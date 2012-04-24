Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Более 60 компаний предложили свои вакансии студентам Приморья
Ежегодная ярмарка вакансий для студентов в этом году впервые прошла 19 апреля при поддержке администрации Приморского края. Организаторы мероприятия – Дальневосточный Федеральный университет и Приморская Торгово-промышленная палата.
«Ярмарка вакансий - 2012» имеет абсолютно иной формат проведения. Как отметили организаторы, мероприятие приобретает уже другие территориальные, количественные и содержательные масштабы. «В этом году ярмарка прошла не только во Владивостоке в течение трех дней, но и охватила Приморье – с предложениями о сотрудничестве к нам обращались работодатели со всего Дальневосточного федерального округа», - рассказала директор Центра маркетинга ДВФУ Елена ЯСКЕВИЦ.
В этом году в ярмарке принимали участие более 60 компаний, представляющие все ключевые отрасли экономики региона. В рамках мероприятия прошли семинар на тему «Составление резюме», а также мастер-классы «Как пройти собеседование», «Я – лидер, или как продать себя на рынке труда», «Диалог с потенциальным работодателем» и другие.
«Конечно, каждому студенту-выпускнику хочется получить не только интересную, но и высокооплачиваемую работу. А ведь сегодня здесь присутствуют работодатели не только из крупных городов края. И, к сожалению, мы знаем по опыту, что в небольшие города и районы Приморья молодые специалисты идут работать неохотно, - отметила вице-губернатор Ирина ВАСИЛЬКОВА. – И сегодня наша задача - повысить социальную привлекательность края. Чтобы молодежь могла реализовать свой потенциал, в том числе и в более мелких региональных компаниях».
Как сообщили в пресс-службе администрации Приморского края, в банке вакансий краевой службы занятости населения сегодня свыше 49 тысяч предложений от работодателей. Большая часть из них приходится на крупные города Приморья – Артем (4836), Владивосток (13379), Находку (12180) и Уссурийск (4718). Как показывает статистика, в крае по-прежнему востребованы специалисты рабочих профессий - спрос на них составляет около 80 % от общего числа заявленных вакансий.
Как сообщили в управлении государственной службы занятости Приморского края, сегодня в крае зарегистрировано более 20 тысяч безработных граждан. Уровень регистрируемой безработицы составляет 1,95 %.
«Золотой Рог».
Новости тематики
- Приморцы стали продажными
- "Росморпорт" помог с кадрами крайизбиркому
- Главный тепловик Приморья может стать главным дорожником
- Самый южный порт России опять сменил руководителя
- Руслан Кондратов переизбран гендиректором ОАО "Терминал Астафьева"
- Люди старше 45 лет испытывают трудности с поиском новой работы
- Рабочий с дипломом вуза
- Работа в ДВФУ интересует россиян из российских регионов и СНГ
- В Приморье ищут 230 новых специалистов на зарплату от 100 тыс. до 300 тысяч рублей
- Бывший вице-губернатор Приморья возглавил одну из крупнейших компаний региона
Новости раздела
- "Доброфлот" сделал "Камчатку"
- Компании братьев Магомедовых остались под арестом
- В Приморье застроили проблемных застройщиков
- ДВМП не спускает флаг
- В Спасском районе Приморского края планируют открыть цех по переработке молока
- Экспорт рыбной продукции из Приморья увеличился в 2,5 раза
- Новый авиарейс связал Владивосток с Пусаном
- "Капитан Хлебников" попал в осаду
- С "лица" Владивостока уберут лишнее
- Роль молодежи в развитии Дальнего Востока обсудят на IV Восточном экономическом форуме
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Экзамен на получение водительских прав станет намного сложнее
- Во Владивостоке приступили к подготовке скандального строительства 24-этажного дома
- "Капитан Хлебников" попал в осаду
- Во Владивостоке снова закроют мосты
- Во Владивостоке растут цены на вторичное жилье
- Во Владивостоке побывал гигантский контейнеровоз
- На острове Русском можно будет объесться морепродуктов
- В Хабаровске на "Празднике урожая" испекут трехметровый осетинский пирог
- В Якутии актуализирован состав Совета по Арктике и морской деятельности
- "Гектарные" миллиарды оказались никому не нужны, как и сами гектары