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Жители Приморского края охвачены мобильной связью на 99,83 процента

24 Марта 2016, 11:30 | Приморье

Четыре федеральных оператора сотовой связи, работающих на территории Приморского края, обеспечили своими услугами практически все население Приморья. По данным департамента информатизации и телекоммуникаций Приморского края, по итогам 2015 года охват населения края мобильной связью составил 99,83%, пишет Деловая газета «Золотой Рог».

Первое место в Дальневосточном федеральном округе занимает Приморье и по объему доступа в интернет. При этом в Приморье пока остаются территории, на которых нет технической возможности подключения к интернету: из 659 населенных пунктов Приморья в 225 из них нет сотовой связи, обеспечивающей качественный выход в сеть (отсутствует 3G). На этих территориях проживает около 53 тыс. человек, что составляет около 3% от общей численности населения края.

Еще в 40 населенных пунктах с населением 3 241 человек (0,17% населения) на сегодняшний день сотовая связь отсутствует в принципе. Как говорят специалисты краевого департамента, решение о расширении сети, в том числе и на отдаленных территориях, принимается сотовыми операторами исходя из экономической целесообразности и повлиять на этот процесс администрация края может только косвенно, убирая излишние административные барьеры и налаживая диалог между операторами связи и потребителями услуг.

Елена ЛЕНСКАЯ.  Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

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Теги: связь 



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