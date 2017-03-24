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Во Владивостоке будет снесено более 350 незаконных рекламных конструкций
Почти 100 незаконно установленных объектов наружной рекламы уже демонтированы, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".
228 предписаний о демонтаже незаконно установленной наружной рекламы выдал департамент информационной политики Приморья с начала 2017 года, 167 рекламных конструкций были направлены на демонтаж в муниципальные службы на территории Владивостокской агломерации.
Сотрудники ведомства отмечают, что почти 100 незаконно установленных объектов наружной рекламы были демонтированы в 2017 году на территории Владивостокской агломерации.
«Более 350 незаконных рекламных конструкций выявлено на территории Владивостокской агломерации в 2017 году. По итогам 2016 года департамент выдал 1 473 предписания о демонтаже незаконной наружной рекламы, из которых 601 конструкция была направлена на демонтаж в муниципальные образования на территории агломерации», – прокомментировали в департаменте.
Как отмечают специалисты, сами владельцы рекламных конструкций, установленных без разрешения, в прошлом году демонтировали 444 конструкции на основании полученных предписаний.
Отметим, в 2016 году по вопросам о наружной рекламе в департамент поступило свыше 1 700 обращений от физических и юридических лиц, из них 831 обращение по вопросам получения разрешений, а также о законности установки рекламных конструкций. Все обращения были рассмотрены.
Напомним, департамент проводит постоянную работу по консультированию физических и юридических лиц по предоставлению государственной услуги «Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций» на территории Владивостокского и Артемовского городских округов, Надеждинского и Шкотовского районов, аннулированию таких разрешений.
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