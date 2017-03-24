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Первая тысяча устройств "ЭРА-ГЛОНАСС" прибудет в Приморье в начале апреля

24 Марта 2017, 17:34 | Приморье

Массовая установка «ЭРА-ГЛОНАСС» на подержанные автомобили в Приморье начнется через 10 дней, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

4 апреля в Приморье прибудет первая тысяча устройств «ЭРА-ГЛОНАСС», массовая установка системы начнется в крае через 10 дней.  Губернатор Приморья Владимир Миклушевский рассказал о том, как решается проблема с установкой системы вызова экстренных служб на подержанные иномарки, в эфире программы «Ответы» на телеканале ОТВ-Прим.

«Заветная кнопка» – тема, которая на протяжении последних месяцев стабильно возглавляет топы информационных лент. Приморье, как самый автомобилизированный регион страны, выступило флагманом в решении проблемы, с которой столкнулись автолюбители России в начале этого года, когда система «ЭРА-ГЛОНАСС» стала обязательным условием получения ПТС на иностранный автомобиль.

«Действительно, была допущена определенная ошибка в техрегламенте, Минпромторг попросту забыл, что есть такая категория автовладельцев, которые ездят на подержанных японских автомобилях. Но люди должны сами решать, на какой автомобиль им потратить свои деньги, у них должно быть право выбора. Поэтому я был однозначно на стороне приморцев. Я обратился к полпреду Президента Юрию Трутневу и выражаю благодарность ему и Дмитрию Рогозину за оперативно принятые решения. Все машины, ввезенные до 15 февраля, получили ПТС без кнопки, что касается остальных, на сегодняшний день уже начала реализовываться вторая часть решения Правительства, а именно упрощенный порядок установки устройства на автомобиль, который был озвучен на круглом столе», – заявил Владимир Миклушевский.

«Я хочу обратиться ко всем автолюбителям: надо немного подождать. Нужно время для того, чтобы развернуть выпуск упрощенных устройств. Первая крупная партия устройств вызова экстренных служб появится в крае 4 апреля. С этого момента, по словам руководства АО “ГЛОНАСС”, начнется оборудование устройствами подержанных иномарок, и дальше, думаю, в течение самого короткого периода времени, мы эту проблему снимем», – отметил глава региона.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: безопасность  ЭРА-ГЛОНАСС  транспорт 



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