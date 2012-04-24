Более 60 компаний предложили свои вакансии студентам Приморья

Ежегодная ярмарка вакансий для студентов в этом году впервые прошла 19 апреля при поддержке администрации Приморского края. Организаторы мероприятия – Дальневосточный Федеральный университет и Приморская Торгово-промышленная палата.

«Ярмарка вакансий - 2012» имеет абсолютно иной формат проведения. Как отметили организаторы, мероприятие приобретает уже другие территориальные, количественные и содержательные масштабы. «В этом году ярмарка прошла не только во Владивостоке в течение трех дней, но и охватила Приморье – с предложениями о сотрудничестве к нам обращались работодатели со всего Дальневосточного федерального округа», - рассказала директор Центра маркетинга ДВФУ Елена ЯСКЕВИЦ.

В этом году в ярмарке принимали участие более 60 компаний, представляющие все ключевые отрасли экономики региона. В рамках мероприятия прошли семинар на тему «Составление резюме», а также мастер-классы «Как пройти собеседование», «Я – лидер, или как продать себя на рынке труда», «Диалог с потенциальным работодателем» и другие.

«Конечно, каждому студенту-выпускнику хочется получить не только интересную, но и высокооплачиваемую работу. А ведь сегодня здесь присутствуют работодатели не только из крупных городов края. И, к сожалению, мы знаем по опыту, что в небольшие города и районы Приморья молодые специалисты идут работать неохотно, - отметила вице-губернатор Ирина ВАСИЛЬКОВА. – И сегодня наша задача - повысить социальную привлекательность края. Чтобы молодежь могла реализовать свой потенциал, в том числе и в более мелких региональных компаниях».

Как сообщили в пресс-службе администрации Приморского края, в банке вакансий краевой службы занятости населения сегодня свыше 49 тысяч предложений от работодателей. Большая часть из них приходится на крупные города Приморья – Артем (4836), Владивосток (13379), Находку (12180) и Уссурийск (4718). Как показывает статистика, в крае по-прежнему востребованы специалисты рабочих профессий - спрос на них составляет около 80 % от общего числа заявленных вакансий.

Как сообщили в управлении государственной службы занятости Приморского края, сегодня в крае зарегистрировано более 20 тысяч безработных граждан. Уровень регистрируемой безработицы составляет 1,95 %.

«Золотой Рог».