проекта - 14,2 млрд рублей.

«Мы создаем зеркальное отражение действующего специализированного комплекса на участке в 54 гектара, из них 17 гектаров - искусственно созданный участок. Общая площадь единовременного хранения грузов составит около 800 тыс. тонн, - говорит управляющий директор ОАО «Восточный Порт» Анатолий ЛАЗАРЕВ. - Здесь с нуля будет создана вся необходимая железнодорожная инфраструктура и четыре склада, устанавливается оборудование: два тандемных вагоноопрокидывателя, машины для размещения и забора грузов со склада - стакеры и реклаймеры. Создается полностью конвейерное обеспечение для перемещения груза. Вместимость складов составит до 1,5 млн тонн, терминалы связаны между собой. Плюс сохраняется уровень автоматизации. Так же, как на действующем комплексе, будут предусмотрены вагоноразмораживающие устройства для единовременного разогрева 40 полувагонов».

Досье "Золотого Рога": Визитной карточкой ОАО «Восточный Порт» является специализированный Угольный комплекс, оснащенный конвейерным оборудованием, двумя тандемными вагоноопрокидывателями и уникальной системой выгрузки угля в зимний период. В 2015 году ОАО «Восточный Порт» в очередной раз было включено в реестр предприятий, имеющих социальное и экономическое значение для региона. Также стивидорная компания входит в реестр социально-ответственных предприятий России.

Забота об экологии и сохранение окружающей среды в ее первозданном виде - одна из приоритетных задач порта. В структуру компании входит экологический отдел с аккредитованной лабораторией. Этот отдел в режиме онлайн мониторит количество пыли в воздухе и состояние воды. Вся техника, используемая на терминалах, оборудована системой пылеподавления и пылезащиты. В зоне вагоноопрокидывателей в угольном комплексе круглосуточно работает аспирационная система, на предприятии постоянно действуют 18 установок для очистки воздуха и 8 локальных установок по очистке сточных вод. Для примера, с помощью пылеуловителей на специализированном комплексе воздух очищается на 98,5%.

Также «Восточный Порт» реализует экологический проект по модернизации очистных сооружений на универсальном производственно-перегрузочном комплексе. Стоимость этого проекта - около $4,5 млн, в этом году компания заканчивает производство очистных сооружений. Это большие отстойники, которые позволяют отделить воду от пыли и угля. На каждом причале установлена специализированная емкость, куда прямым стоком попадают осадки, вода из оросительной системы, то есть с причала это все не уходит в море, а идет в отстойники, где происходит процесс очистки воды. После контроля качества происходит сброс воды в море. Аналогов этой системе еще нет ни в одном из портов Дальнего Востока. Многоступенчатая система очистки сточных вод включает целый перечень построек, оснащенных системой многоуровневой фильтрации. По прогнозам экологов, вода будет очищаться до показателей рыбохозяйственного водоема.

«Что касается проекта третьей очереди, то все необходимые экологические экспертизы и разрешения у нас есть, - говорит Анатолий Лазарев. - Плюс ко всему в качестве компенсации за урон экологии, который нанесло строительство искусственного земельного участка для терминала, наши экологи этим летом провели ряд мероприятий. Компенсационное возмещение биоресурсов и среды их обитания включало высадку в водоемы 10 млн мальков кеты. Стоимость этой акции составила около 50 млн рублей. Также по заказу нашей компании было выращено и выпущено в Японское море 1,08 млн особей гребешка, 1,35 млн особей трепанга и около 1 млн особей ламинарии. Высадка кеты и гребешка проходила в Хасанском районе. Подобная акция также состоялась у нас и прошлым летом. Это не просто декларация предприятия - наши экологи работают с компаниями, занимающимися воспроизводством морских видов. В 2015 году мы будем продолжать подобную работу, так как в данной ситуации мы идем по пути справедливой платы за то негативное воздействие, которые мы оказываем на природу в связи со стройкой».

Досье "Золотого Рога": ОАО «Восточной Порт» является градообразующим предприятием и крупнейшим налогоплательщиком. В 2014 году налоги в бюджеты разных уровней составили порядка 750 млн рублей, а с вводом в эксплуатацию третьей очереди эта сумма вырастет до 2 млрд рублей. Средняя заработная плата в ОАО «Восточный Порт» по итогам 2014 года составила порядка 60 тыс. рублей в месяц.

«Мы занимаемся социальной политикой, так как понимаем, что сохранить костяк коллектива, сохранить персонал очень важно. Особенно в нынешней ситуации, когда из Приморья ежегодно уезжают до 3 тыс. человек. Людей нужно привлекать, давать им возможность зарабатывать достойные деньги и благополучно жить здесь. С введением в работу третьей очереди Угольного комплекса мы обеспечим новыми рабочими местами со стабильной заработной платой, полным социальным пакетом, всевозможными социальными льготами почти 500 человек. То есть сейчас работает порядка 1,63 тыс. человек, а с вводом в эксплуатацию нового терминала количество рабочих мест превысит 2 тыс.», - говорит Анатолий Лазарев.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.