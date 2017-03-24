Во Владивостоке введён в эксплуатацию жилой дом на 240 квартир для военнослужащих

В микрорайоне «Снеговая падь» во Владивостоке состоялась торжественная церемония сдачи и заселения 10-ти этажного жилого дома на 240 квартир для военнослужащих МО РФ, сообщил Деловой газете "Золотой Рог" Владимир Матвеев, начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту, капитан 2 ранга.



В ходе мероприятия представители командования Тихоокеанского флота и приморского общевойскового объединения Восточного военного округа, в торжественной обстановке вручили ключи от новых квартир семьям военнослужащих флота и округа, а также ознакомились с инфраструктурой микрорайона и планировкой жилья.

Полученное жилье в новом 240-квартирном жилом доме по улице Адмирала Смирнова 14 в микрорайоне Снеговая падь значительно сокращает очередь военнослужащих, стоящих в очереди на получение постоянного жилья по избранному месту жительства в городе Владивостоке.

Также в Приморском крае успешно реализуется программа по обеспечению военнослужащих служебным жильем. Так в 2017 году в новом микрорайоне планируется завершить строительство еще двух домов со служебным жильем на 489 квартир.