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Григорий Якухный может остаться у руля «Изумруда» еще на 5 лет
Генеральный директор ОАО «Изумруд» Григорий ЯКУХНЫЙ, возглавляющий АО с декабря 1994 года, на предстоящем годовом собрании может быть переизбран на очередные 5 лет.
На завод Григорий Николаевич пришел работать в 1971 году мастером после окончания Дальневосточного политехнического института. Карьера молодого специалиста развивалась успешно: через пять лет Григорий Николаевич стал начальником цеха, затем заместителем главного механика, начальником технологического отдела, заместителем директора по производству, главным инженером.
Досье "ЗР"
Завод «Изумруд» специализируется на производстве радиолокационных систем управления малой корабельной зенитной артиллерией для нужд ВМФ, пограничной службы и поставок на экспорт, а также на ремонте и модернизации радиолокационных систем на кораблях и изготовлении запасных частей к ним. 60,35% акций ОАО «Изумруд» принадлежат ОАО «Концерн «Моринформсистема-Агат» (Москва), 3,18% - Григорию Якухному.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА, «Золотой Рог».
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