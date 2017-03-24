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В Приморье в первом центре ГЛОНАСС готовы оборудовать более 200 автомобилей ежедневно

24 Марта 2017, 09:00 | Приморье

В Приморье успешно прошла установка тестовой системы «ЭРА-ГЛОНАСС» на подержанный японский автомобиль. Процесс оборудования машины системой вызова экстренных служб занял 20 минут, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

Этого события в крае с нетерпением ждали почти три месяца: представителям СМИ и автомобильного бизнеса продемонстрировали систему «ЭРА-ГЛОНАСС» в действии – тестовое устройство установили на подержанный японский автомобиль Honda Accord 2005 года выпуска и проверили его работу, связавшись с операторами колл-центра.

Проверка прошла успешно, процесс оборудования машины занял всего 20 минут. После чего был подписан договор с первым сертифицированным центром АО «ГЛОНАСС» в Приморье – «Сумотори-Авто». Компания получила право оказывать полный спектр услуг, от продажи устройств и оформления документов до установки систем на подержанные автомобили.

По словам руководителя группы компаний «Сумотори» Виталия Веркеенко, в первом центре ГЛОНАСС готовы оборудовать более 200 автомобилей ежедневно.

Руководитель АО «ГЛОНАСС» Андрей Жерегеля подчеркнул, первый центр не долго будет монополистом: в ближайшее время компания рассмотрит все заявки, поступившие от представителей приморского бизнеса и проведет конкурс на заключение агентских договоров.

По словам руководителя департамента транспорта и дорожного хозяйства Приморского края Александра Шворы, решения этого вопроса с нетерпением ждали тысячи приморцев и жителей других дальневосточных регионов.

«На момент вступления в силу нового техрегламента не был отработан процесс установки системы вызова экстренных служб на подержанные авто, а он очень важен как для автомобильного бизнеса края, так и для физических лиц, простых граждан. Губернатор Приморья лично вмешался в ситуацию, обратившись в Правительство России», – отметил Александр Швора.

Директор департамента подчеркнул, необходимость этой системы очевидна.

Временный порядок оборудования подержанных автомобилей системой «ЭРА-ГЛОНАСС» заработает в начале апреля

«Владивосток – самый автомобилизированный город страны, учитывая большое количество аварий на дорогах, приморцы скоро почувствуют плюсы установки такого элемента безопасности», – добавил он.

Отметим, накануне, 22 марта, на встрече руководства ГЛОНАСС и Губернатора Приморского края с представителями автомобильного бизнеса стал известен порядок оборудования системой ЭРА-ГЛОНАСС подержанных иномарок. По словам представителей компании-оператора, временная схема начнет работать уже в начале апреля.

«Я хочу подчеркнуть, органами власти были приняты все возможные меры, для того чтобы снять проблему. Необходимые решения приняты. ПТС на автомобили, ввезенные до 15 февраля выданы. Я собрал вас, чтобы представители АО “ГЛОНАСС” рассказали вам лично, как остальные транспортные средства, ввозимые на территорию РФ, будут оборудоваться этой системой», – заявил Владимир Миклушевский.

Напомним, с 1 января в России возникли проблемы с регистрацией ввозимых в страну подержанных машин в связи с изменением правил постановки на учет – обязательным условием стала установка системы «ЭРА-ГЛОНАСС». В заложниках ситуации оказались сотни предприятий малого и среднего бизнеса и тысячи людей. Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский выступил в защиту автомобильной общественности, обратившись к вице-премьеру – полпреду Президента РФ в ДФО Юрию Трутневу. Минпромторгу было поручено разработать упрощенный порядок установки устройств системы «ЭРА-ГЛОНАСС» на подержанные иномарки.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: сумотори-авто  ЭРА-ГЛОНАСС 



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