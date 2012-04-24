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НБАМР продает активы и не скупится на дивиденды

24 Апреля 2012, 15:53 | Приморье

Акционеры ОАО «Находкинская база активного морского рыболовства» (НБАМР) на фоне слухов о предстоящей продаже предприятия продолжают неплохо зарабатывать на дивидендах.

Как стало известно «ЗР», совет директоров НБАМР рекомендовал акционерам на годовом собрании, назначенном на 25 мая, направить на выплату дивидендов по итогам 2011 года 1 млрд 801,314 млн рублей, включая 301,498 млн рублей выплаченных по итогам первого полугодия 2011 года.

Отметим, что НБАМР в 2011 году увеличила чистую прибыль по сравнению с 2010 годом на 63,1%, до 2 млрд 137,109 млн рублей. Выручка выросла на 16,11%, до 5 млрд 445,323 млн рублей.

Столь высокая доходность БАМР в том числе объясняется продажей половины производственной площади с причальными стенками ООО «Аттис Энтерпрайс», которая планирует занять территорию под... перевалку угля на экспорт. Забавный факт, но 100% ООО «Аттис Энтерпрайс» принадлежат зарегистрированному в Москве ООО «Портовый холдинг».

Олег КЛИМЕНКО, «Золотой Рог».

Автор: Олег Клименко
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