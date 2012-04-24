Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
«Приморавтотрансу» не до дивидендов
ОАО «Приморавтотранс» (крупнейшее автотранспортное предприятие Приморского края) впервые за последние годы не сможет выплатить дивиденды в связи с убытком.
По сведениям «ЗР», компания в 2011 году получила чистый убыток в размере 6,995 млн рублей против 4,480 млн рублей чистой прибыли годом ранее. В то же время выручка выросла на 34,8%, до 466,980 млн рублей. По итогам 2010 года компания выплатила 10 копеек на одну обыкновенную акцию номиналом 5 копеек.
Досье "ЗР"
В состав ОАО «Приморавтотранс» входят 27 автотранспортных подразделений и 55 дочерних компаний. Автотранспортные подразделения «Приморавтотранса» обслуживают 273 автобусных маршрута, в том числе 48 городских, 162 пригородных, 54 междугородных и 9 международных. Гендиректору Вячеславу МАРТЫНЕНКО принадлежит 29,95%, остальные акции «распылены» среди менеджеров и трудового коллектива.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА, «Золотой Рог».
Новости тематики
- В Приморье увеличат число сотрудников службы "112"
- "Восточный Порт" ввел в строй новое оборудование
- Сингапур отожмет масло из Приморья
- Основной актив экс-мэра Пушкарева приносит хороший доход
- Продается рейдовый катер
- Русская Рыбопромышленная Компания поддержала инициативу администрации Приморского края по обеспечению населения региона доступной рыбой
- Генеральный директор РРПК рассказал о перспективах развития рынка минтая
- Эхо рыбацкого конгресса
- Спикерами бизнес-школы "РОСТ" станут предприниматели со всего мира
- Во Владивостоке начали штрафовать за рекламные штендеры на тротуарах
Новости раздела
- Хочешь строить – влезай в "бутылку"
- Раджин замер в ожидании
- ЭРА-ГЛОНАСС в Приморье временно отступила
- В Приморье владельцев дальнегорского комбината вновь просят на выход
- У Приморья свои доходы и расходы
- В Приморье увеличат число сотрудников службы "112"
- Бывший глава Владивостока стал "Терминатором"
- "Транснефть - Порт Козьмино" - обладатель патента на биомониторинг акватории с помощью морских гидробионтов
- ООО "ВУТ": Курс на закрытую перевалку
- "Аналог" уходит в прошлое
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Рассыпающаяся империя Ли Дэмина
- Дмитрий Медведев принял беспрецедентное решение по Приморью
- После выборов губернатора Приморье может заметно расшириться
- В Кавалерово открылся первый супермаркет
- "Дело китообразных": Часть косаток и белух должна была "внезапно" погибнуть
- Экс-мэра Владивостока возмутила идея присвоить аэропорту чье-то имя
- Избирком Приморья окончательно отказался регистрировать Ищенко кандидатом в губернаторы
- Рыбаки Приморья и жители притоков Амура остались без осенней кеты
- Прокуратура Хабаровского края опротестовала назначение врио мэра
- Главврач больницы в Приморье покинул свой пост