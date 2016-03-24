В приморской игорной зоне началось новое масштабное строительство (фоторепортаж)

Компания «Даймонд Форчун Холдингс Прим» – крупнейший инвестор интегрированной развлекательной зоны «Приморье» – приступила к земляным работам на своих участках на территории курорта. Также на местах уже завершается обустройство строительных городков, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

На сегодняшний день в активную фазу вступили работы на участках №№ 2 и 4, где строится гостинично-развлекательный комплекс Selena, и на участке № 11, на котором расположится комплекс Sun Casino & Resort.

На участках №№ 2 и 4 сегодня идут земляные работы – выкорчевка пней, снятие и складирование плодородного слоя. Продолжается подготовка внутриплощадных дорог. Ранее здесь завершились необходимые предварительные процедуры: проведена топографическая сьемка, закончены инженерно-экологические и инженерно-гидрометеорологические изыскания, инженерно-геологическая разведка. На местность вынесены контуры будущих зданий.

На участке №11 компания приступила к работам в марте текущего года после презентации проекта комплекса Sun в администрации Приморского края. С начала марта к участку проложена технологическая дорога, вырублены деревья, согласно порубочному билету.

Сегодня на участке также производится выкорчевка пней, идет планировка участка, завершается обустройство строительного городка. В ближайших планах – прокладка кабельной линии для механизации строительства и подготовительные работы для начала устройства фундамента. На этом участке выполнены необходимые инженерные изыскания, полным ходом ведется разработка проектной документации.

Стоит отметить, что проекты гостинично-развлекательных комплексов компании Diamond Fortune Holdings Prim ранее получили единогласное одобрение комиссии администрации Приморского края во главе с вице-губернатором Сергеем Нехаевым. Это комплексы Selena, Golden Gate, Moon Gate и Sun. Все они предполагают наличие гостиниц 4* и 5*, казино, баров, ресторанов, кинотеатров, SPA-центров и других развлечений. Срок открытия первых объектов компании – 2017 год.

Как уже сообщала деловая газета "Золотой Рог" в будущие объекты инвестор уже ищет кадры.

Тем временем в Арбитражный суд Приморского края накануне поступило заявление с требованием признать банкротом ООО «Джи1 Интертейнмент», ранее известного как "Первая игровая компания Востока". Резидент игорной зоны «Приморье», оператор развлекательного комплекса Tigre de Cristal, задолжал около 50 миллионов рублей генподрядчику строительства комплекса.

Исковое заявление о взыскании долга с «Джи1 Интертейнмент» поступило в суд от ООО «Строительная компания Приморье - Дальний Восток» еще в декабре 2015 года. Подтвержденная официальной инстанцией сумма к выплате составила 48 миллионов 459 тысяч рублей. Помимо основного долга за выполненную работу суд учел и проценты за пользование чужими деньгами, а это ни много ни мало почти 7 миллионов рублей. Решение суда, обязавшего казино выплатить долг с процентами, вступило в законную силу 10 марта, однако до настоящего момента заказчик даже не начал гасить долг.

Исполняющий обязанности конкурсного управляющего ООО «Строительная компания Приморье - Дальний Восток» Антон Каныгин поделился с РИА «Восток-Медиа», что обращение в суд – это крайняя мера, до этого генподрядчик пытался урегулировать конфликт мирным способом, однако это не принесло результатов.

Примечательно, что открытие первого казино интегрированной развлекательной курортной зоны «Приморье» Tigre de Cristal состоялось 8 октября. За время существования игорное заведение обзавелось не только постоянными клиентами, но и собственным живым символом– тигрицей по кличке Кристалл. Благодаря казино трудоустроены оказались около 1000 человек, в случае признания компании банкротом все они могут лишиться работы.















