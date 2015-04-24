Глава "Соллерса" на Дальнем Востоке: У нас была идея, но не было денег

Руководитель дальневосточного проекта «Соллерса» честно признается, что внимание президента России к проекту благотворно влияет на его реализацию

Успешный запуск во Владивостоке автосборочного производства сразу же выдвинул генерального директора ООО «Соллерс - Дальний Восток» Александра КОРНЕЙЧУКА в число ведущих топ-менеджеров региона. Спустя пять лет даже самые отъявленные скептики признают проект и его руководителя главным прорывом в технологическом потенциале Приморья. А власти региона видят в кошмарных снах уход управленца на новый проект.

Александр Корнейчук, ныне возглавлящий не только ООО «Соллерс - Дальний Восток», но и ООО «Соллерс-Буссан» (СП «Соллерса» и японской Mitsui) и ООО «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус» (СП «Соллерса» и японской Mazda), пришел в московский офис «Соллерса» 12 лет назад, запускал первую сборку южнокорейских внедорожников в Набережных Челнах, затем продвигал дальневосточный проект.

Досье "Золотого Рога"

Александр Владимирович Корнейчук родился 23 июня 1959 года в г. Первомайска Николаевской области. Окончил Московский ордена Ленина авиционный институт им.Орджоникидзе (1984), инженер-электромеханик. Трудовую деятельность начал в 1977 году учеником слесаря КИПиА на Первом Московском приборостроительном заводе. С 1983 по 1992 гг. работал в Машиностроительном конструкторском бюро «Радуга» (Москва); техник, инженер, старший инженер. С 1992 по 1996 гг. - директор малого производственно-конструкторского предприятия «АВИМ» (Дубна). с 1996 по 2001 гг. - генеральный директор ЗАО «Аутолив» (Дубна). 2001-2002 гг. - менеджер по закупкам ЗАО «Форд Мотор Компани». В 2002 году пришел на работу в холдинг «Северсталь-авто», возглавил направление стратегических проектов компании. При его непосредственном участии компания заключила первое лицензионное соглашение о производстве в России автомобилей в партнерстве с иностранными автопроизводителями. В 2005 году назначен генеральным директором ОАО «ЗМА», где были реализованы самые современные проекты компании «Соллерс» по выпуску автомобилей. В мае 2008 года завод переименован в «Соллерс - Набережные Челны». Менее чем за год при его непосредственном участии площадка завода была превращена в одно из самых современных, эффективно организованных автомобильных производств в России, а скорость запусков в производство новых автомобилей остается рекордной для всего российского автопрома.

- И все же, почему Владивосток?

- Если в 2008 году было продано 2,9 млн автомобилей, то в 2009-м падение спроса на составило 52%, до 1,4 млн машин. У нас вообще ничего не продавалось, а тут еще Вадим ШВЕЦОВ (гендиректор ОАО «Соллерс») вызывает меня к себе и произносит два слова: «Дальний» и «Восток».

Я тогда отвечал за производство корейских внедорожников SsangYong в Набережных Челнах и признаюсь честно, самой большой головной болью для меня была логистика. Я, может, сделаю очень хлесткое заявление, но это так. Автомобильный бизнес - это не про технологии, и даже не про машины. Этот бизнес исключительно про логистику. И когда на мой вопрос: «А сколько там до Кореи?» - мне ответили: «36 часов кораблем», - я сказал: «Едем!». Ведь на ожидание, например, замена бракованной детали для SsangYong у нас уходило 45 суток. Завод во Владивостоке должен был стать драматическим улучшением нашей логистической проблемы. Для этого-то мы здесь и оказались. У нас была идея, но не было денег.

- С банкирами тоже вы общались?

- Я - нет, у меня характер тяжелый. Но то, что сейчас здесь есть, - все реконструировано на кредиты от ВЭБа. Сначала цех для сборки SsangYong и Mazda, офисное здание, а когда мы заключили СП с японцами, то на постройку цеха по сборке Toyota Prado получили еще кредит размером в 0,5 млрд рублей от ВЭБа.

- Первый цех по сборке машин был реконструирован в рекордные два месяца. Местные подрядчики помогли?

- Сначала мы вообще не поняли, куда приехали. У местных было поверье: москвичи всех кидают, - поэтому работали с нами только по предоплате. Но, получив аванс, первые подрядчики сразу же исчезали. Потом их руководители обнаруживались в отпуске где-нибудь в Таиланде, потом у них деньги заканчивались и они возвращались к нам, чтобы обсудить новые условия сотрудничества. С такими расставались сразу же, а кого-то приходилось учить. Мы, например, укладчикам бетона нашли и подарили диск с описанием современной технологии укладки. А чтобы привести цех в порядок после стройки и подготовить завод к запуску производства, за два дня пришлось поменять три бригады уборщиков. Потом пришел местный парень Юрий БАРЫШЕВ, он хоть и начальник, но и сам лично участвовал в процессе уборки и не спал двое суток. С тех пор все наши контракты на клининговые услуги - его. Мы добро не забываем.

- Местные тогда упрекали, что «Соллерс» пришел и испортил стратегическое военное производство.

- Сейчас смешно вспоминать, но еще пять лет назад в этом цеху вода подавалась два раза в неделю, а электричество распределял единственный трансформатор 1934 года производства, да и тот вскоре взорвался, и мы неделю сидели без электричества. Тут не было ни газа, ни даже канализации.

В Набережных Челнах у нас было производство полного цикла SsangYong, реальный автомобильный завод. А если тут нет воды, то как мы, например, сделаем цех окраски? Поэтому решили, что, не оглядываясь на местную инфраструктуру, построим все сами, чтобы завод работал семь дней в неделю и 24 часа в сутки. Кстати, основной цех мы выкупали уже у частных лиц. Теперь на площадке есть и газ, и электричество, и вода, потому что мы здесь даже провели водопровод.

Анна РОМАНОВА.